Cinéma en plein air, baignade, chaleur et bons plans : comment profiter de l’été 2026 à Paris

Comme chaque été, Paris s’apprête à offrir des expériences mémorables mais aussi quelques petits désagréments… Entre sorties sous les étoiles, canicule, moustiques et cocktails rafraîchissants, voici tous nos conseils pour profiter au maximum de cette belle saison 2026 !

Les indispensables pour profiter de son jardin et de sa terrasse

1.Wiliv : adieu les moustiques sans produit chimique

Avec sa borne connectée Willo, la marque française Wiliv est la référence sur le marché des solutions anti-moustiques pour les jardins parisiens. Le principe repose sur le biomimétisme : une diffusion de CO2 et un attractif odorant imitent la présence humaine pour attirer les moustiques – communs comme tigres – qui sont ensuite capturés dans un filet, sans aucun insecticide. Fabriquée en France, pilotable depuis une application mobile et capable de couvrir jusqu’à 300 m², la borne s’intègre discrètement au décor grâce à son habillage en acier et sa fonction luminaire intégrée. Comptez 849€ pour le piège complet, un budget conséquent mais qui sera très vite rentabilisé car vous n’achèterez plus jamais de produits, et que ce système va vous changer la vie !

Disponible dans les points de vente partenaires

2. Kazoo : louer des appareils pour sa garden party

Un four à pizza, une plancha ou une tireuse à bière font rêver pour recevoir des amis l’été… jusqu’au moment où il faut leur trouver une place pour les ranger jusqu’à la belle saison suivante. Kazoo propose donc de louer ces appareils, reconditionnés et sans engagement, plutôt que de les acheter et de s’encombrer. Une solution à la fois économique et plus responsable, parfaite pour les repas conviviaux de l’été. On craque particulièrement pour le four à pizza HKoenig (à partir de 29,40 €/mois), le barbecue japonais Kamado, la plancha à gaz, la tireuse à bière (10 €/mois) ou encore la machine à barbe à papa, qui transforment n’importe quel espace extérieur en véritable lieu de fête ! De quoi impressionner vos invités sans investir dans des appareils qui finiront au fond d’un placard le reste de l’année…

Location sur le site de Kazoo

Les meilleurs produits beauté de l’été

3. Comme Avant : des cosmétiques bio, naturels et fabriqués en France

Si vous cherchez des produits solaires aux compositions les plus simples possible, vous allez aimer la gamme de Comme Avant bio, naturelle et fabriquée en France. Leur Crème solaire minérale liquide SPF50 – à la vanille, pêche et abricot ou monoï et musc (33,90 €) – protège efficacement le visage et le corps contre les UVA et les UVB, sans traces blanches, et tout en laissant un délicat parfum estival sur la peau. Leur stick Après-soleil à l’huile d’amande douce, abricot et fruit de la passion (17,90 €) est idéal pour nourrir et apaiser la peau après l’exposition. Quant à leur Sérum pailleté bronze/champagne (19,90 €), il apporte un voile lumineux magnifique sur les jambes, les épaules ou le décolleté. Trois indispensables qui trouveront facilement leur place dans votre trousse de toilette de l’été !

À retrouver sur le site de Comme Avant⁠

4. Ringana : notre allié pour garder de beaux cheveux tout l’été

On pense souvent à protéger sa peau du soleil, mais beaucoup moins ses cheveux… Pourtant, entre les UV, la chaleur, la pollution et les baignades, ils souffrent aussi de l’été ! Si vous souhaitez éviter les longueurs desséchées et les pointes rêches au retour des vacances, la routine créée par Ringana mérite le détour. La marque, spécialisée dans les cosmétiques frais et naturels, propose notamment le FRESH hair treatment : un soin qui nourrit intensément la fibre capillaire tout en la protégeant de la chaleur et des UV. À appliquer après les shampoings FRESH volume et FRESH repair qui s’adaptent aux besoins de chaque chevelure, et en parallèle du complément alimentaire CAPS beauty & hair qui agit de l’intérieur pour préserver l’éclat des cheveux pendant toute la saison.



À commander sur le site de Ringana

Les expériences et sorties à ne pas manquer

5. Cinéma Paradiso : du cinéma en plein air au cœur du Louvre

Du 1er au 4 juillet 2026, Cinéma Paradiso revient au Louvre pour transformer la Cour Carrée en immense cinéma à ciel ouvert. Organisé par MK2 et le musée du Louvre, le festival mêlera projections sur écran géant, concerts, DJ-sets, food trucks et animations dans un cadre exceptionnel. Cette année encore, Limoncè s’invite à la fête avec son kiosque dédié au Limoncè Spritz. Alors que le spritz s’est imposé comme le cocktail incontournable des beaux jours, la marque revisite ce grand classique avec une version au citron inspirée de ses origines siciliennes. De quoi siroter un verre avant la séance ou entre deux concerts, tout en profitant de l’ambiance unique de l’événement ! Côté programmation, les cinéphiles pourront (re)découvrir The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson le 1er juillet, Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier le 2 juillet, assister à l’avant-première de Histoires de la nuit de Léa Mysius le 3 juillet, avant de clôturer le festival avec Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma le 4 juillet.

Programmation et réservations sur le site de Cinéma Paradiso Louvre