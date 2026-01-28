Théâtre, tango, studio photo… Une soirée love aura lieu au musée Rodin pour la Saint-Valentin

Oubliez le dîner aux chandelles trop prévisible. Le 14 février 2026, c’est au musée Rodin que Paris célèbre l’amour. À la nuit tombée, l’hôtel de Biron ouvre ses portes aux amoureux pour une soirée spéciale à l’occasion de la Saint-Valentin. Autour du fameux Baiser du sculpteur, champagne et musique font battre les cœurs. Une Soirée Love devenue culte, où l’on déambule main dans la main, porté par l’histoire, les émotions… et un soupçon de poésie.

Quand Rodin raconte le désir

Cette édition 2026 résonne particulièrement avec l’exposition « Rodin. Dessins libres », visible jusqu’au 1er mars 2026. Une plongée dans l’intimité du sculpteur, où le corps, le mouvement et le désir s’expriment sans détour. Sous un éclairage tamisé, entre esquisses charnelles et sculptures iconiques, Le Baiser en tête, la visite prend une dimension presque confidentielle. Ici, l’érotisme n’est jamais frontal, toujours suggéré. Et terriblement élégant.

Un parcours amoureux à travers les époques

Le musée se fait scène vivante le temps d’une nocturne de 19h à 23h30, où amoureux, amis et esthètes sont conviés à une déambulation sensible dans l’un des lieux les plus sensuels de la capitale. Au fil des salles, des performances théâtrales donnent chair aux couples mythiques qui ont nourri l’imaginaire de Rodin et de Camille Claudel : de Francesca et Paolo à Vertumne et Pomone, en passant par Roméo et Juliette, tandis que les comédiens surgissent à l’improviste pour conjuguer passions et émotions. L’expérience se prolonge à travers un voyage plus intérieur, inspiré de La Carte de Tendre, allégorie amoureuse du XVIIᵉ siècle imaginée par Madeleine de Scudéry, que l’on explore livret en main, en résonance avec les œuvres et ses propres sentiments. Parce que l’amour se vit aussi en mouvement, la soirée s’ouvre par une initiation au tango dans le hall du musée, guidée par des danseurs professionnels, replongeant les visiteurs dans l’effervescence des nuits parisiennes du début du XXᵉ siècle, avant de laisser une trace tangible de l’instant à l’Atelier du Mot Doux : sous la conduite d’une illustratrice, chacun compose et calligraphie une déclaration personnalisée, à glisser dans la boîte aux lettres éphémère du musée, promesse d’un message envoyé à une date tenue secrète.

Le musée Rodin fait battre les cœurs et les papilles

Un bar éphémère propose douceurs et boissons à savourer entre deux salles, tandis qu’un studio photo permet d’immortaliser la soirée dans le décor majestueux de l’hôtel de Biron. Mention spéciale pour les jardins, partiellement éclairés de guirlandes et de bougies, où la promenade nocturne prend des airs de parenthèse enchantée. Une déambulation amoureuse, vibrante et collective, où l’art devient prétexte à se rapprocher. Indéniablement, LE bon plan de cette Saint-Valentin 2026 !

Soirée Love 2026

Samedi 14 février 2026

De 19h à 23h30 (dernière entrée à 21h30)

Musée Rodin, 77 rue de Varenne 75007 Paris

La billetterie ouvre au grand public le 23 janvier 2026

Tarifs : 27 € (plein), 23 € (adhérents), 15 € (-26 ans UE)