La toute première exposition en France consacrée à l’artiste Kerry James Marshall

Du 18 septembre 2026 au 24 janvier 2027, le Musée d’Art Moderne de Paris présente la première exposition en France consacrée à Kerry James Marshall, l’un des peintres contemporains les plus influents. Nous avons eu la chance de la découvrir en avant-première et on vous emmène avec nous !

Kerry James Marshall, l’histoire de l’art en noir et en couleurs

En arrivant au MAM, c’est Kerry James Marshall lui-même qui nous accueille, heureux de voir son exposition « Kerry James Marshall : The Histories » présentée en France pour la première fois. Artiste majeur de la scène contemporaine, Kerry James Marshall questionne, à travers ses œuvres, la place des personnes noires dans l’histoire de l’art. Né en 1955 à Birmingham, en Alabama, l’artiste américain s’est fait connaître par ses compositions monumentales, peuplées de figures noires auxquelles il offre une place centrale. Il s’inspire aussi bien de la peinture française du XIXe siècle que de la bande dessinée, de la science-fiction ou de l’afrofuturisme. Marshall transforme ainsi des scènes du quotidien en épopées artistiques. Conçue avec le soutien de l’artiste, l’exposition retrace plus de quatre décennies de sa carrière. Après Londres et Zurich, elle est présentée à Paris jusqu’au 24 janvier 2027.

Un choix fort pour le Musée d’Art Moderne de Paris

En accueillant cette exposition, le Musée d’Art Moderne de Paris poursuit son travail de mise en lumière d’artistes afro-américains, après les expositions consacrées à Kara Walker en 2007 et à Jean-Michel Basquiat en 2010. Organisée par la Royal Academy of Arts de Londres, en collaboration avec la Kunsthaus de Zurich et avec le soutien de l’artiste, « Kerry James Marshall : The Histories » réunit 70 œuvres, dont huit peintures inédites réalisées spécialement pour l’exposition. Ce choix s’inscrit dans la volonté du musée de présenter des artistes qui interrogent les récits traditionnels de l’histoire de l’art. Marshall ne cesse de dialoguer avec les grands maîtres de la peinture occidentale, tout en questionnant les absences et les exclusions de ce récit officiel. Son travail aborde notamment la traversée forcée des Africains réduits en esclavage, les luttes pour les droits civiques et l’héritage du Black Power. Principalement peintre, Kerry James Marshall travaille également la gravure, le dessin et la sculpture.

Un parcours entre mémoire, luttes et réinvention

Le parcours débute dans les années 1980 avec des œuvres comme Invisible Man (1986), inspirée du roman de Ralph Ellison, qui pose d’emblée la question de la représentation des personnes noires dans l’histoire de l’art. L’exposition se poursuit avec de grandes toiles consacrées au « Passage du milieu », le transport forcé d’Africains réduits en esclavage à travers l’océan Atlantique, à bord de navires négriers. Viennent ensuite des scènes de la vie contemporaine, installées dans des salons de coiffure, des parcs ou des espaces extérieurs. En faisant écho à Manet, Caillebotte ou Seurat, Marshall donne une place centrale à des moments ordinaires de la vie noire américaine.

Les séries Souvenirs, inspirée du mouvement des droits civiques, et Vignette, qui représente des couples noirs dans une esthétique mêlant rococo et cartes de vœux américaines, témoignent de cette volonté de faire entrer ces figures dans tous les genres de la peinture. Parmi les œuvres majeures, Wake, installation évolutive commencée en 2004, évoque la traite transatlantique à travers un bateau en bois, des chaînes en or et des filets de pêche. À chaque nouvelle présentation, Kerry James Marshall y ajoute un médaillon représentant une personne déportée, faisant de l’œuvre un monument en perpétuelle évolution, dédié à la mémoire des victimes de la traite.

Plus loin, des portraits imaginaires de figures historiques comme Harriet Tubman ou Scipio Moorhead interrogent la possibilité de représenter celles et ceux dont les images sont rares ou absentes des récits traditionnels de l’histoire de l’art. Des œuvres plus récentes, comme Untitled (Policeman) (2015), font référence au mouvement Black Lives Matter, qui dénonce les violences policières dont sont victimes les Africains-Américains aux États-Unis. L’exposition s’achève avec huit tableaux inédits consacrés à des épisodes méconnus de l’histoire africaine, notamment au rôle de certains Africains dans la traite négrière transatlantique. Une manière, pour Kerry James Marshall, de revisiter l’histoire, de réparer ses silences et de faire de la peinture un espace de mémoire, de présence et de réappropriation.

Pour aller plus loin

À l’occasion de l’exposition Kerry James Marshall : The Histories, le Musée d’Art Moderne de Paris inaugure un cycle de quatre conférences consacré à la pratique de l’artiste. Artistes, historiens, conservateurs et commissaires d’exposition invitent le public à explorer son travail sous un angle transatlantique et interdisciplinaire, en abordant les différents aspects de sa démarche artistique.

Premier rendez-vous : vendredi 18 septembre à 16 h

Infos pratiques :

Exposition « Kerry James Marshall : The Histories »

Adresse :Musée d’Art Moderne de Paris, 11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

Dates : du 18 septembre 2026 au 24 janvier 2027

Horaires : Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h (nocturne le jeudi jusqu’à 21h30)

Tarifs : Plein tarif: 17€ / Tarif réduit : 15€ / Gratuit : -18 ans

Photo de couverture : ©Kerry James Marshall, School of Beauty, School of Culture, 2012

Acrylique et paillettes sur toile libre avec œillets métalliques, 274.3 x 401.3 cm

Collection Birmingham Museum of Art, Alabama, acquis grâce aux fonds octroyés par Elizabeth (Bibby) Smith, Collectors Circle for Contemporary Art, Jane Comer, Sankofa Society et des fonds régionaux

©Kerry James Marshall. Courtesy de l’artiste et Jack Shainman Gallery, New York

Photo : M. Sean Pathasema