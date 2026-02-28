Voici 5 musées parisiens dans lesquels suivre des séances de yoga

Ce n’est pas la première chose à laquelle on pense habituellement, mais oui : dans certains musées parisiens, vous pouvez participer à une séance de yoga avec une personne qualifiée en plein milieu des oeuvres des collections. Cela à condition de réserver votre créneau, car les places partent vite !
Le musée du Louvre
Rendez-vous sous la célèbre pyramide en verre du musée du Louvre. Lors de cette nocturne du vendredi, l’historienne et professeur de yoga Charlotte Wilkins vous amènera vers la salle où aura lieu la séance. Là, parmi les chefs-d’œuvre des collections, vous pourrez suivre sa voix et vous laisser guider dans ce moment de quiétude. Pour ce cours d’une durée de 1h30, les tapis sont fournis.
Parcours Off / Yoga
Musée du Louvre
Rue de Rivoli, 75001 Paris
Les vendredis 13 et 27 mars 2026, 19h
Réservation obligatoire
La Cité de l’architecture
Aurélie Delarue, médiatrice de la Cité de l’architecture et du patrimoine, vous convie à une séance de 2h30 certains samedis matin. Dans une salle regroupant sculptures antiques et vestiges architecturaux, ces ateliers vous apprendront à vous détendre et à vous reconnecter à l’instant présent. La séance est ouverte aux initiés comme aux débutants, avec un tapis fourni à chaque fois.
Yoga-architecture
Cité de l’architecture et du patrimoine
1 place du Trocadéro, 75016 Paris
Certains samedis jusqu’au 6 juin 2026, 11h-13h30
Réservation obligatoire
Le musée d’Art moderne de Paris
Le musée d’Art moderne appartient à la Ville de Paris : en ce sens, les collections permanentes sont ouvertes gratuitement au public. Et certains jeudis de l’année, les espaces sont même ouverts à des séances de yoga. Là encore, Charlotte Wilkins nous fournit les tapis et nous guide dans un moment de détente parmi les oeuvres.
Atelier yoga
Musée d’Art moderne de Paris
11 avenue du Président Wilson, 75016 Paris
Jeudi 18 juin 2026, 18h30-20h
Réservation obligatoire
Le musée Jean-Jacques-Henner
Il s’agit du seul musée du 17e arrondissement de Paris, et ses salles ont gardé l’esprit du XIXe siècle. Le musée, qui fut la demeure et l’atelier du peintre Jean-Jacques Henner, vous accueille certains samedis pour une séance de yoga menée par Camille Voituriez et de Clarys Nony. Ces cours vous initient plus spécifiquement au vinyasa, une variante plus dynamique que le yoga. Attention : cette fois, les tapis ne sont pas fournis !
Cours de yoga vinyasa
Musée national Jean-Jacques Henner
43 avenue de Villiers, 75017 Paris
Certains samedis jusqu’au 20 juin 2026, 10h-11h
Réservation obligatoire
Le musée Gustave-Moreau
Rejoignez la professeure Camille Voituriez dans l’atelier du deuxième étage du musée Gustave-Moreau pour une séance de yoga d’une heure certains lundis soir. Venez avec vos tapis, vous pourrez ensuite travailler autant la détente que la tonicité de vos muscles, avant de terminer le cours par une pratique inspirée du yin yoga. Enfin, un moment de méditation aura lieu face à une œuvre issue des collections.
Yang to Yin
Musée Gustave-Moreau
14 rue de Catherine de La Rochefoucauld, 75009 Paris
Jusqu’au 22 juin 2026
Réservation obligatoire
