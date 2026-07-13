À Paris, ce cinéma ferme toutes ses salles durant deux mois pour les rénover entièrement

L’année a été mouvementée pour la Cinémathèque française. Après un arrêt des projections durant un mois afin d’éradiquer les punaises de lit, l’institution nouvellement présidée par Isabelle Huppert va cette fois profiter de l’été pour rénover l’entièreté de ses salles. Un chantier conséquent, qui entraîne la fermeture du cinéma du 13 juillet au 15 septembre 2026.

Deux mois de travaux

La Cinémathèque française vient de l’annoncer dans un communiqué : elle fermera toutes ses salles de projection durant deux mois, soit du 13 juillet au 15 septembre 2026, afin de mener d’importants travaux de rénovation. L’institution, située à Bercy, poursuivra par ailleurs ses autres activités culturelles. Une décision nécessaire, l’équipement n’ayant pas été remplacé depuis plus de dix ans. Lors de ce long chantier, il s’agira notamment de changer l’ensemble des fauteuils et des moquettes de ses quatre salles : la salle Henri-Langlois (415 places), la salle Georges-Franju (200 places), la salle Jean Epstein (94 places) et la salle Lotte-Eisner (83 places).

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En fin d’année 2025, la Cinémathèque française avait déjà été contrainte de fermer ses salles de projection afin de renforcer son protocole de prévention et de traitement contre les punaises de lit. L’activité du cinéma avait alors cessé du 28 novembre 2025 au 2 janvier 2026, tandis que les autres activités se poursuivaient, notamment l’exposition dédiée au réalisateur et acteur Orson Welles.

L’exposition toujours accessible

La fermeture des salles de cinéma ne met pas pour autant la Cinémathèque à l’arrêt. Celle-ci restera ouverte jusqu’au 26 juillet 2026 pour accueillir le public dans son exposition temporaire dédiée à Marylin Monroe. L’occasion de se plonger dans le star-system hollywoodien des années 1950 qui a construit une image fantasmée de l’actrice. À travers un ensemble de photographies, extraits de films, objets personnels ou costumes, ce parcours cherche à casser le mythe de la pin-up pour mieux rencontrer la femme qu’elle était.

Durant ces quelques semaines, les visiteurs pourront aussi faire un tour dans le Musée Méliès de la Cinémathèque, dédié à l’histoire du septième art, ainsi que dans sa bibliothèque spécialisée, sa librairie et le restaurant Lola. Après cette date de clôture, l’institution fermera l’ensemble de ses espaces, comme cela se fait chaque année jusqu’à la rentrée de septembre.

Un retour pour célébrer 90 ans d’activité

Dès le 15 septembre 2026, vous pourrez retrouver les quatre salles de la Cinémathèque française entièrement rénovée ! Cette réouverture sera aussi l’occasion de célébrer ses 90 ans d’existence à travers une sélection « des plus beaux films du monde [à voir] dans les meilleures conditions imaginables ». Jusqu’au 29 septembre 2026, vous pourrez donc découvrir 180 films internationaux mêlant cinéma classique, création expérimentale ou rareté. Et pour les moins de 26 ans, la séance ne coûtera qu’un euro !

Ce retour sera aussi l’occasion d’une nouvelle exposition : cette fois, c’est l’acteur Jean-Paul Belmondo, alias « Bébel », qui aura le droit à une grande rétrospective. Du 7 octobre 2026 au 31 janvier 2027, Belmondo, le magnifique réunira un ensemble de documents d’archives, images, extraits de films et affiches pour célébrer cet artiste singulier aux airs de titi parisien. Le programme reprend donc de plus belle dès la rentrée !

Cinémathèque française

51 rue de Bercy, 75012 Paris

Fermeture du cinéma : dès le 13 juillet 2026

Fermeture estivale : 26 juillet-15 septembre 2026

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Image à la une : Salle Henri Langlois © Cinémathèque française