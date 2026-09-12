Les meilleurs espaces de coworking à Bordeaux où poser son ordinateur en 2026

Télétravailleur de passage, freelance bordelais ou petite équipe à la recherche d’un bureau : Bordeaux ne manque pas d’espaces de coworking pour travailler ailleurs que chez soi. Installés dans un ancien bâtiment du XVIIIe siècle, au bord des Bassins à flot ou face à la Garonne, certains endroits donnent même sérieusement envie de troquer son salon contre le bureau ! Voici donc nos meilleures adresses de coworking à Bordeaux en 2026.

1. Now Bordeaux, pour travailler face à la Garonne

Installé dans une ancienne gare maritime sur le quai des Chartrons, cet espace de coworking profite d’un emplacement difficile à battre. À l’intérieur, on retrouve des postes de coworking, des bureaux privatifs, une cuisine aménagée, des espaces de détente et plusieurs salles de réunion aux noms qui rendent hommage au vignoble bordelais. Mais surtout, une terrasse de 400 m² avec vue sur la Garonne ! Now Bordeaux mise également beaucoup sur les échanges entre ses membres : créé en 2015, le réseau réunit aujourd’hui plus de 8000 coworkers dans 15 espaces en France et organise une quarantaine d’activités chaque mois. Conférences, ateliers, rencontres ou rendez-vous autour du bien-être avec le programme Now Care… Les bureaux privatifs commencent à 490 € par mois, tout équipés, sans bail, sans caution et sans engagement, et les formules comprennent également différents services comme le mobilier, internet, ou encore café et thé à volonté.

Infos pratiques : Hangar 15

Quai des Chartrons, 33300 Bordeaux

Tram B à 1 minute

Site officiel de Now Bordeaux

2. Darwin Eco-Working, l’un des lieux les plus atypiques de Bordeaux

Sur la rive droite, l’ancienne caserne Niel est devenue au fil des années l’un des tiers-lieux les plus emblématiques de Bordeaux. Et derrière les grandes halles de cet écosystème consacré notamment aux initiatives responsables, se cache un vaste espace de travail partagé. Le cadre est évidemment son premier atout : travailler à Darwin permet de profiter de l’animation du lieu et de ses commerces, tout en disposant d’espaces professionnels sécurisés. L’Eco-Working propose différentes formules pour les indépendants comme pour les entreprises, ainsi que 700 m² de salles de réunion, avec une vingtaine de salles modulables pouvant recevoir de 2 à 150 personnes. Wifi, mobilier, café et thé, conciergerie solidaire ou encore garage à vélos font partie des services proposés. Côté tarifs, l’offre Nomade démarre à 165 € HT par mois et par poste, sans engagement, avec une journée d’essai offerte.

Infos pratiques : 87 quai des Queyries, 33100 Bordeaux

Site officiel de Darwin Eco-Working

3. Mama Works, le coworking XXL des Bassins à flot

Avec ses 3 000 m², plus de 40 sociétés et environ 300 coworkers, Mama Works joue clairement dans la catégorie des grands espaces. On le trouve aux Bassins à flot, non loin de la Cité du Vin et des Halles de Bacalan, dans un quartier qui s’est profondément transformé ces dernières années. Le lieu mélange postes nomades, bureaux privatifs, salles de réunion, phone box et espaces de détente, avec une terrasse donnant sur les Bassins à flot. On y trouve également des douches et un local à vélos sécurisé. Côté flexibilité, il est possible de venir pour quelques heures ou de s’installer beaucoup plus durablement. Le poste nomade est notamment affiché à partir de 6 € HT de l’heure, tandis que l’abonnement plein temps débute actuellement à 229 € HT par mois.

Infos pratiques : 51 quai Lawton, 33000 Bordeaux

Tram B, arrêt Cité du Vin

Site officiel de Mama Works Bordeaux

4. W’iN Tourny, le coworking installé dans un immeuble du XVIIIe siècle

Pour ceux qui veulent rester en plein centre, W’iN Tourny est une adresse de choix. Le coworking occupe un immeuble classé datant du XVIIIe siècle sur les allées de Tourny, à quelques pas des Quinconces. Derrière cette façade historique, l’aménagement est pourtant résolument contemporain. Réparti sur 4 étages, le lieu compte notamment 26 postes en open space et 14 bureaux privatifs de 3 à 10 postes, mais aussi plusieurs salles de réunion, une salle de sport, des douches et surtout un rooftop ! Les abonnés profitent d’un accès 24h/24 et 7j/7. En 2026, le poste nomade est à partir de 25 € HT la journée et le poste dédié en open space à partir de 295 € HT par mois.

Infos pratiques : 30 allées de Tourny, 33000 Bordeaux

Tram B, C et D, arrêt Quinconces

Site officiel de W’iN Coworking

5. Coolworking, le plus convivial

À quelques pas seulement des Quinconces, Coolworking cultive une ambiance beaucoup plus intimiste. Ici, l’idée n’est pas seulement de louer un bureau : la vie de la communauté fait véritablement partie du concept. Massages gratuits, fruits frais de saison, initiations sportives, déjeuners, gâteaux et apéros font ainsi partie des animations proposées aux coworkers. Le lieu met également en avant une démarche écoresponsable, avec du mobilier provenant notamment de l’Atelier Déco Solidaire et la valorisation de ses biodéchets. Plusieurs formules permettent de venir à la journée, une fois par semaine, à mi-temps ou plus régulièrement, avec des tarifs allant de 25 € HT la journée à 300 € HT par mois pour un poste à temps plein. Une journée d’essai gratuite est également proposée. Les abonnés disposent par ailleurs d’un accès 24h/24 et 7j/7 !

Infos pratiques : 9 rue de Condé, 33000 Bordeaux

À environ une minute à pied de Quinconces

Site officiel de Coolworking

6. Le Seven, pour ceux qui cherchent de la flexibilité

À deux pas des Quinconces et des Chartrons, Le Seven est une bonne option pour ceux qui ne veulent surtout pas s’engager sur un format unique. Il est possible d’y réserver un poste nomade, un bureau privatif ou une salle de réunion pour quelques heures, une journée ou plusieurs mois. L’espace mise sur une atmosphère chaleureuse, avec fibre, écrans supplémentaires, call box, café et thé, cuisine, espace détente et douche. Les abonnés mensuels peuvent accéder aux locaux 24h/24 et 7j/7. Les tarifs démarrent à partir de 10 € HT les 4 heures ou 199 € HT par mois, tandis que les petits bureaux privatifs commencent à 799 € HT par mois. Le lieu dispose également d’un espace événementiel pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

Infos pratiques : 7 allée de Chartres, 33000 Bordeaux

Quinconces à environ 5 minutes à pied

Site officiel du Seven Coworking

Une chose est sûre : avec des bureaux donnant sur la Garonne, des terrasses végétalisées et même quelques rooftops, le télétravail bordelais a de sérieux arguments pour nous faire quitter le canapé !