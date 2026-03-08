Une pièce de théâtre pour célébrer le courage des femmes

En cette Journée internationale du droit des femmes, replongeons dans un épisode fondateur de l’histoire des droits féminins : le procès de Bobigny, moment décisif qui contribua à la dépénalisation de l’avortement en France. Jusqu’au 31 mai prochain, la pièce de théâtre Le Procès d’une Vie se joue au Théâtre du Splendid et revient sur le courage de Marie-Claire, de sa mère Michèle, de leurs amies, et sur la force exceptionnelle de l’avocate Gisèle Halimi, offrant un hommage vibrant à toutes les femmes qui, hier comme aujourd’hui, défendent leur liberté et leur droit à choisir.

Été 1971 : la décision courageuse de Marie-Claire

Été 1971 : Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte. Selon la loi de l’époque, avorter est un crime, mais elle refuse de garder l’enfant. Sa mère, Michèle, et ses amies Lucette, Renée et Micheline font tout pour l’aider, jusqu’à ce que l’avortement clandestin tourne mal, et que, à l’automne 1972, toutes se retrouvent inculpées. Sur scène, leurs histoires se mêlent et se croisent, révélant une solidarité féminine indéfectible face à un système qui les condamne, transformant ces femmes ordinaires en héroïnes par leur courage et leur loyauté mutuelle. Au centre de la pièce se tient l’avocate d’exception Gisèle Halimi, incarnée par Clotilde Daniault, qui dès son enfance refusait de se soumettre à l’ordre établi et qui, sur scène, devient la force et la conscience de toutes celles qu’on a voulu faire taire. La mise en scène de Barbara Lamballais, à la fois précise et inspirée, rend vivant ce récit : les décors changent sous nos yeux, un simple bâton devient rame de métro, et le temps et l’espace se déploient avec fluidité, immergeant le spectateur dans cette page cruciale de l’histoire des droits des femmes.

Un hommage vibrant aux femmes d’hier et d’aujourd’hui

Le Procès d’une Vie frappe par sa puissance et ne laisse pas les spectateurs indifférents : standing ovation, larmes et applaudissements nourris ponctuent chaque représentation. Poignante, touchante et profondément importante, la pièce rappelle que nos droits actuels sont le fruit du combat et de la souffrance de nombreuses femmes. Chaque interprétation est habitée, sincère et portée par une vraie cohésion d’ensemble, et politiquement, c’est une œuvre toujours nécessaire. Rendant hommage aux héroïnes anonymes qui ont aidé Marie-Claire, résisté et porté leurs voix pour que d’autres générations puissent décider de leur vie, la pièce dépasse le simple rappel historique pour devenir un cri d’actualité : dans le monde entier, de nombreuses femmes n’ont toujours pas le libre choix de leur corps. Au Théâtre du Splendid, le spectacle se vit comme une expérience à la fois intime et collective, et rappelle, comme le disait Simone de Beauvoir, qu’il suffit d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette pièce nous le fait ressentir profondément.

8 mars : journée internationale du droit des femmes

Le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, n’est pas seulement un symbole : c’est un rappel de tous les combats menés et de ceux qui restent à mener. C’est l’occasion de célébrer les victoires comme la dépénalisation de l’avortement, mais aussi de réfléchir à l’urgence de défendre la liberté et l’égalité partout dans le monde. Le Procès d’une Vie, en racontant le courage de Marie-Claire, de sa mère et de toutes les femmes qui ont résisté, s’inscrit parfaitement dans cette journée : il nous rappelle que chaque droit conquis est fragile et que la vigilance, la solidarité et la mémoire collective sont essentielles pour que toutes les femmes puissent continuer à choisir et à vivre libres.

Le procès d’une vie

Le Splendid, 48 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Photo de couverture : ©Simon Gosselin