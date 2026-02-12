20 beaux livres à (s’)offrir en 2026 : coups de cœur et nouveautés immanquables

Envie de découvrir de beaux ouvrages ? Arts, documentaire, humour, jeunesse… Nous avons sélectionné les meilleurs livres parus récemment, qui méritent une place dans votre bibliothèque et/ou feront de parfaits cadeaux !

1. Les plus belles librairies dans le monde, Citadelles et Mazenod

De la mythique City Lights Bookstore de San Francisco, à la somptueuse librairie néogothique Lello à Porto, en passant par l’incontournable Shakespeare and Co à Paris, ou encore la labyrinthique Xidan à Pékin… Ce magnifique ouvrage des éditions Citadelles et Mazenod montre la variété et la richesse des librairies dans le monde. Considérés comme « essentiels » par le gouvernement français lors de la fermeture de 2021, ces espaces de vente et de promotion du livre, riches d’une histoire millénaire (attestée à Athènes aux Ve et VIe siècles avant notre ère !), ont évolué au fil du temps. En présentant près de 250 librairies historiques et contemporaines, les auteurs – Patricia Sorel et Jean-Yves Mollier – vous invitent à un tour du monde insolite, avec de sublimes photos qui donnent envie de voyager.

Librairies dans le monde

Patricia Sorel et Jean-Yves Mollier, Éditions Citadelles et Mazenod

Paru en septembre 2025

Prix : 69€

2. Mon Paris de Toujours de Marin Montagut

Arrivé à Paris sans carte ni boussole à 19 ans, Marin Montagut a passé plus de 20 ans à arpenter la capitale pour en exhumer les trésors cachés. Bien plus qu’un répertoire d’adresses où il les compile, « Mon Paris de Toujours » est une déclaration d’amour sensible et érudite, dans laquelle il recense 475 lieux où bat encore le cœur du Paris authentique. Relieurs, costumières, encadreurs, marchands de couleurs, passages oubliés, jardins clandestins et curiosités historiques : l’auteur a patiemment sélectionné ces sanctuaires de savoir-faire ancestraux et de poésie quotidienne qui résistent vaillamment au tumulte contemporain. Chaque adresse s’accompagne d’aquarelles originales réalisées à la main par Marin Montagut, rehaussées de gravures anciennes glanées dans des catalogues commerciaux du début des années 1900. Véritable objet d’art éditorial avec sa tranche dorée à l’or fin et son signet évoquant les livres précieux des XVIIIe et XIXe siècles, cet ouvrage de 304 pages s’impose comme un indispensable pour quiconque souhaite (re)découvrir la capitale avec l’âme curieuse, loin des sentiers battus…

Mon Paris de Toujours

Marin Montagut, Éditions Flammarion

En librairie dès le 12 novembre 2025

Prix : 29,90 €

Également disponible en anglais

3. Le guide anti-stress de l’avion de Mathieu Allouch

Mathieu Allouch, alias @mathieu_le_steward, connaît intimement cette angoisse sourde qui vous étreint au moment du décollage : les mains moites, le ventre noué au rythme du grondement des réacteurs… C’est pourquoi il a compilé ses connaissances professionnelles – qui rassurent quotidiennement plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux – et son expérience de terrain dans « Le guide anti-stress de l’avion » pour transformer vos appréhensions en sérénité. L’ouvrage démonte méthodiquement les idées reçues qui alimentent la peur grâce à des explications limpides, des chiffres rassurants, des quiz instructifs et des techniques anti-stress éprouvées comme des exercices de respiration. Mathieu distille également ses anecdotes savoureuses et ses tips malins pour voyager l’esprit léger. Illustré par Julie Andriamampianina, ce joli manuel de 320 pages se révèle l’antidote idéal pour enfin décoller en paix et savourer pleinement le bonheur d’atteindre l’altitude de croisière !

Le guide anti-stress de l’avion

Mathieu Allouch, Illustrations de Julie Andriamampianina

Éditions Gallimard Loisirs

En librairie depuis le 25 septembre 2025

Prix : 25 €

4. Je dessine aux crayons de couleur avec Yeojin, Larousse

L’illustratrice coréenne Yeojin Seo signe un adorable ouvrage qui célèbre la beauté des instants fugaces : comment dessiner cette tarte au citron meringuée dégustée dans une assiette chinée, ce bouquet champêtre cueilli au détour d’une promenade, ou encore cette robe fleurie aperçue dans une boutique vintage ? Avec « Je dessine aux crayons de couleur », elle propose 80 tutoriels pas-à-pas pour immortaliser ces petits bonheurs quotidiens avec la délicatesse caractéristique de l’univers kawaii. Elle dévoile ainsi ses techniques pour sublimer carnets de journaling, cartes d’anniversaire et projets créatifs. Chaque dessin s’accompagne d’étapes numérotées et de palettes chromatiques précises, tandis que des pages « journal » distillent conseils et astuces pour capturer l’inspiration au vol.

