Parade de lanternes, marché alimentaire, calligraphie… Voici ce qui vous attend pour ce Nouvel An chinois

Le week-end des 21 et 22 février 2026, le traditionnel Festival des Lanternes revient dans la longue rue de Belleville, rendue piétonne pour l’occasion. Au programme pour célébrer le Nouvel An chinois : danse du dragon, kiosques alimentaires et artisanaux ou démonstration de calligraphie…

Une parade de lanternes

L’association des commerçants bellevillois vous convie au Festival des Lanternes ! Basé sur un calendrier luni-solaire, le Nouvel An chinois varie dans ses dates si l’on prend pour repère le calendrier grégorien… Il faut le situer entre le 21 janvier et le 21 février, période correspondant à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d’hiver, lorsque le soleil se trouve dans le signe du Verseau.

Cette année, les festivités auront lieu le week-end des 21 et 22 février 2026. Pour l’occasion, la longue rue de Belleville sera entièrement piétonne, et peuplée stands en tout genre. Lors des festivités, vous pourrez notamment assister à la traditionnelle parade lumineuse, avec les danses du dragon et du lion accompagnés de la troupe Êng Go Bhu, les chants rituels et les numéros d’acrobatie…

Des kiosques alimentaires

En plus de la fameuse parade des lanternes, la rue de Belleville sera investie par plus de 60 stands, dont certains tenus par des restaurateurs servant des nouilles fraiches, raviolis vapeur, brochettes de viande, bao, bánh mì ou pâtisseries sucrées. Ce marché festif sera l’occasion de (re)découvrir différentes spécialités culinaires en célébrant aussi bien la culture chinoise que vietnamienne, thaïlandaise ou coréenne.

Artisanat et calligraphie

À côté des stands de nourriture, les célébrations du Nouvel An chinois prévoient aussi des stands dédiés à l’artisanat, où l’on peut acheter du mobilier, des bibelots, des lanternes ou des éventails peints. Des associations locales seront aussi présentes pour vous faire découvrir différentes pratiques artistiques, comme la calligraphie chinoise, et échanger avec le public.

Festival des Lanternes

Rue de Belleville, 75019 et 75020 Paris

Samedi 21 et dimanche 22 février 2026

Entrée libre

