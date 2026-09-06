À Paris, ce musée dédié à la franc-maçonnerie se cache dans un ancien couvent

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’histoire, les pratiques et les symboles de la franc-maçonnerie, sachez qu’un musée parisien est dédié à cette corporation datant du Moyen Âge. En effet, c’est dans un ancien couvent franciscain que se trouve désormais le musée de la Grande Loge de France, au cœur du 17e arrondissement de Paris. Mais attention : il est seulement possible de le découvrir lors de visites guidées, après réservation.

L’histoire de la franc-maçonnerie

La franc-maçonnerie reste très absconse pour bon nombre d’entre nous. On image vaguement une société secrète influençant les mouvements de la société… mais de quoi s’agit-il réellement ? Pour le savoir, sachez qu’il existe un musée dédié à son histoire dans le centre de Paris. Baptisé le musée de la Grande Loge de France, ce lieu est – comme son nom l’indique – installé au sein de l’Hôtel de la Grande Loge de France, où se tiennent régulièrement des réunions franc-maçonnes.

En traversant l’histoire de cette organisation, ses différents symboles et rituels initiatiques, ce parcours étendu sur deux niveaux au sein de l’hôtel particulier regroupe plus de 3 000 objets datant du XVIIIe siècle à nos jours. Au fil des salles sont réparties cinq grandes thématiques dédiées aux textiles, aux arts graphiques, au métal, aux documents et aux objets témoignant de cette tradition. L’occasion de mieux faire connaître cette corporation remontant au Moyen Âge.

Du couvent au musée

C’est dans un ancien couvent franciscain construit au XIXe siècle que la Grande Loge de France s’installe officiellement en 1929. Le lieu connaît ensuite plusieurs bouleversements au cours des deux guerres mondiales : pendant la Seconde Guerre mondiale, il est notamment occupé et saccagé, tandis que des archives maçonniques sont saisies. Il faut attendre la Libération pour que l’organisation puisse réinvestir les lieux. L’ancienne nef de l’église est alors aménagée en temples, tandis que le chœur devient une bibliothèque.

C’est dans ce monument réhabilité que naît le musée de la Grande Loge de France durant les années 1970, sous l’impulsion du grand maître Pierre Simon. En rassemblant différents témoignages matériels de l’histoire de la franc-maçonnerie, le lieu a pour mission de conserver et de transmettre l’histoire de la corporation. Celui-ci abrite aujourd’hui vingt temples, ainsi qu’un restaurant installé dans l’ancienne crypte.

3 000 objets réunis Parmi les collections retraçant l’histoire de la franc-maçonnerie, on trouve des milliers de pièces, dont des objets rituels, des tabliers, des bijoux, des médailles, des documents, des œuvres graphiques et des textiles provenant de dons des Frères et d’acquisitions. Parmi les pièces remarquables, on trouve notamment la Tapisserie d’Audenarde fabriquée au XVIIe siècle qui représente une scène de verdure flamande. Une autre pièce emblématique est l’épée de Philippe Égalité, réalisée au XVIIIe siècle par un maître-fourbisseur, qui témoigne de l’engagement du prince dans la franc-maçonnerie de l’époque. Elle est présentée dans le parcours muséal de l’institution aux côtés d’autres reliques historiques liées aux figures de la Révolution et de l’Empire. Et un fait rare : on peut également entrer dans une loge maçonnique, normalement inaccessible au public. Pour les découvrir, il faudra au préalable vous inscrire aux visites guidées prévues durant l’année. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi vous rendre au musée de la Franc-maçonnerie, plus connu, qui se trouve au sein du siège du Grand Orient de France. Musée de la Grande Loge de Franc

8 rue Puteaux, 75017 Paris

Accessible sur visite guidée À lire également : Les rencards du Caveau de la Huchette, des sociétés secrètes aux pionniers du jazz Image à la une : © Adobe Stock