Je dessine aux crayons de couleur

Yeojin Seo, Éditions Larousse

En librairie depuis le 3 septembre 2025

Prix : 19,99 €

5. La maison aux piliers de Pierre Lombard

Pendant 6 ans, Pierre Lombard a arpenté les couloirs de la Maison aux Piliers : l’ancien nom de l’Hôtel de Ville de Paris. D’abord conseiller, puis directeur adjoint du cabinet d’Anne Hidalgo, il a été aux premières loges de la métamorphose spectaculaire de la capitale : piétonisation massive, explosion du vélo, organisation des Jeux olympiques 2024. Dans son ouvrage La maison aux piliers, il lève le voile sur les coulisses de cet État dans l’État, dévoilant avec passion les jeux de pouvoir, les batailles contre l’État et l’opposition conservatrice, et surtout la façon dont Paris est devenue, en quelques années seulement, une référence internationale en matière d’adaptation au dérèglement climatique. Un témoignage rare et captivant sur la fabrique politique d’une ville en pleine mutation, raconté de l’intérieur par celui qui en a été l’un des architectes.

La maison aux piliers

Pierre Lombard, Éditions Stock Disponible sur editions-stock.fr

Prix : 20€

6. 100 couvertures de magazines vraiment fausses de Grandpamini

Juan Loaiza, alias Grandpamini, musicien franco-chilien révélé par « 10 minutes à perdre » et Canal+, a bâti un empire de la parodie graphique sur Instagram avec son magazine fictif Escalator. Dans « 100 couvertures de magazines vraiment fausses », il rassemble le meilleur de ses détournements corrosifs où l’actualité se fait malmener avec une jubilation contagieuse. Escalators, agresseurs, multiprises ou ésotérisme : aucun sujet n’échappe à son humour décapant et à ses jeux de mots aussi consternants que réjouissants ! Ce qui commença comme des private jokes destinées à trois copains s’est mué en phénomène viral partagé frénétiquement sur tous les réseaux sociaux. Cet ouvrage de 192 pages s’affirme comme une déclaration d’amour assumée à la mauvaise foi et au pouvoir salvateur de l’humour face aux non-dits. Un recueil parfait pour offrir à ceux qui aiment rire de tout !

100 couvertures de magazines vraiment fausses

Grandpamini (Juan Loaiza)

Éditions Hugo

En librairie depuis le 8 octobre 2025

Prix : 17,99 €

192 pages

7. Comment ça marche L’univers ?, Usborne

On vous emmène au rayon jeunesse avec ce livre qui explore les mystères de l’Univers : du Big Bang, à la gravité, en passant par des étoiles flamboyantes, et jusqu’aux profondeurs insondables de l’espace… Les enfants dès 7 ans pourront répondre à toutes ces questions en soulevant les 60 rabats cachés dans cet ouvrage documentaire ultra ludique. Ils pourront également réaliser des expériences simples pour rendre les choses encore plus concrètes. Un coup de cœur pour nous !

Comment ça marche l’Univers ?

Amy Chiu, illustrations de Kaley Mckean

Éditions Usborne

En librairie le 13 novembre

Prix : 12,95€

8. Scorsese, la totale aux Éditions E/P/A

Voilà un beau livre qui devrait régaler les amateurs de cinéma puisqu’il célèbre l’un des plus grands cinéastes américains : Martin Scorsese, récompensé du Prix Lumière 2015 « pour l’ensemble de son œuvre, pour sa cinéphilie généreuse, pour son inlassable combat en faveur de la sauvegarde du cinéma du passé, pour ses fictions, pour ses documentaires, pour son amour de la musique, pour sa bienveillance à l’égard des jeunes cinéastes du monde entier, et aussi pour son rire tonitruant ». À travers les 504 pages ponctuées de nombreuses photos, explications et anecdotes de ce superbe ouvrage, les cinéphiles se (re)plongeront dans les 51 films, documentaires et séries de Scorsese, comme Taxi Driver (1976), Mean Streets (1973), ou encore Le loup de Wall Street (2013), mais aussi dans son parcours ainsi que dans les grands thèmes abordés dans ses films : la violence, le pouvoir ou encore la culpabilité. Un must-have !

