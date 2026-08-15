6 escapades dépaysantes à moins de 3h de Paris à faire en voiture

Falaises vertigineuses, villages fleuris, châteaux ou paysages de bord de mer… Nul besoin de traverser la France pour être dépaysé : à moins de 3h de Paris, certaines destinations offrent un vrai changement de décor et se prêtent particulièrement bien à une escapade. Que l’on parte avec son propre véhicule ou que l’on opte pour une location de voiture le temps d’un week-end, voici 6 idées pour prendre la route et s’évader rapidement.

Étretat et ses falaises spectaculaires

À environ 200 kilomètres de Paris, Étretat est entourée d’immenses falaises de craie blanche plongeant dans la Manche, sculptées par l’érosion en arches monumentales. Un paysage devenu indissociable de la Normandie, et qui a notamment inspiré Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Eugène Boudin.

Pour en profiter pleinement, mieux vaut quitter quelques instants le centre-ville et prendre de la hauteur. Les sentiers qui longent les falaises dévoilent de superbes points de vue sur la célèbre aiguille et la porte d’Aval, avec la mer à perte de vue. L’escapade peut facilement se prolonger le long de la côte normande, en passant par Yport, Fécamp ou encore Veules-les-Roses. Et si, comme de nombreux Parisiens, vous ne possédez pas de véhicule, pas de panique : Sunny Cars propose de la location de voiture tout compris, avec toutes les assurances importantes incluses.

Gerberoy, le village aux mille rosiers

À moins de 2h de Paris, Gerberoy est un village de quelques centaines d’habitants, qui suffit à donner l’impression d’être parti beaucoup plus loin ! Niché dans l’Oise, il dévoile un enchevêtrement de ruelles pavées, de maisons anciennes à pans de bois et de façades recouvertes de roses et de glycines.

Si les fleurs occupent aujourd’hui une telle place dans le village, c’est en partie grâce au peintre postimpressionniste Henri Le Sidaner. Installé à Gerberoy au début du XXe siècle, l’artiste y aménagea de magnifiques jardins et encouragea les habitants à planter des rosiers. Une tradition qui perdure encore aujourd’hui et vaut à Gerberoy son surnom de « village aux mille rosiers ». Le village se découvre assez rapidement à pied, mais les petites routes alentour permettent de prolonger l’escapade dans la campagne de l’Oise. Une belle option pour une journée au vert ou une première étape avant de poursuivre vers la Normandie.

La baie de Somme pour prendre un grand bol d’air

Environ 200 kilomètres séparent Paris de cet immense territoire façonné par les marées. La baie de Somme offre un spectacle assez saisissant : à marée basse, l’eau se retire sur des kilomètres et laisse apparaître de vastes étendues de sable et de prés salés. Pour un week-end, Saint-Valery-sur-Somme constitue un excellent point de départ. On peut parcourir ses quais, grimper vers sa cité médiévale puis rejoindre Le Crotoy, de l’autre côté de la baie.

Plus au sud, la pointe du Hourdel est l’un des sites les plus connus pour apercevoir les phoques qui vivent dans la baie, à condition évidemment de conserver ses distances pour ne pas les déranger. C’est aussi l’une des destinations de cette sélection où la voiture se révèle la plus pratique : les différents villages, plages et points d’observation sont répartis tout autour de la baie. De quoi construire facilement un itinéraire sur deux ou trois jours.

Lyons-la-Forêt, une carte postale normande

À environ 110 kilomètres de Paris, Lyons-la-Forêt fait partie de ces villages dans lesquels on aurait volontiers envie de poser ses valises quelques jours. Maisons à colombages, halles anciennes, façades en briques roses et petites rues fleuries composent le décor de ce village normand niché au cœur d’un vaste massif forestier.

Son charme n’a d’ailleurs pas échappé aux cinéastes : le village et ses environs ont notamment servi de décor à plusieurs adaptations de Madame Bovary. Claude Chabrol y a tourné une partie de son film sorti en 1991. Après avoir fait le tour du village, on peut reprendre la route pour découvrir les paysages du Vexin normand et les petites communes alentour. Le domaine de Vascoeuil et son château se trouvent notamment à quelques kilomètres. Une étape qui se combine aussi très bien avec Giverny pour un week-end normand depuis Paris.

La vallée de Chevreuse entre villages et châteaux

Pas besoin d’aller jusqu’en Normandie pour trouver de petites routes de campagne et des villages de caractère. À moins d’1h de Paris, la vallée de Chevreuse permet déjà de s’offrir une véritable parenthèse loin de l’agitation de la capitale. On peut commencer par Chevreuse et ses petites rues avant de grimper jusqu’au château de la Madeleine, qui domine la vallée.

Quelques kilomètres plus loin, le château de Breteuil mérite également le détour, tout comme le domaine des Vaux-de-Cernay, installé autour d’une ancienne abbaye cistercienne. L’intérêt d’une escapade en voiture est ici de pouvoir relier facilement plusieurs sites dans la même journée. Entre deux visites, les routes traversent bois, champs et villages de pierre, laissant la possibilité de construire son parcours au gré de ses envies.

Troyes et la route de Champagne, entre patrimoine et vignobles

À environ 2h de Paris, Troyes mérite déjà le voyage à elle seule. Son centre historique forme un dédale de ruelles bordées de maisons à pans de bois colorées, dont certaines semblent tenir debout par miracle. On y découvre également de remarquables églises gothiques et de petites cours cachées avant de s’installer sur l’une des terrasses du centre.

Mais l’intérêt de venir en voiture est aussi de pouvoir poursuivre l’escapade au-delà de la ville. Une trentaine de kilomètres plus loin commence la Côte des Bar, la partie la plus méridionale du vignoble champenois. La route serpente alors entre coteaux couverts de vignes et petits villages viticoles où de nombreux producteurs ouvrent leurs caves aux visiteurs. On peut notamment passer par Bar-sur-Seine, Les Riceys ou Essoyes, village où Auguste Renoir passa une partie de sa vie et où il est aujourd’hui possible de visiter sa maison et son atelier. Une belle manière de transformer une journée à Troyes en véritable week-end sur les routes de Champagne !

Quelques heures de route pour changer complètement de décor

Finalement, pas besoin de prévoir une semaine de vacances pour avoir la sensation d’être parti. En prenant la route depuis Paris, quelques heures suffisent pour passer des ruelles fleuries d’un village de l’Oise aux falaises normandes, des jardins de Monet aux grands espaces de la baie de Somme. Certaines de ces destinations se découvrent en une journée, d’autres méritent un week-end entier : reste seulement à choisir dans quelle direction partir…