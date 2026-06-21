Ces visites insolites mêlent art, opéra et drag dans les musées de Paris

Et si votre prochaine visite de musée à Paris ressemblait davantage à un spectacle avec chant et costume qu’à une conférence classique ? Mêlant histoire, opéra et regard queer sur les œuvres, Grégoire Ichou propose des visites aussi surprenantes que captivantes dans plusieurs musées parisiens à travers son personnage drag : Élysée Moon. On vous en dit plus sur cette expérience culturelle vraiment hors du commun… à ne pas louper ces prochains mois !

Une drag queen lyrique qui réinvente les visites guidées

Les visites guidées insolites ne manquent pas à Paris, mais celles menées par Élysée Moon sont véritablement à part. Derrière ce personnage fantasque se cache Grégoire Ichou, guide-conférencier, chanteur lyrique et drag queen, qui marie ici spectacle vivant, médiation culturelle et performance artistique. Entre féminin et masculin, culture dite « classique » et univers plus populaires, fiction et réalité, il nous décrypte des œuvres emblématiques, en paroles et en chansons, dans ses plus beaux costumes de drag queen.

Des visites chantées exceptionnelles au musée Gustave Moreau

Ce vendredi 26 juin 2026, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Moreau et du mois des fiertés, Élysée Moon investira pour la première fois le musée national Gustave Moreau, dans le 9e arrondissement. Au fil d’une visite chantée dans l’ancien atelier de ce célèbre peintre symboliste, les visiteurs découvriront ses œuvres sous un angle inédit. Les figures mythologiques chères à Gustave Moreau – Sappho, Hélène de Troie, Sémélé ou encore Salomé – deviendront les héroïnes d’un parcours où histoire de l’art, questions de genre et performance vocale se répondent. Et pour accompagner cette plongée dans l’univers de l’artiste, Élysée Moon interprétera des airs de Jean-Baptiste Lully, Christoph Willibald Gluck ou encore Lili Boulanger. Une manière sensible, originale et résolument contemporaine de (re)découvrir l’un des musées les plus fascinants de Paris (et son fameux escalier !).

D’autres rendez-vous insolites à noter dans l’agenda

Bonne nouvelle pour ceux qui manqueraient cette première date : d’autres visites chantées sont déjà programmées. Élysée Moon reviendra au musée Gustave Moreau le 20 novembre, puis au musée du Luxembourg le 28 novembre, ainsi qu’au musée de la Musique à la Philharmonie de Paris les 12 et 13 décembre. Autant d’occasions de découvrir les collections sous un jour nouveau et inattendu !

Visites chantées d’Élysée Moon

Musée national Gustave Moreau

14 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris

Le 26 juin 2026 à 18h30, 20h et 21h30, et le 20 novembre 2026

Musée du Luxembourg le 28 novembre 2026

Musée de la Musique – Philharmonie de Paris les 12 et 13 décembre 2026

Réservation recommandée auprès de chaque musée