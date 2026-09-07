À Paris, ces cinémas lancent des conférences autour de la philosophie, du féminisme ou des sciences

À Paris, les cinémas MK2 ne vous convient pas uniquement à des projections de films. Durant toute l’année, le groupe propose aussi une programmation de conférences consacrées à la philosophie, à la littérature, aux sciences, mais aussi au féminisme, à l’économie ou encore au journalisme, chacune animée par un ou plusieurs intervenants.

De la philosophie à l’astrophysique

La philosophie ouvre cette saison avec les Lundis Philo de Charles Pépin. L’écrivain propose de répondre à une suite questions du quotidien et aux problématiques de la société contemporaine. Le premier rendez-vous est annoncé ce lundi 7 septembre 2026 au MK2 Odéon Saint-Germain, et se poursuivra régulièrement au cours de l’année.

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Certaines conférences porteront aussi sur les sciences. Le physicien Christophe Galfard propose avec Dernières nouvelles du cosmos, un voyage de l’infiniment petit aux confins de l’Univers : atomes, Big Bang, trous noirs ou encore avenir du cosmos sont au programme. Le cycle, prévu notamment au MK2 Odéon Saint-Germain à partir du 11 octobre, s’appuie sur les découvertes scientifiques les plus récentes, tandis qu’un autre cycle consacré aux neurosciences sera présenté par Albert Moukheiber.

Des enjeux de société

La littérature trouve elle aussi sa place avec Les ateliers d’écriture, menés par la journaliste Kalindi Ramphul. Lors de deux masterclass, le public pourra apprendre à transformer ses idées en récits, développer une narration et structurer un texte. Pour ce cycle, le premier rendez-vous est programmé le 14 septembre au MK2 Bibliothèque.

Pour réfléchir à notre société contemporaine, Céline Marty questionne quant à elle le rapport au travail lors de ses trois conférences intitulées Travailler moins pour vivre mieux ? : l’occasion d’aborder différents sujets, comme la précarité, le burn-out, la digitalisation et la recherche de sens. De son côté, Clémentine Goldszal s’intéresse au journalisme d’investigation avec Au cœur de l’enquête, qui revient notamment sur les scandales sanitaires, les violences sexuelles, les secrets d’État ou les enquêtes sur les ultra-riches.

Plusieurs cinémas MK2

Comment parler de notre société sans évoquer la place de la femme ? Giulia Foïs, avec Nous Présidentes, interroge ainsi les femmes dans l’exercice du pouvoir en invitant plusieurs personnalités, tandis qu’Anne Bourrassé, dans Une autre histoire de l’art, propose une lecture féministe de la création artistique et l’invisibilisation des artistes femmes au cours des siècles.

Le journaliste culinaire Aïtor Alfonso explore, dans Voyage au ventre du monde, les dimensions sociales et culturelles de notre alimentation, tandis que l’économiste Timothée Parrique, avec L’économie contre-attaque, propose de décrypter l’argent, la consommation, la production, la géopolitique et le rôle de l’État. Les conférences sont réparties dans plusieurs cinémas parisiens, notamment Odéon Saint-Germain, Bibliothèque, Quai de Loire, Gambetta, Nation et Bastille Saint-Antoine. L’occasion de venir écouter des intervenants et de participer au débat avec les autres spectateurs.

Cycle de conférences

Cinémas MK2

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Image à la une : © MK2