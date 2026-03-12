À deux pas de la Bibliothèque nationale de France, la salle du Factorielle 52 accueille jusqu’au 17 avril 2026 le premier spectacle de Chloé Vivarès, mis en scène par l’illusionniste Yann Frisch. Entre théâtre, littérature, performance et humour, Échapper à soi raconte l’histoire de deux amies, dont l’une est dotée d’une mémoire infaillible. En interaction avec le public, la comédienne nous surprend à travers plusieurs démonstrations autour de la persistance des souvenirs et de l’impossibilité d’oublier.

Entre mémoire, théâtre et littérature

L’année passée, nous vous avions annoncé l’ouverture d’un tout nouveau lieu parisien dédié à la magie. Lancé en avril 2025, à deux pas de la Bibliothèque nationale de France, le Factorielle 52 est un restaurant ouvert midi et soir qui présente plusieurs spectacles par semaine. Parmi eux, vous pourrez découvrir la première création de Chloé Vivarès, Échapper à soi, tous les vendredis jusqu’au 17 avril 2026.

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En mêlant jeu théâtral, références littéraires, performances de mémoire et interactions avec le public, la jeune comédienne interprète tour à tour deux amies : la bibliothécaire Alice et l’autrice Chloé, capable de mémoriser chaque instant de sa vie. Depuis leur rencontre, on suit plusieurs moments de leur relation lors desquels Alice se montre fascinée par les prouesses mentales de Chloé, qui se réfugie dans la littérature et les mathématiques pour « échapper à soi ».

Un jeu autour de l’hypermnésie

Durant l’heure de représentation, cette histoire d’amitié est rythmée par une suite de scènes inventives faisant participer le public. Ainsi, certains spectateurs sont invités à monter sur scène, faire un décompte, citer des noms d’auteurs ou jouer avec des madeleines. Sous le regard d’Alice, l’hyperthymésique Chloé passe quant à elle de la création d’un carré magique à ses souvenirs de lecture à l’aide d’une pile de livres et d’une table en ardoise. Bref, on ne voit pas l’heure passer au gré des performances, réflexions introspectives et répliques humoristiques.

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À propos des auteurs

Née en 1992, Chloé Vivarès est à la fois comédienne et autrice, ayant déjà publié deux livres pour enfants. Avec Échapper à soi lancé le 16 janvier 2026, elle dévoile pour la première fois un spectacle qu’elle a écrit et dont elle est l’unique interprète. On doit l’initiative et la mise en scène à Yann Frisch, illusionniste reconnu comme l’un des représentants du mouvement Magie Nouvelle se définissant comme « un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel ». Un jeu autour des mots à découvrir jusqu’en avril au Factorielle 52 !

Échapper à soi

Factorielle 52

70 rue du Chevaleret, 75013 Paris

Tous les vendredis, 21h-22h

Jusqu’au 17 avril 2026

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Image à la une : © Factorielle 52