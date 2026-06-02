Cette demeure bucolique où vécut Jean Cocteau rouvre ses portes à 1h de Paris

À l’abri des regards, au cœur de Milly-la-Forêt, se cache l’un des lieux les plus intimes consacrés à Jean Cocteau. C’est ici, dans cette maison bordée de douves et nichée à l’ombre du château de la Bonde, que l’écrivain, dessinateur et cinéaste a trouvé refuge après le tournage de La Belle et la Bête. Fermée durant l’hiver, la Maison Jean Cocteau rouvre ses portes du 18 avril au 29 novembre 2026 avec une nouvelle saison culturelle particulièrement riche !

Une plongée dans l’univers de Jean Cocteau

Acquise par l’artiste en 1947, la maison du Bailli fut son havre de paix jusqu’à la fin de sa vie en 1963. Contrairement à un musée classique, le lieu conserve l’atmosphère d’une demeure habitée : chaque pièce rappelle la vie du poète à travers les objets qu’il collectionnait, parfois totalement insolites comme ses boîtes à opium, les cadeaux reçus de ses proches ou encore les curiosités chinées au fil des années.

Cette saison, les visiteurs pourront aussi découvrir deux œuvres rares prêtées exceptionnellement par le Musée national d’art moderne (Centre Pompidou). Un portrait de Jean Cocteau peint par Jacques-Émile Blanche en 1912, et un second portrait signé Bernard Buffet datant de 1955. Deux regards très différents sur l’artiste qui témoignent également des nombreuses amitiés qu’il entretenait avec les grands créateurs de son époque.

Une exposition inédite consacrée à Colette

Parmi les temps forts de cette nouvelle saison figure l’exposition Colette, une grande sœur. Elle explore la relation singulière entre deux géants des lettres françaises : Colette et Jean Cocteau. Dessins, photographies inédites, lettres, vidéos, objets personnels et éditions originales permettent de mieux comprendre cette amitié nourrie de complicité et d’admiration mutuelle. Point d’orgue du parcours : le portrait de Colette réalisé par Cocteau en 1944, exceptionnellement présenté au public.

Une seconde exposition, La Chapelle des Simples, revient sur la création de l’un des projets les plus personnels de Jean Cocteau. Conçue à la demande des élus de Milly-la-Forêt, cette chapelle décorée par l’artiste abrite aujourd’hui sa sépulture. L’exposition dévoile la genèse des peintures monumentales, le travail autour des vitraux ainsi que les choix iconographiques imaginés par Cocteau lui-même entre 1957 et 1960.

Une demeure bucolique avec des concerts tout l’été

La visite se poursuit enfin dans le très joli jardin et verger traversé par l’eau des douves. Et du 13 juin au 19 septembre, la Maison Jean Cocteau accueillera également un cycle de 8 concerts. Jazz, musique de chambre ou répertoires plus rares : ces rendez-vous mettront à l’honneur les liens étroits que l’artiste entretenait avec la musique et les musiciens de son temps. Interprétés par une trentaine d’artistes, ces concerts ont été spécialement conçus pour le lieu et permettront de découvrir des œuvres parfois méconnues dans l’atmosphère intimiste des salons de la maison. Un programme qui participe à la poésie du lieu et à cette impression de pénétrer dans l’univers personnel de l’un des artistes les plus fascinants du XXe siècle.

Maison Jean Cocteau

15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt

Ouvert du 18 avril au 29 novembre 2026

Du jeudi au dimanche, de 11h à 18h

Entrée : 12€

Plus d’infos et billetterie sur le site de la Maison Jean Cocteau

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Credit photo : Maison Cocteau © AxelleC / Paris Zigzag