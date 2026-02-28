Voici 5 musées parisiens dans lesquels suivre des séances de yoga

Ce n’est pas la première chose à laquelle on pense habituellement, mais oui : dans certains musées parisiens, vous pouvez participer à une séance de yoga avec une personne qualifiée en plein milieu des oeuvres des collections. Cela à condition de réserver votre créneau, car les places partent vite !

Le musée du Louvre

Rendez-vous sous la célèbre pyramide en verre du musée du Louvre. Lors de cette nocturne du vendredi, l’historienne et professeur de yoga Charlotte Wilkins vous amènera vers la salle où aura lieu la séance. Là, parmi les chefs-d’œuvre des collections, vous pourrez suivre sa voix et vous laisser guider dans ce moment de quiétude. Pour ce cours d’une durée de 1h30, les tapis sont fournis.

Parcours Off / Yoga

Musée du Louvre

Rue de Rivoli, 75001 Paris

Les vendredis 13 et 27 mars 2026, 19h

Réservation obligatoire

La Cité de l’architecture

Aurélie Delarue, médiatrice de la Cité de l’architecture et du patrimoine, vous convie à une séance de 2h30 certains samedis matin. Dans une salle regroupant sculptures antiques et vestiges architecturaux, ces ateliers vous apprendront à vous détendre et à vous reconnecter à l’instant présent. La séance est ouverte aux initiés comme aux débutants, avec un tapis fourni à chaque fois.

Yoga-architecture

Cité de l’architecture et du patrimoine

1 place du Trocadéro, 75016 Paris

Certains samedis jusqu’au 6 juin 2026, 11h-13h30

Réservation obligatoire

Le musée d’Art moderne de Paris

Le musée d’Art moderne appartient à la Ville de Paris : en ce sens, les collections permanentes sont ouvertes gratuitement au public. Et certains jeudis de l’année, les espaces sont même ouverts à des séances de yoga. Là encore, Charlotte Wilkins nous fournit les tapis et nous guide dans un moment de détente parmi les oeuvres.

Atelier yoga

Musée d’Art moderne de Paris

11 avenue du Président Wilson, 75016 Paris

Jeudi 18 juin 2026, 18h30-20h

Réservation obligatoire

Le musée Jean-Jacques-Henner