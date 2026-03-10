Après 4 ans de travaux, le Centre culturel suisse rouvre avec des espaces repensés au sein du Marais

Créé en 1986, le Centre culturel suisse n’avait jamais connu de travaux depuis sa fermeture en 2022. Situé dans le quartier du Marais, ce lieu promeut la culture suisse à travers des expositions gratuites, des spectacles vivants, des conférences et une librairie. Entièrement rénové et repensé après quatre ans de travaux, il rouvre au public dès le jeudi 26 mars 2026 avec une riche programmation.

Un centre dans un hôtel particulier du Marais

Situé dans l’ancien hôtel particulier Poussepin, le Centre culturel suisse avait autrefois deux entrées. L’une au 38 rue des Francs-Bourgeois, au fond d’un passage menant aux salles d’exposition, et l’autre au 32 avec la librairie. En 2022, le lieu décide alors de fermer pour repenser entièrement ses 1 000 m2 d’espaces en les rendant accessibles à tous les publics tout en s’offrant une meilleure visibilité. Un chantier qui connait plusieurs contraintes, dans le quartier du Marais où les bâtiments sont classés et ne peuvent changer de façade. Ainsi, après quatre ans de travaux de rénovation conséquents, l’entrée unique est désormais au numéro 32, prête à accueillir le public dès le jeudi 26 mars 2026.

Des espaces entièrement repensés

Désormais, vous entrerez dans le Centre culturel suisse par la librairie, qui regroupe un grand nombre d’ouvrages d’auteurs ou de maisons d’édition suisses. Une longue rampe permet ensuite au public d’accéder à l’aile de l’hôtel particulier, qui s’ouvre sur la cour intérieure. Là, un nouvel espace d’exposition a été aménagé, ainsi que des bureaux pour le personnel. La cour aura désormais une buvette où l’on pourra déguster des chocolats chauds, et sera investie d’installations artistiques en lien avec les expositions du moment.

À l’arrière, la halle – ancien espace d’accueil – a été transformée pour des spectacles et des expositions. Le plateau a été repensé avec des espaces modulables afin d’accueillir toutes les formes artistiques existantes (excepté le cinéma). En recevant jusqu’à 260 personnes debout, il peut s’ouvrir sur la cour ou être fermé, être doté d’un gradin ou permettre une déambulation parmi les oeuvres. À l’étage, l’espace d’exposition de 250 m2 est devenu plus spacieux tout en conservant sa verrière, et est désormais accessible avec un ascenseur.

Trois expositions d’artistes suisses

Pour la réouverture du 26 mars 2026, le Centre présente une programmation mettant en lumière une diversité de pratiques artistiques contemporaines et d’origines culturelles suisses. De mars à juillet, on pourra découvrir trois expositions gratuites des artistes Akosua Viktoria Adu-Sanyah, Ingeborg Lüscher et Mai-Thu Perret dans les nouveaux espaces. Sont aussi prévus six séries de spectacles, deux festivals de musique et différentes performances qui ponctueront les mois.

Romane Fraysse

Centre culturel suisse

32 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

Réouverture le 26 mars 2026

Expositions et conférences gratuites

Spectacles et concerts : 12 € tarif plein / 7 € tarif réduit

Image à la une : Centre culturel suisse. Paris 2026 – © Nicolas Delaroche Studio – CCS