Marilyn Monroe au cœur d’une grande exposition à Paris

Marilyn Monroe reste l’une des stars les plus photographiées du XXe siècle, et pourtant son talent d’actrice est encore trop souvent oublié derrière le mythe. L’exposition Marilyn Monroe, conçue par la commissaire Florence Tissot, a ouvert ses portes à la Cinémathèque française à Paris jusqu’au 26 juillet 2026. Il était temps que quelqu’un s’attaque à ce malentendu. On vous y emmène !

Et pourquoi pas une autre Marilyn Monroe ?

Difficile de parler de Marilyn Monroe sans se frotter aux clichés. La robe blanche sur la bouche de métro, le souffle de voix sur Happy Birthday, Mr. President. C’est ce vernis-là que l’exposition cherche à gratter. Lors de cet hommage, vous pourrez découvrir des photographies signées Eve Arnold ou Richard Avedon, des costumes d’époque et des archives rarement montrées. Le parcours remonte le fil d’une carrière construite pas à pas, dans un Hollywood qui fabriquait ses stars autant qu’il les enfermait dans des cases. Florence Tissot, commissaire de l’exposition, a tenu à regarder Monroe comme une actrice qui a su imposer un jeu, une présence et une intelligence remarquable, dans des films comme Bus Stop, Some Like It Hot ou The Misfits. Vous pourrez en visionner des extraits en salle de projection, et revenir sur ces performances avec un œil neuf, ce qui, on vous l’accorde, semble assez étonnant.

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Paris s’attaque au star-system hollywoodien

Cette exposition reconstitue les années 1950 à Hollywood en s’intéressant à sa logique industrielle. Le star-system, ses contrats draconiens, ses rôles taillés sur-mesure pour correspondre à ce que le public attendait des femmes à l’écran. Monroe a joué ce jeu, même parfois quand elle ne le voulait pas. Cette femme essayer simplement de réussir dans son travail. Sa création, avec le photographe Milton Greene, de sa propre maison de production en 1954 est l’un des moments-clés de l’exposition. Et si vous prenez le temps de regarder de plus près, derrière l’image de la pinup se cachait une féroce femme d’affaires. Elle savait exactement comment tirer avantage de tous les rouages du monde du cinéma. Les pièces exposées, les costumes de films et les objets personnels, vous serviront de lien avec cette femme, qui finalement n’était absolument pas celle que l’on pense connaître. Cet hommage ne cherche pas à fabriquer un nouveau mythe, il sert à comprendre comment le premier s’est construit.

Plongée dans les années 1950

Cette exposition utilise une scénographie qui s’inspire de l’esthétique des années 1950. Vous y trouverez beaucoup de couleurs chaudes, de références aux studios et aux plateaux de tournage de l’époque. En plus, vous avez le choix, la visite peut se faire seul ou accompagné d’un conférencier. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir le fin mot de l’histoire, un billet combiné permet de faire l’exposition et une séance d’analyse de films dans l’espace cinéma. Il vous suffit de vous rendre sur le site de la Cinémathèque française pour prendre vos billets.

L’exposition Marilyn Monroe à la Cinémathèque française ferme ses portes le 26 juillet 2026. Après cette date, il faudra malheureusement se contenter du mythe !

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L’exposition Marilyn Monroe

La Cinémathèque française

51 Rue de Bercy. 75012 Paris

Du 8 avril 2026 au 26 juillet 2026

FAQ pour l’exposition Marilyn Monroe

Quels sont les horaires de l’exposition Marilyn Monroe ?

Les horaires de l’exposition Marilyn Monroe : du mercredi au lundi de 12h à 19h, et les weekends de 11h à 20h. Fermeture le mardi et le ler mai 2026. Les horaires peuvent varier, vérifiez sur le site officiel avant de venir.

Faut-il réserver pour visiter l’exposition ?

Pour visiter l’exposition, la réservation est obligatoire pour les visites guidées. Pour la visite libre, il est conseillé de vérifier les modalités de billetterie selon les créneaux. Plusieurs formats de billets sont disponibles : simple, guide ou combiné avec une analyse de film.

Jusqu’à quand se tient l’exposition Marilyn Monroe à Paris ?

L’exposition Marilyn Monroe à Paris se tiendra du 8 avril 2026 au 26 juillet 2026.

Photo à la Une : Marilyn Monroe dans « Niagara » (Henry Hathaway, 1953)