Scorsese, la totale

Arnaud Devillard, Olivier Bousquet, Nicolas Schaller

Éditions E/P/A

En librairie le 3 décembre 2025

Prix : 59,95 €

504 pages

9. Faire Tribu, par Hugo Paul

Dans un monde où l’individualisme est partout et ne cesse de nous isoler, comment recréer des liens authentiques pour retrouver le sens du « nous » ? Muni de son carnet et de son sac à dos, Hugo Paul décide de répondre à cette question en entreprenant une exploration humaine hors du commun : pendant 365 jours, il part vivre au cœur d’une dizaine de communautés pour retrouver l’art de faire ensemble. Quels sont les secrets de ces collectifs ? Comment les appliquer dans nos propres vies ? De l’histoire millénaire d’un monastère aux traditions des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe, en passant par une école dans la forêt, Hugo nous transmet les principes fondateurs de la coopération dont nous avons tant besoin aujourd’hui pour aller mieux. Une quête inspirante et porteuse d’espoir !

Faire Tribu

Hugo Paul

Éditions Eyrolles

Prix : 17€

10. Népal, Récit intime et recettes uniques, par Tiana Salles

Ce livre est plus qu’un livre de recettes, et c’est d’ailleurs pour cela qu’on vous le conseille. C’est avant tout une aventure humaine, celle d’une jeune journaliste culinaire française née au Népal, un voyage vers ses racines, une rencontre intime et gourmande avec la culture népalaise et sa gastronomie. Une gastronomie généreuse et d’une richesse étonnante, véritable festival de couleurs, de saveurs et d’émotions. De l’emblématique dal bhat aux incontournables momos, en passant par le paneer maison (fromage frais), le kwati (soupe aux neuf légumineuses), le chatpate (encas préféré des Népalais), le chowmein (nouilles sautées à la népalaise) et bien d’autres : on découvre de nombreuses recettes d’entrées, plats, desserts et laitages, mais aussi de pains, sauces ou encore spécialités de street food. Toutes sont adaptées aux ingrédients disponibles ici afin de nous éviter la moindre frustration (on la remercie pour ça !) et d’être en cohérence avec la dimension écologique de cette cuisine. Des conseils, des anecdotes personnelles ainsi que de superbes photos ponctuent cet ouvrage qu’on lit d’abord comme un roman, avant de l’emporter avec nous là où il saura le mieux faire notre bonheur : en cuisine !

Népal, Récit intime et recette uniques

Tiana Salles

Mango Éditions

Prix : 31,95€

11. Wild, de Peter et Beverly Pickford

Voilà un beau livre qui va peser lourd dans votre bibliothèque… au sens propre ! Et ça en vaut la peine car c’est une fresque photographique de toute beauté qui se déroule devant nos yeux, page après page. Les naturalistes Peter et Beverly Pickford ont parcouru les océans pendant quatre années, à la rencontre des habitats côtiers encore sauvages et intactes de notre planète, où s’épanouit plus de 90% de la vie marine. Ils nous partagent cet incroyable et merveilleux périple en faisant la part belle aux photographies, absolument sublimes, qui occupent la majorité des 406 pages de l’ouvrage et nous rappellent la richesse, la beauté et la fragilité de ces milieux. On y croise des bancs de dauphins, des baleines à bosse, des requins-taureaux, des tortues géantes des Galàpagos, des poissons-perroquets à bosse, des iguanes marins, des ours polaires, des colonies de manchots, de morse et bien d’autres espèces plus fascinantes que les autres dont certaines sont menacées. Des rencontres qui nous entraînent dans les atolls des Seychelles, sur la côte sauvage d’Afrique du Sud, dans les mangroves d’Australie-Occidentale, dans un parc national d’Alaska, dans la forêt pluviale du Costa Rica, dans les lagons de Micronésie, au sein des Jardins de la Reine en mer des Caraïbes, ou encore sur la péninsule antarctique… Une véritable invitation à l’émerveillement.

Wild

Peter et Beverly Pickford

Éditions Paulsen

Prix : 49€

12. La Recluse des Innocents de Magali Le Mouël

Plongez dans le Paris de 1280 avec ce roman historique qui vous embarque dans un phénomène fascinant et méconnu : celui des recluses médiévales, ces femmes emmurées vivantes dans de minuscules cellules accolées aux églises ou cimetières. Magali Le Mouël, professeure agrégée d’histoire et spécialiste du Moyen-Âge, publie ainsi « La Recluse des Innocents » aux éditions VT pour vous emmener au cimetière des Saints-Innocents (aujourd’hui place Joachim-du-Bellay dans le quartier des Halles), où Fulbert de Hautevieille, évêque de Chartres, enquête sur la sainteté de Jeanne de Maupas, recluse depuis 23 ans. À travers ce récit inspiré de figures historiques comme Claire d’Assise, l’auteure explore la frontière entre foi et enfermement, liberté spirituelle et destin imposé, révélant un pan oublié de l’histoire des femmes au Moyen-Âge !

