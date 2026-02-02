Dans Coutures, découvrez la maison Chanel pour la première fois portée à l’écran

C’est une petite révolution dans le monde feutré de la haute couture. Pour la première fois de son histoire, la maison Chanel a accepté d’ouvrir les portes de ses ateliers parisiens à un film de fiction. Résultat ? « Coutures », le nouveau long-métrage d’Alice Winocour, porté par Angelina Jolie, nous plonge au cœur de la Fashion Week… là où tout se joue, loin des flashs, dans des coulisses que Chanel n’avait encore jamais dévoilées… Zigzag en profite pour mettre un coup de projecteur sur cette maison exceptionnelle, qui a marqué les plus grandes heures de la haute couture.

Une plongée inédite dans les coulisses de Chanel

Après Revoir Paris en 2022 avec Virginie Efira, Alice Winocour revient avec un film avec la mode comme décor. L’action se déroule pendant la Fashion Week parisienne, et Chanel, dirigée aujourd’hui par le créateur franco-belge Matthieu Blazy, a exceptionnellement autorisé le tournage dans ses ateliers et showrooms historiques. Un privilège rare. Très rare. Jusqu’ici, la maison s’était toujours refusée à exposer ses coulisses dans une fiction. Ici, pas de placement de produit : le logo n’apparaît jamais à l’écran, mais l’âme de Chanel, elle, est bien là.

La maison Chanel

Installée depuis plus d’un siècle au 21 rue Cambon, la maison Chanel incarne à elle seule une certaine idée de Paris, entre élégance, audace et modernité. C’est ici que Gabrielle “Coco” Chanel fonde sa maison en 1910, d’abord comme modiste, avant de révolutionner la mode féminine. Très vite, les murs s’étendent aux numéros voisins, abritant boutique, ateliers, bureaux et le mythique escalier aux miroirs, théâtre discret de l’histoire de la haute couture. En libérant le corps des femmes du corset, en imposant le tweed, le jersey ou le pantalon, Coco Chanel bouleverse les codes et impose une silhouette nouvelle, toujours actuelle. Plus qu’une adresse, la rue Cambon devient alors le cœur battant d’une maison qui, de Coco Chanel à Karl Lagerfeld, n’a cessé de façonner la mode contemporaine.

Angelina Jolie… en français, s’il vous plaît

Dans « Coutures », Angelina Jolie se distingue par une interprétation rare en français, dans la peau de Maxine Walker, une réalisatrice underground américaine invitée à Paris pour créer un clip lors d’un défilé très attendu de la Fashion Week. Alors qu’elle tente de trouver sa place dans cet univers codifié et ultra-exposé, elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein, une annonce brutale portée à l’écran par Vincent Lindon dans le rôle du médecin, qui vient bouleverser son séjour et sa vie. Autour d’elle gravitent deux autres figures féminines essentielles mais invisibles de l’industrie de la mode : Angèle (Ella Rumpf), maquilleuse travaillant dans l’ombre des podiums, et Ada (Anyier Anei), jeune mannequin sud-soudanaise fraîchement arrivée à Paris. Trois trajectoires que tout oppose mais que la Fashion Week va rapprocher, tissant une solidarité discrète sous le vernis glamour. Présenté au Festival international du film de Toronto, le film marque aussi un tournant dans le dialogue entre mode et cinéma : en soutenant Alice Winocour dès l’écriture, Chanel s’affirme comme producteur culturel, mettant à disposition ses ateliers et même des pièces d’archives pour une scène clé, sans jamais céder à une récupération marketing directe. Loin des clichés, « Coutures » explore avec délicatesse la fragilité, le travail invisible, la transmission et la résilience, porté par les costumes de Pascaline Chavanne, pensés comme un fil subtil entre les personnages, célébrant autant l’artisanat de la haute couture que la puissance du cinéma à raconter l’intime.

COUTURES : sortie au cinéma le 18 février 2026