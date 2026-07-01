Les meilleures boissons à siroter cet été

L’été est souvent l’occasion de tester de nouvelles recettes : un sirop original pour revisiter son diabolo, un thé glacé aux saveurs inédites pour les journées les plus chaudes, un Spritz qui change de l’ordinaire… Nous avons donc sélectionné les meilleures boissons qui méritent vraiment une place sur vos tables cet été !

1. Un Spritz avec de vraies saveurs italiennes

Dès que les beaux jours reviennent, difficile de résister à l’envie de préparer un Spritz bien frais en fin de journée. Cette année, la maison italienne Villa Cardea propose de varier les plaisirs avec 3 recettes inspirées de la dolce vita : le grand classique Spritz Aperitivo avec sa belle robe orange, le Spritz Limoncello, aux notes de citron italien, et surtout le petit nouveau de l’été, le Spritz Sureau. Inspiré du célèbre Hugo Spritz, ce dernier séduit par ses délicates notes florales, parfaites pour ceux qui trouvent le Spritz traditionnel un peu amer. Créée dans les années 1950 en Italie, Villa Cardea cultive depuis ses origines l’art de l’aperitivo. On imagine facilement ces bouteilles posées au centre de la table, quelques glaçons, une eau pétillante, du prosecco et une rondelle d’agrume : il n’en faut pas plus pour donner à un apéritif entre amis des airs de vacances sur la côte Amalfitaine !

Prix : à partir de 8,95 € (Spritz Aperitivo), 9,95 € (Spritz Sureau) et 10,95 € (Spritz Limoncello)

À retrouver en grandes surfaces

Et sur le site de Villa Cardea

2. Un mocktail Pink Dragon Fizz au fruit du dragon

Les sirops Teisseire font partie de ces incontournables que l’on a presque tous à la maison. Mais cet été, la marque française, qui existe depuis plus de 300 ans, donne un coup de jeune à sa gamme “Bénéfices” avec deux nouvelles saveurs : Passion & Citron Vert et Fruit du Dragon & Fraise. Cette dernière permet de préparer en quelques minutes le Pink Dragon Fizz, un mocktail rose à base d’eau pétillante, de citron vert et d’un nuage de lait de coco absolument délicieux ! Une recette facile à faire à la maison qui fera son petit effet lors d’un brunch, d’un barbecue ou d’un apéritif sans alcool.

Prix : 3,69 € la bouteille de 60 cl

À retrouver en grandes surfaces

Et sur le site de Teisseire

3. Un Ubé Fizz, le cocktail violet qui va faire sensation cet été

Avec sa spectaculaire couleur violette, l’Ubé Fizz s’annonce comme l’un des cocktails les plus originaux de l’été. Frais, pétillant et légèrement acidulé, il apporte une touche d’exotisme aux apéritifs grâce à un ingrédient encore méconnu en France : l’ubé, cette igname violette emblématique des Philippines aux délicates notes de vanille et de fruits à coque. À l’origine de cette création il y a Don Papa, un rhum élaboré sur l’île philippine de Negros, surnommée Sugarlandia, qui s’associe au nouveau concentré saveur Igname Pourpre de Monin pour mettre à l’honneur ce fameux produit de l’archipel. Bonne nouvelle : la recette est aussi simple à réaliser qu’impressionnante à servir. Mélangez simplement 40 ml de Don Papa Rum, 20 ml de concentré Monin saveur Igname Pourpre et 20 ml de jus de citron vert dans un verre rempli de glaçons, avant de compléter avec de l’eau pétillante. De quoi préparer en quelques minutes un cocktail qui ne passera pas inaperçu !

Don Papa Rum Single Island (70 cl) : 52 €, à retrouver dans les boutiques de spiritueux

Concentré Monin saveur Igname Pourpre (70 cl) : 10,20 €, à commander sur la boutique officielle de Monin

4. Un thé glacé élu Produit de l’Année 2026

Pour les amateurs de thé glacé, cet été Fuze Tea renouvelle sa gamme avec 3 recettes qui changent des classiques : Pêche Rose Sans Sucres, où une note florale vient twister la pêche, Citron Citronnelle, particulièrement rafraîchissante sous la chaleur, et Citron Fines Bulles, qui apporte une légère touche pétillante au thé glacé. Ces nouveautés arrivent au moment où la marque célèbre une belle reconnaissance : sa recette Pêche vient d’être élue Produit de l’Année 2026. Pour accompagner cette saison estivale, Fuze Tea fait également appel à Léa Elui comme nouvelle ambassadrice et organise un grand jeu permettant de gagner des séjours, des expériences ou encore un voyage à Bali !

Prix : à partir de 1,60 € la bouteille de 50 cl (selon les enseignes)

À retrouver en grandes surfaces (la version Citron Fines Bulles est disponible en exclusivité chez Carrefour).

Et sur le site de Fuze Tea

5. Un Spritz au citron Femminello de Sicile

Si vous aimez le Spritz mais que vous avez envie de changer de la fameuse version orange, voici la bouteille qu’il vous faut cet été. La célèbre marque italienne de limoncello Limoncè a imaginé une version plus citronnée, plus fraîche et moins sucrée, élaborée à partir du citron Femminello, une variété emblématique de Sicile cueillie à la main. Le résultat ? Un cocktail jaune éclatant, à préparer tout simplement avec du prosecco, de l’eau pétillante et une tranche de citron. Moins amer qu’un Spritz classique, il accompagne aussi bien un apéritif improvisé qu’une longue soirée d’été en terrasse : une belle façon d’apporter un peu d’Italie dans son verre sans quitter sa maison !

Prix : 12,45 € la bouteille de 70 cl

À retrouver en grandes surfaces, chez les cavistes et dans certains établissements

Ou sur le site de Limoncè

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération