Pendant les travaux, la Comédie-Française part en tournée… dans les musées !

Alors que la mythique Salle Richelieu se refait une beauté, la Comédie-Française ne reste pas dans l’ombre. Profitant de cette période de fermeture exceptionnelle pour travaux, la plus ancienne troupe de théâtre encore en activité transforme l’épreuve en opportunité : une partie de son patrimoine quitte Paris pour une tournée culturelle à travers la France. Tableaux, bustes, costumes et trésors rarement visibles prennent ainsi la route et s’invitent dans plusieurs institutions, offrant au public une occasion unique de découvrir les coulisses artistiques de la célèbre maison de Molière. Parmi les étapes majeures : le Louvre-Lens, le Centre national du costume et de la scène à Moulins… et d’autres lieux prestigieux.

Au Louvre-Lens, la Comédie-Française dévoile son patrimoine artistique

Du 14 février au 7 décembre 2026, la Comédie-Française s’invite au Louvre-Lens (62) pour une exposition inédite consacrée à ses collections de peintures et de sculptures. Installée dans l’espace Mezzanine du musée, cette présentation exceptionnelle réunit une vingtaine d’œuvres retraçant la naissance et l’évolution de la célèbre troupe fondée en 1680 par Louis XIV. Habituellement dispersées dans les différents espaces de la Salle Richelieu à Paris, ces œuvres : portraits d’acteurs, sculptures et figures emblématiques du théâtre français, sont pour la première fois rassemblées dans un véritable contexte muséal. Une occasion rare d’admirer ce patrimoine encore largement méconnu du grand public.

Musée du Louvre-Lens, 99 Rue Paul Bert 62300 Lens

Exposition « La Comédie-Française au Louvre-Lens »

Du 14 février au 7 décembre 2026

À Moulins, les trésors de la Comédie-Française dialoguent avec les costumes de scène

Autre étape de cette tournée patrimoniale : le Centre national du costume et de la scène (CNCS) de Moulins (03), qui présente l’exposition “Trésors de la Comédie-Française” du 7 février au 20 septembre 2026. Dans ce musée entièrement dédié aux arts de la scène, une dizaine d’œuvres issues des collections du théâtre parisien sont exceptionnellement exposées : sept tableaux et trois bustes des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, accompagnés de costumes conservés par le CNCS. Habituellement installées dans les couloirs de l’administration de la Comédie-Française, ces pièces sont rarement visibles par le public. Leur sélection a été réalisée par le conservateur-archiviste de la bibliothèque-musée de l’institution afin de créer un dialogue avec les costumes de scène. L’exposition met notamment en lumière un moment clé de l’histoire du théâtre : la réforme du costume à la fin du XVIIIᵉ siècle. À l’époque, plusieurs acteurs de la troupe réclament des costumes plus fidèles aux contextes historiques des pièces. Cette évolution marque un tournant dans la mise en scène théâtrale et annonce les recherches de réalisme qui caractériseront le théâtre moderne.

Centre national du costume et de la scène, Quartier Villars, Route de Montilly 03000 Moulins

Exposition « Trésors de la Comédie-Française »

Du 7 février au 20 septembre 2026

À Ajaccio, Talma et Napoléon : quand le théâtre rencontre l’histoire

Cap sur la Corse : le Musée national de la Maison Bonaparte accueille lui aussi un pan du patrimoine de la Comédie-Française avec l’exposition « Talma et Napoléon », visible du 20 mars au 30 juin 2026, puis du 1er au 30 septembre 2026. Consacrée au célèbre tragédien François-Joseph Talma, mort en 1826, l’exposition explore la carrière de celui qui fut l’une des plus grandes figures du théâtre français… mais aussi l’ami et confident de Napoléon Bonaparte. Une relation singulière qui éclaire les liens étroits entre théâtre et pouvoir à l’époque du Consulat et de l’Empire. Une trentaine d’œuvres exceptionnelles ont été prêtées par la Comédie-Française au musée : peintures, dessins, estampes, objets d’art, médailles, livres et manuscrits retracent la carrière du tragédien, ses grands rôles et la vie théâtrale à l’époque de la Révolution et de l’Empire. La légende veut d’ailleurs que Napoléon lui ait lancé un jour cette phrase restée célèbre : « Talma, nous faisons de l’histoire ! » Une formule qui résume parfaitement l’esprit de cette exposition, où l’on découvre comment les planches du théâtre ont parfois croisé les coulisses du pouvoir.

Musée national de la Maison Bonaparte, Rue Saint-Charles 20000 Ajaccio

Exposition « Talma et Napoléon »

Du 20 mars au 30 juin 2026, puis du 1er au 30 septembre 2026

À Arnaga, les œuvres de la Comédie-Française dialoguent avec l’univers d’Edmond Rostand

Au cœur du Pays basque, la Villa Arnaga, ancienne demeure de Edmond Rostand, participe elle aussi à cette tournée exceptionnelle du patrimoine de la Comédie-Française. À partir du 1er avril 2026, le musée consacré à l’auteur de Cyrano de Bergerac accueille plusieurs œuvres issues des collections de la célèbre troupe. Dans cette villa construite par Rostand lui-même et habitée jusqu’à sa mort, l’exposition fait écho aux liens étroits entre l’écrivain et la Comédie-Française. Plusieurs grandes figures du théâtre, comme Sarah Bernhardt ou Benoît-Constant Coquelin, ont d’ailleurs contribué au succès de ses pièces en incarnant certains de ses rôles les plus mémorables. Les relations entre Rostand et la Comédie-Française ont longtemps ressemblé à un véritable feuilleton. L’auteur entre au Répertoire dès 1894 avec Les Romanesques, tandis que Cyrano de Bergerac n’y fera son entrée qu’en 1938, avant de devenir l’un des grands succès de la troupe. À Arnaga, les œuvres prêtées par la Comédie-Française dialoguent ainsi avec les archives et objets conservés dans la maison-musée, prolongeant l’histoire du dramaturge et de ses interprètes. Pour l’occasion, même les jardins de la villa se mettent à l’heure du théâtre et se parent des couleurs de la Comédie-Française, transformant la visite en véritable promenade littéraire et artistique.

Villa Arnaga – Musée d’Edmond Rostand, Avenue Dr. A. Camino 64250 Cambo-les-Bains

Exposition « Les oeuvres de la Comédie-Française en tournée à Arnaga »

À partir du 1er avril 2026

Cette tournée transforme finalement la fermeture de la Salle Richelieu en véritable aventure culturelle. Tandis que peintures, bustes et costumes voyagent dans plusieurs musées en France, la troupe continue de jouer hors les murs pendant les travaux engagés en janvier 2026. Jusqu’à l’été, les comédiens se produisent ainsi dans onze théâtres à Paris et à Nanterre, notamment au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à l’Odéon – Théâtre de l’Europe ou encore au Théâtre du Châtelet. Une saison hors les murs qui prouve que la Maison de Molière continue de faire vivre son théâtre… même loin de sa scène historique.

Photo de couverture : ©Joël Bonnard

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