Gender reveal à Paris : 5 idées originales pour annoncer la grande nouvelle

Vous cherchez une idée originale pour organiser une gender reveal à Paris ? Entre studio photo, décoration soignée, gâteau surprise et mises en scène spectaculaires, plusieurs concepts permettent de transformer cette annonce en un souvenir mémorable. Voici donc nos 5 adresses et inspirations pour célébrer ce moment avec vos proches comme il se doit !

1. Des photos dans un décor insolite au KONEO Studio

Si vous avez envie de réaliser des photos de gender reveal qui changent des clichés habituels, on vous recommande KOBEO Studio : un lieu immersif installé dans le 19e arrondissement de Paris qui revisite l’expérience du studio photo. Proposant à la fois des photobooths coréens et un studio photo, KONEO est pourvu, en tout, d’une quinzaine de décors aux univers très variés : ruelle néon, laverie rétro-futuriste, studio de musique, vaisseau spatial ou encore ambiance années 2000… Ici, chacun devient tour à tour photographe, modèle et metteur en scène, dans un décor pensé pour laisser libre cours à sa créativité. Vous jouerez devant la caméra dans de véritables mini-sets inspirés de la K-culture : textures, couleurs, déguisements et lumières, pensées pour sublimer chaque pose. Une adresse aussi ludique que photogénique !

30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

Réserver au KONEO Studio

2. Réaliser une déco spectaculaire avec Festizy

Si vous organisez votre gender reveal à la maison, rien de tel qu’une décoration sur mesure pour créer l’effet « waouh » dès l’arrivée des invités. Située dans le 16ᵉ arrondissement, la boutique Festizy s’est spécialisée dans les ballons haut de gamme et les scénographies événementielles. Arches XXL, colonnes de ballons, compositions personnalisées ou encore installations aux couleurs de votre choix : l’enseigne permet de transformer un appartement, un jardin ou une salle de réception en décor digne des réseaux sociaux ! C’est aussi une excellente option pour mettre en scène le moment de la révélation, qu’il s’agisse de faire éclater un ballon géant ou de dévoiler une arche rose ou bleue devant famille et amis.

27 bis rue Duret, 75116 Paris

Commander chez Festizy

3. Commander un gâteau surprise chez Love and Cakes Paris

Le gâteau reste l’un des grands classiques des gender reveals, et Love and Cakes Paris propose de nombreuses créations personnalisées pour marquer l’événement. Installée dans le 18ᵉ arrondissement, cette pâtisserie est notamment connue pour ses layer cakes et ses gâteaux sur mesure. Pour dévoiler le sexe du futur bébé, l’idée est simple : à l’intérieur du gâteau, une crème colorée en rose ou bleu révèle le secret au moment de la découpe. Un effet garanti auprès des invités et un souvenir fort pour les futurs parents !

16 rue Ferdinand-Flocon, 75018 Paris

Commander chez Love and Cakes Paris

4. Un pique-nique chic dans un parc parisien

Pour une gender reveal en petit comité et en plein air, vous pouvez miser sur un élégant pique-nique : les Buttes-Chaumont ou encore le Parc Floral constituent un cadre vraiment agréable pour réunir vos proches. Et pour ne rien avoir à préparer, on vous conseille le Picnic To Go de Veuve Clicquot, disponible au Printemps Haussmann et à l’Hôtel SO/Paris. Au Printemps Haussmann, l’offre comprend une sélection de mets délicieux préparés par les chefs de la maison, accompagnés d’une demi-bouteille de Veuve Clicquot Brut Carte Jaune et de deux jolis verres (89€ pour 2 personnes). À l’Hôtel SO/Paris, le menu est composé d’une salade gourmande – homard, poulet ou végétarienne -, une sélection de fromages français avec du pain et une brioche feuilletée, une tarte aux fruits de saison ainsi qu’une bouteille de champagne Veuve Clicquot Brut Carte Jaune pour 4 personnes (70€ par personne). Enfin si vous voulez vous procurer le magnifique panier Picnic by Veuve Clicquot, comprenant une bouteille de Carte Jaune, des verres à champagne, des assiettes, couverts et surtout la nappe splendide de Souleiado, il est également proposé au Printemps Haussmann. De quoi créér un décor solaire et inoubliable !

Disponible jusqu’au 30 septembre 2026

Au Printemps Haussmann sur la terrasse du 7e Ciel, 58 boulevard Haussmann 75009 Paris

Et au SO/Paris, 10 rue Agrippa-d’Aubigné 75004 Paris

Commander le Picnic by Veuve Clicquot

5. Privatiser une croisière avec Les Péniches de Paris

Pour une gender reveal hors du commun, pourquoi ne pas embarquer sur la Seine ? Les Péniches de Paris proposent de privatiser un bateau pour tous types d’événements privés. Le cadre est idéal pour réunir ses proches tout en profitant des plus beaux monuments de la capitale en toile de fond. Cocktail, brunch ou dîner, la formule peut être adaptée selon le nombre d’invités et les envies des futurs parents. Le dévoilement du sexe du bébé au fil de l’eau, avec Paris en arrière-plan, promet des photos et vidéos particulièrement grandioses…

Port de Grenelle, 75015 Paris

Embarquer avec Les Péniches de Paris

Pourquoi la gender reveal séduit-elle autant ?

Importée des États-Unis, la gender reveal est devenue en quelques années un rendez-vous incontournable pour de nombreux futurs parents. Plus qu’une simple annonce, elle permet de partager une émotion avec ses proches et de créer des souvenirs qui resteront gravés dans les albums photo comme dans les vidéos de famille. Une étape mémorable avant l’arrivée du bébé.