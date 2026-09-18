4 destinations où s’évader en train de nuit depuis Paris

Et si, plutôt que de passer une bonne partie de la journée dans les transports, on voyageait tout simplement en dormant ? Depuis Paris, plusieurs trains de nuit permettent de s’endormir dans la capitale et de se réveiller au bord de la Méditerranée, face aux montagnes ou à quelques minutes de l’océan. Nice, Biarritz, le lac de Serre-Ponçon, ou encore Serre-Chevalier… Nous avons sélectionné 4 destinations parfaites pour déconnecter quelques jours, avec à chaque arrivée une adresse Vacances Bleues idéalement située pour poser ses valises !

Nice, pour se réveiller sous le soleil de la Côte d’Azur

Départ de Paris-Austerlitz à 20h57 et réveil à Nice à 9h09 : l’Intercités de nuit relie directement les deux villes et permet ainsi de profiter de son séjour dès le matin, après avoir traversé la France pendant son sommeil. Une fois arrivé, on prend le temps de découvrir Nice à pied : les façades colorées du Vieux-Nice, le cours Saleya et son célèbre marché aux fleurs, la colline du Château pour admirer la baie des Anges… Et pour rester en tête-à-tête avec la Méditerranée jusque dans sa chambre, on peut poser ses valises au Royal : installé sur l’emblématique Promenade des Anglais, en plein Carré d’Or, cet hôtel trois étoiles est un ancien palace construit en 1905 dont l’architecture conserve tout le charme de la Belle Époque. Certaines chambres donnent directement sur la mer et les plus belles disposent même de leur propre terrasse. Mais notre endroit préféré reste la grande terrasse des Orangers : installée face à la baie des Anges, elle permet de prendre un verre avec la Méditerranée pour seul horizon… Le restaurant Belle Époque possède lui aussi une terrasse face à la mer, où l’on peut notamment prendre son petit déjeuner avant de partir explorer la ville.

Le trajet : Paris-Austerlitz 20h57 → Nice 9h09, Intercités de nuit direct

Où dormir : Hôtel Le Royal*** – 23, promenade des Anglais, 06000 Nice

Réserver à l’Hôtel Le Royal

Biarritz, pour prendre un grand bol d’air face à l’Atlantique

Changement de décor et de côte. Depuis Paris-Austerlitz, un Intercités de nuit permet aussi de rejoindre le Pays basque en passant la nuit dans le train. Le départ s’effectue vers 21h40 et, après une correspondance matinale à Bayonne, on arrive à Biarritz peu avant 8h. Autrement dit, juste à temps pour prendre un café face à l’Atlantique ! La suite du programme peut se faire presque entièrement à pied : admirer le Rocher de la Vierge, longer la Grande Plage, rejoindre le Port-Vieux, s’attabler autour de quelques spécialités locales… Pour regarder les surfeurs, direction la Résidence Le Grand Large, perchée sur la falaise dominant la Côte des Basques. Ses 118 studios et appartements disposent d’une kitchenette et d’un balcon avec vue sur la ville et l’océan. Tous les appartements ont été relookés, tandis que la résidence dispose également d’une piscine extérieure chauffée accessible en saison. Une adresse particulièrement pratique pour séjourner plusieurs jours en plein cœur de Biarritz, tout en gardant son indépendance.

Le trajet : Paris-Austerlitz vers 21h40 → Bayonne vers 7h30, puis TER → Biarritz vers 7h56

Où dormir : Résidence Le Grand Large*** – 1, rue Dalbarade, 64200 Biarritz

Réserver à la Résidence Le Grand Large

Le lac de Serre-Ponçon, pour s’évader dans les Alpes

Pas besoin d’attendre l’hiver pour s’échapper à la montagne. Le train de nuit Paris-Briançon arrive à Chorges à 7h08 après un départ de Paris-Austerlitz à 20h57. On se réveille ainsi au cœur des Hautes-Alpes, à proximité de l’un des plus beaux lacs de France : le lac de Serre-Ponçon. Entourée de sommets, son immense étendue d’eau turquoise est un terrain de jeu idéal pour alterner randonnées et activités nautiques. Le parc national des Écrins et la vallée du Queyras sont également accessibles depuis les environs : de quoi faire de Chorges un excellent point de départ pour quelques jours loin de l’agitation parisienne. C’est justement ici que se trouve le Club Les Horizons du Lac, un établissement trois étoiles installé dans un environnement particulièrement préservé, face aux Aiguilles de Chabrières. Les chambres peuvent accueillir de 1 à 5 personnes, ce qui en fait aussi une bonne option pour partir en famille. Et après une journée passée dehors, le club dispose d’une piscine intérieure chauffée, d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de sport, d’un solarium, et même de courts de tennis ! On aime aussi le restaurant Le Morgon, avec sa terrasse tournée vers les montagnes.

Le trajet : Paris-Austerlitz 20h57 → Chorges 7h08, Intercités de nuit direct

Où dormir : Club Les Horizons du Lac*** – Chorges, lac de Serre-Ponçon

Réserver au Club Les Horizons du Lac

Et cet hiver, cap sur Serre Chevalier en train de nuit

Si les sommets sont encore plus beaux à vos yeux lorsqu’ils sont recouverts de neige, gardez cette idée pour décembre. Le même train de nuit poursuit sa route après Chorges jusqu’à Briançon : départ de Paris-Austerlitz à 20h57 et arrivée à 8h24, sans correspondance. Depuis la gare, les navettes ZOU! permettent ensuite de rejoindre les villages de Serre Chevalier. On peut alors poser ses valises au Club Les Alpes d’Azur*, qui rouvre pour la saison hivernale à partir du 19 décembre 2026. Après une journée sur les pistes, on y retrouve notamment une piscine intérieure chauffée, un bain à remous, un sauna et un hammam. Le club propose également la location de matériel directement sur place, la prévente pour les forfaits de ski, et une navette gratuite en direction des pistes. Et ce n’est pas tout ! Le club propose aussi des sorties en raquettes ainsi que des clubs pour les enfants et les adolescents. De quoi transformer une nuit dans le train en véritable tremplin pour une semaine au paradis blanc !

Le trajet : Paris-Austerlitz 20h57 → Briançon 8h24, Intercités de nuit direct, puis navette vers Serre Chevalier

Où dormir : Club Les Alpes d’Azur*** – Serre Chevalier

Réserver au Club Les Alpes d’Azur

Décidément, partir loin de Paris ne nécessite pas forcément de perdre une journée dans les transports. Une couchette, quelques heures de sommeil et, au réveil, il ne reste plus qu’à choisir entre la Méditerranée, l’Atlantique ou les sommets des Alpes… Et le trajet de nuit a un autre avantage : celui de donner l’impression que les vacances commencent dès que le train quitte le quai !

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