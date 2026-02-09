Café, lieu de création et d’expositions : la Fondation Pernod Ricard se cache derrière la gare Saint-Lazare

Au cœur de Paris, la deuxième gare d’Europe en termes de trafic vibre d’un flot continu de voyageurs. Mais derrière Saint-Lazare se cache un lieu qui invite à ralentir, contempler et s’émerveiller. Méconnue, la Fondation Pernod Ricard n’est pas seulement un espace d’exposition : c’est un véritable laboratoire de création contemporaine, où jeunes artistes et curieux se rencontrent pour explorer de nouvelles formes d’art. Gratuit, ouvert à tous et vibrant d’expérimentations, ce trésor caché vous attend, loin du tumulte de la gare.

Un trésor caché derrière Saint-Lazare

Si vous pensez connaître tous les secrets de Saint-Lazare, préparez-vous à changer d’avis. Derrière le va-et-vient incessant des voyageurs se cache un petit bijou discret : la Fondation Pernod Ricard. On pourrait presque la manquer depuis la rue d’Amsterdam, sa façade de 2 400 lamelles de verre coloré ne laissant qu’un aperçu timide de ce qui se trouve à l’intérieur. Mais une fois la porte franchie, c’est un autre monde qui s’ouvre : 300 m² d’espace d’exposition, un auditorium de 112 places et la Traverse, ce hall modulable où l’art se déploie dans toutes ses formes. Créée en 1998, la fondation s’est donnée pour mission de soutenir la jeune création contemporaine française et internationale, en offrant un lieu vivant, gratuit et accessible à tous, où chaque visite devient une aventure au cœur de l’art.

Un tremplin pour la jeune création

Au cœur de sa programmation, la Fondation Pernod Ricard joue un rôle de tremplin pour les artistes contemporains. Depuis plus de vingt ans, elle organise des résidences, des expositions et le fameux Prix Fondation Pernod Ricard, destiné à récompenser les jeunes talents. Ici, l’expérimentation est reine : les artistes sont invités à devenir commissaires et à choisir eux-mêmes les créateurs qu’ils souhaitent mettre en lumière. La fondation fonctionne ainsi comme un laboratoire vivant de l’art contemporain, où chaque projet se déploie sur la durée, avec un soutien concret et répété. La Traverse, les espaces modulables et le Café Mirette offrent également des lieux de rencontre et d’échange, rendant la visite à la fois culturelle et conviviale.

Découvrez la Fondation Pernod Ricard

Actuellement, la fondation accueille l’artiste Élise Legal en résidence jusqu’au 20 avril 2026. Née à Papeete et basée à Nantes, Élise Legal explore le langage, le corps et la poésie à travers une pratique pluridisciplinaire mêlant images, dessin et textes. Sa résidence propose une immersion dans son univers où l’art interroge la société et ses codes. En parallèle, la fondation prépare sa prochaine exposition, “L’Argument du rêve”, du 17 février au 18 avril 2026. Portée par Amie Barouh et Chloé Quenum, avec la participation du philosophe Mohamed Amer Meziane, cette exposition convoque le rêve comme espace de création, de lien social et de réflexion. À travers leurs pratiques, les artistes interrogent la frontière entre réel et imaginaire et invitent le public à se laisser porter par l’expérience esthétique et onirique de l’œuvre.

Gratuit et ouvert à tous, ce lieu est l’endroit idéal pour découvrir la jeune création contemporaine, profiter d’expositions inédites et faire des rencontres artistiques uniques, à deux pas de l’une des gares les plus animées de Paris.

Fondation Pernod Ricard, 1 Cour Paul Ricard 75008 Paris