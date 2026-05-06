Top des hôtels all inclusive dans les Caraïbes

-

Envie de plages de sable blanc, d’eau turquoise et de soleil à volonté ? Direction les Caraïbes, la destination rêvée pour une escapade 100 % décompression. Et pour profiter pleinement du voyage, quoi de mieux qu’un hôtel all inclusive dans les Caraïbes ?

Depuis 40 ans, Viva Resorts by Wyndham s’installe sur les plages les plus magnifiques de la région. Avec 9 adresses entre la République dominicaine, le Mexique et les Bahamas, l’enseigne a bâti sa réputation sur un concept : hébergement, repas, cocktails, activités… tout est inclus ! À deux ou en famille, ces hôtels tout compris dans les Caraïbes promettent une expérience inoubliable entre farniente, lagons paradisiaques et services haut de gamme. Si la haute saison s’étend de l’hiver au printemps, les 9 hôtels Viva Resorts by Wyndham sont ouverts toute l’année. Et bonne nouvelle : le soleil des Caraïbes ne prend jamais de vacances ! Voici notre sélection des plus beaux établissements pour des vacances au soleil réussies.

Mexique : deux hôtels all inclusive sur la Riviera Maya

En première destination : le Mexique ! On file à Playa del Carmen, sur la Riviera Maya. C’est ici sur ces magnifiques plages mexicaines que Viva Resorts by Wyndham a choisi de poser deux de ses adresses. Avant la fin des années 1960, il n’y avait ici que quelques maisons de pêcheurs. Aujourd’hui, c’est le spot parfait pour alterner entre plage et vie locale. Le Viva Azteca by Wyndham joue la carte de la simplicité avec une structure à taille humaine où tout est regroupé sur un seul site en bord de plage.

À l’inverse, le Viva Maya by Wyndham occupe une surface beaucoup plus large en front de mer. Les espaces de bronzage sont répartis le long de la plage, tandis que le complexe se trouve dans une forêt verdoyante. Spectacles en direct, parties de volley-ball sur la plage et plongée sous-marine : la vie de rêve se vit à cent à l’heure. Les deux hôtels permettent de rejoindre très facilement la Quinta Avenida, l’axe piéton principal de la ville. Elle est truffée de commerces et de bons restaurants. Parfait pour ceux qui veulent quitter le calme du resort et retrouver l’effervescence locale.

République dominicaine : six resorts entre plages, sport et farniente

Viva Resorts by Wyndham s’est aussi installé en République dominicaine. L’enseigne possède 6 resorts placés entre la côte caribéenne et la côte nord. Du complexe massif à Bayahibe jusqu’aux zones plus confidentielles comme Samaná, Puerto Plata ou Miches, le choix vous revient. Au nord, le Viva Tangerine by Wyndham à Cabarete s’est implanté sur un spot mondialement connu pour ses vents constants. C’est le repaire parfait pour les fans de kitesurf et de planche à voile. Il propose une ambiance décontractée, à mi-chemin entre la vie locale et le sport intensif.

À l’opposé, le Viva Miches by Wyndham mise sur une dynamique plus calme, tournée vers le séjour balnéaire pur. Vous pouvez manger à n’importe quelle heure et vous détendre au soleil tant qu’il n’est pas encore couché. Mais rien ne vous empêche de fêter ça le soir même avec les soirées à thème. Que l’on cherche l’adrénaline de la lagune ou le repos total sur le littoral, chaque établissement exploite une facette différente de l’île.

Bahamas : un hôtel all inclusive face à une plage sauvage

Ah les Bahamas ! Que seraient les Caraïbes sans ces îles paradisiaques ? Direction Freeport pour l’unique adresse de l’enseigne aux Bahamas : le Viva Fortuna Beach by Wyndham. Ici, pas de grand bloc en béton. Les chambres sont réparties dans des bâtiments bas, directement dans la verdure, pour ne pas dénaturer le paysage. Le vrai plus de ce resort, c’est son accès direct à une immense plage sauvage. Tout est pensé pour passer du temps en extérieur. Les piscines et les restaurants sont installés à quelques pas du sable.

Pour ceux qui sont fascinés par les fonds marins, c’est idéal ! Pourquoi ne pas directement partir en expédition en kayak, faire de la plongée sur les récifs ou explorer les épaves célèbres de Grand Bahama ? Et si vous préférez rester plus près du sol, les lagons et les espaces protégés de l’île vous permettent de découvrir une facette plus naturelle de l’archipel.

Image en Une : Le Viva Miches by Wyndham avec ses piscines et ses palmiers face à la mer, en République dominicaine. © Viva Miches by Wyndham – Dominican Republic