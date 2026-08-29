Dès la rentrée, la Ville de Paris lance plus de 700 formations pour les adultes en soirée

Dès le mois de septembre, la Ville de Paris propose un grand nombre de cours pour adultes dans l’ensemble des arrondissements. En tout, plus de 700 formations sont proposées en soirée pour s’initier ou améliorer sa pratique des arts, des langues étrangères, de l’informatique, des sports ou de l’artisanat.

Toute une palette d’activités

Cette année encore, les cours municipaux du soir couvrent une diversité de disciplines à Paris. Vous pouvez notamment vous initier à plusieurs langues étrangères, approfondir vos connaissances en informatique ou découvrir des disciplines artistiques comme le dessin, la peinture, la photographie ou la musique. Des ateliers plus pratiques vous permettront aussi de vous améliorer dans la cuisine, le bricolage, l’administration ou la gestion d’une entreprise.

Avec plus de 700 formations, les Cours d’Adultes de Paris (CAP) concernent toutes les personnes majeures, qu’elles soient parisiennes ou non. Parmi la diversité des disciplines, chaque cours reste accessible dans la limite des places disponibles. Ils sont parfois réalisés à distance ou en présentiel, sur un trimestre, un semestre ou une année, et préparent pour certains à un diplôme, un concours ou un test.

Des cours aménagés

Les Cours d’Adultes de Paris sont organisés en soirée, afin d’être adaptés au rythme des personnes qui travaillent ou qui ont des obligations durant la journée. En complément des cours en présentiel qui ont lieu dans plus de 120 sites, ce dispositif propose également des cours entièrement en distanciel, en soirée, les mercredis et samedis matin, ou entre midi et deux en fonction des formations proposées.

Les différents cours de français sont également adaptés selon votre niveau. Le Français Langue Étrangère (FLE) s’adresse aux personnes ayant suivi une scolarité complète dans son pays d’origine, tandis que les cours de Français sur Objectifs Adaptés (FOA) concernent ceux qui n’ont pas terminé leur scolarité ou n’en ont pas eu. Par ailleurs, des formations de langue des signes et de onze langues étrangères sont proposées aux débutants comme aux confirmés, dont l’anglais, l’allemand, le chinois, l’arabe, l’italien, le japonais ou le portugais.

Comment s’inscrire ?

Cette année, les cours auront lieu du lundi 28 septembre 2026 au lundi 28 juin 2027 inclus. Pour vous inscrire, vous pouvez consulter le catalogue des formations en ligne, y créer un compte et y déposez votre demande pour un maximum de trois formations. Notez bien que pur les cours annuels et du premier semestre, les inscriptions se terminent le 7 septembre 2026 à minuit. Il faudra ensuite attendre la réouverture du 5 au 25 janvier 2027 pour les cours du second semestre. Le règlement se fait en une seule fois : si votre candidature est retenue, vous pouvez le faire directement en ligne par carte bancaire ou en espèces en l’envoyant à la régie Bédier Est (6 avenue de la Porte d’Ivry, 75013 Paris). Lorsque votre inscription est validée, vous recevrez un mail de confirmation, avec le calendrier des cours. À la suite du paiement, vous pourrez ensuite récupérer votre carte d’auditeur permettant l’accès aux formations durant l’année. D’autres questions ? Toutes les informations sont à retrouver ici ! À lire également : Smic, tabac, logement… Voici ce qui change dès cette rentrée 2026 Image à la une : © Clément Dorval / Ville de Paris