La Recluse des Innocents

Magali Le Mouël, VT Editions

Prix : 15€

Acheter ici

13. Cucina di Famiglia, du chef Denny Imbroisi

Les amateurs de cuisine italienne vont se réjouir : ce 4 décembre 2025, le chef Denny Imbroisi dévoile son livre « Cucina di Famiglia » aux éditions Webedia Books pour vous révéler 70 recettes familiales. Après 15 ans passés en France, il revient à ses racines calabraises et lombardes et exhume ces secrets culinaires transmis de génération en génération. Entre la cuisine du sud sauvage et instinctive (pasta alla muddica, cavolfiore gratinato, salsiccia e friarielli) et celle du nord précise et généreuse (tortelli di zucca, puntarelle alla romana, torta delle rose), ce bel ouvrage photographié par Le Photographe du Dimanche se veut un carnet de vie où chaque plat raconte une histoire de transmission et d’amour, une cuisine vivante et sans chichis à partager avec ceux qu’on aime ! Le chef vous invite à vous approprier librement ces recettes pour « cuisiner un peu de l’Italie au quotidien » à votre manière et avec votre propre sensibilité…

Cucina di Famiglia

Denny Imbroisi, Webedia Books

Prix : 29,90€

14. Le guide FAMILLE par Evaneos x Papier

Pour les familles qui rêvent d’aventures et de découvertes, ce guide est une petite pépite ! Fruit de la collaboration entre Evaneos, expert du voyage sur-mesure responsable, et Papier, créateur de guides élégants, FAMILLE est bien plus qu’un simple carnet d’adresses. C’est un véritable compagnon de voyage qui mêle conseils pratiques malins, itinéraires inspirants et témoignages authentiques. Pensé pour toutes les configurations familiales – des bébés aux ados, en passant par les grands-parents – ce beau livre-objet invite à voyager autrement, en prenant le temps de vivre des expériences porteuses de sens auprès d’acteurs locaux. Exit les voyages express et sans âme : ici, on ralentit, on savoure et on prolonge la magie même une fois rentré à la maison… Imprimé en France sur papier haut-de-gamme, c’est le genre de cadeau qui trouve naturellement sa place sous le sapin. Utile, inspirant et joliment conçu, il coche toutes les cases pour un cadeau de dernière minute ou petit budget qui fait vraiment plaisir. Et surtout, il donne envie de partir explorer le monde en famille !

Guide Famille

Par Evaneos et Papier

Prix : 25,00€

Acheter sur le site officiel ici et à la Fnac

15. Soins, La peau – Le nouveau livre d’Aroma-Zone

Depuis 1999, la société française Aroma-Zone est spécialisée dans les soins naturels pour la cosmétique, la nutrition et le bien-être. D’abord présente en ligne, elle compte désormais une trentaine de boutiques en France qui sont de véritables cavernes d’Ali Baba où se mêlent sérums, crèmes, huiles essentielles et végétales, hydrolats, soins solaires et autres super-aliments… Pas toujours évident de savoir quoi choisir, de connaître les besoins de sa peau. Mais ce livre clair et pratique pourrait bien nous faciliter les choses ! Le laboratoire Aroma-Zone s’est entouré de 19 expertes reconnues (médecins, dermatologues, pharmaciens, nutritionnistes, naturopathes…) pour partager des solutions naturelles, sans risque pour la santé et validées scientifiquement, pour prendre soin de sa peau, tout en respectant l’environnement. 30 actifs et plantes particulièrement efficaces sont passés au crible, on découvre l’impact de l’alimentation et du microbiote sur la peau, des routines sont proposées en fonction de ses besoins spécifiques, des auto-massages du visage à pratiquer au quotidien, et plein d’autres conseils. Un livre qui donne envie de prendre encore mieux soin de soi ! Et en plus, l’intégralité des bénéfices du livre, acheté sur le site ou dans les boutiques Aroma-Zone, sera reversée à PHOCEO, le fonds de dotation de l’AP-HM (Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille) qui lutte contre les cancers pédiatriques. Un achat pour deux bonne actions !

Soins, La peau

Par Aroma-Zone

Éditions La Plage

Prix : 24,95 €

16. À table sans se ruiner de Stéphanie Iguna

Connue sous le pseudo @Stephatable, Stéphanie Iguna est photographe et créatrice de recettes. En cette fin d’année, elle nous livre un bel ouvrage : À table sans se ruiner chez Webedia Books, pour nous dévoiler 60 recettes gourmandes et ultra-simples, qui permettent surtout de nourrir toute la famille sans vider sans porte-monnaie ! Crispy potatoe sandwichs, gnocchis de patate douce au parmesan, empanadas à la viande hachée, babka à la pâte à tartiner… On aime ses plats économiques, savoureux et rapides à préparer parfaits pour régaler toutes les tribus. En bonus, des astuces pour faire des économies pendant ses courses, réutiliser les restes et optimiser son temps derrière les fourneaux !

Prix : 19,90€

Acheter ici

17. Guérir son âme par la libération karmique des vies antérieures de Laurence Aguillon

Dans ce livre passionnant aux éditions Hélios, Laurence Aguillon propose une exploration profonde des mémoires karmiques et de leur impact sur notre quotidien. Elle dévoile ainsi comment nos blocages, schémas répétitifs et sentiments d’incomplétude puisent parfois leurs racines dans des expériences de vies antérieures, et offre des clés concrètes pour s’en libérer à travers un travail énergétique et spirituel. Richement illustré d’exemples tirés de sa pratique, cet ouvrage accessible démystifie le concept de karma et les liens subtils qui unissent les âmes à travers le temps. Cette nouvelle édition revue et augmentée constitue un véritable guide pour quiconque aspire à se délester du poids de ces mémoires anciennes, réharmoniser son champ vibratoire et se reconnecter pleinement à sa mission d’âme… en transformant les blessures du passé en tremplin vers la guérison intérieure. !

Prix : 17,50€

Acheter ici

18. Les secrets de la photo aérienne avec un drone et 52 défis photo au drone, Eyrolles

Que vous veniez de déballer votre premier drone de loisir ou que vous pilotiez déjà pour votre activité professionnelle, ces deux nouveautés aux Éditions Eyrolles vous accompagneront dans votre maîtrise de la photo aérienne. « Les secrets de la photo aérienne avec un drone » d’Édouard Salmon (23€) s’impose comme le guide de référence : ce télépilote professionnel y dévoile toutes les techniques pour apprivoiser ce point de vue suspendu, du choix du matériel à la gestion de la lumière, en passant par les secrets d’un cadrage réussi et d’un post-traitement créatif. Pour une approche plus ludique, « 52 défis photo au drone » de Fergus Kennedy (13,90€) propose un format compact et pratique, véritable carnet de bord pour booster sa créativité semaine après semaine avec des missions variées, des paysages époustouflants aux effets originaux. Deux compagnons indispensables pour transformer vos vols en véritables œuvres d’art ! Disponibles sur eyrolles.com

19. Gare à la toile, Piktos

Comment parler des dangers d’Internet aux plus jeunes sans les effrayer ? Coralie Saudo et Séverine Duchesne ont trouvé la formule avec Gare à la toile, une fable moderne aussi poétique que nécessaire. Elle raconte l’histoire de Tom et Emmy qui vivent paisiblement dans leur village, évitant soigneusement la mystérieuse toile de l’Araignée… jusqu’au jour où une photo de vacances s’y retrouve accidentellement collée. Dans un univers féerique mêlant tendresse et humour, cette histoire aborde avec finesse les enjeux de la communication en ligne, la responsabilité numérique et l’importance de maîtriser les réseaux sociaux. Un album jeunesse intelligent qui sème des principes de précaution avant l’utilisation massive des écrans, parfait pour accompagner les enfants dans leur découverte du monde digital ! Disponible au prix de 14,50€ sur le site de Piktos

20. Plus jamais seul de Natacha Calestrémé

Et si 2026 était l’année où vous découvriez le prénom de votre guide spirituel ? Avec Plus jamais seul, Natacha Calestrémé propose une expérience aussi simple qu’émouvante : poser ses pouces sur les pages du livre pour révéler un prénom, un mot, un signe qui résonne intimement avec notre histoire. Les témoignages affluent par centaines, bouleversants : certains retrouvent le prénom d’un proche disparu, d’autres tombent sur des mots qui font écho à leur parcours de vie… Au-delà du phénomène (plus de 30 000 exemplaires vendus et une tournée triomphale en France, Belgique et Suisse !), ce livre offre surtout un message d’espoir et d’apaisement face à la morosité ambiante. Sceptique ou audacieux ? Une seule façon de le savoir : tenter l’expérience. Disponible au tarif de 18,90€ sur le site des éditions Harper Collins

A. C. & Mélina Hoffmann