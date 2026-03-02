Comment devenir bilingue en voyageant ? Voici les meilleurs séjours linguistiques à faire en 2026

Vous aimeriez offrir un séjour linguistique à votre enfant en 2026 ? Entre l’immersion en famille en Angleterre, les campus à Malte ou les summer camps aux États-Unis, l’offre n’a jamais été aussi riche… ni aussi difficile à décrypter ! Nous avons donc passé au crible les organisateurs les plus sérieux du marché pour vous aider à faire le bon choix. Cursus pédagogiques, ambiance, budget, destinations coups de cœur : voici notre sélection des meilleurs séjours linguistiques à réserver cette année. Des expériences que vos enfants et ados vont adorer.

1. CEI Voyage

Si vous cherchez la référence absolue du séjour linguistique depuis 1947, c’est vers le CEI qu’il faut se tourner. Leur best-seller pour l’été 2026 ? Une immersion de 12 jours à Hastings, entre mer, culture et fun, conçue pour les 11-17 ans qui veulent progresser sans avoir l’impression d’être à l’école. Son succès repose sur un équilibre que beaucoup cherchent et que peu trouvent : des matinées de cours d’anglais intensifs mais ludiques au Cambridge Gardens College, l’école d’anglais partenaire du CEI à Hastings (18 heures au total, en petits groupes de 12 élèves maximum), et des après-midis débordants d’activités encadrées par des animateurs anglophones, aquapark, escape game, mini-golf, ateliers pizza making ou encore tea time.

L’immersion est complète grâce à l’hébergement en pension complète dans une famille anglaise qui accueille deux francophones au maximum, juste assez pour ne pas se sentir seul, mais suffisamment peu pour vraiment parler anglais. Le programme prévoit aussi deux excursions phares : une journée à Londres avec visite du Tower Bridge et sa passerelle vitrée, et une escapade sur la plage animée de Brighton. Cinq dates de départ sont disponibles entre juin et août 2026, depuis Paris et une trentaine de villes en France. Un confort logistique rare qui rassure les parents autant que les ados. Enfin, le CEI est labellisé qualité UNOSEL et dispose de l’agrément Jeunesse et Sport !

Partez avec le CEI Voyage

2. LEC Séjours Linguistiques

LEC (Loisirs Culturels à l’Étranger) est l’un des organismes les plus récompensés du secteur : nommé parmi les Meilleures Enseignes 2026 dans la catégorie « Séjours linguistiques » par le magazine Capital à l’issue d’une enquête indépendante de l’institut Statista Femmes Débordées, il peut aussi se prévaloir d’un taux de satisfaction de 97 % certifié par huissier. Ce qui séduit avec LEC, c’est la richesse du catalogue : 11 pays au total (Angleterre, Écosse, Irlande, Malte, Grèce, États-Unis, Canada, Australie, France, Espagne et Allemagne) avec des formules aussi variées que le summer camp d’anglais en Grèce (2 semaines à Athènes, mêlant cours, culture et sites antiques) ou le camp Harry Potter, les séjours équitation, tennis ou encore le summer camp bilingue en France pour les plus jeunes. Les cours sont dispensés 3 heures par jour en groupes de 12 à 15 élèves, par des enseignants natifs, et les voyages sont accompagnés depuis toute la France. Une valeur sûre pour les familles qui veulent un prestataire solide et un enfant qui revient vraiment transformé !

Partez avec LEC Séjours Linguistiques

3. CLC, le Club Langues et Civilisations

Fondé il y a plus de 50 ans, CLC (Club Langues et Civilisations) a été désigné meilleur organisme de séjours linguistiques par le palmarès 2023 du Figaro, après évaluation sur de nombreux critères de qualité. L’ADN de CLC, c’est une approche résolument pédagogique doublée d’une grande attention portée à l’encadrement humain. Les séjours s’adressent à toutes les tranches d’âge, avec des formules en famille d’accueil pour une immersion totale, en campus pour les adolescents qui veulent vivre une expérience de groupe internationale, ou en résidence. Les destinations couvrent les classiques (Angleterre, Irlande, Malte, États-Unis) mais aussi des pays moins attendus pour les langues européennes comme Chypre ou la Norvège ! La pédagogie est rigoureuse, les groupes réduits, et l’accompagnement avant, pendant et après le séjour est l’un des points forts régulièrement salués par les familles.

Partez avec le Club Langues et Civilisations

4. Cap Monde

Cap Monde a une particularité qui lui vaut une confiance durable auprès des familles les plus exigeantes : c’est, depuis l’année 2000, la première entreprise française à avoir obtenu la certification NF Service « Organisateurs de séjours ou stages linguistiques » délivrée par AFNOR Certification ! Une garantie de sérieux qui va bien au-delà du logo : elle couvre la pédagogie, l’hébergement, l’organisation et l’encadrement des activités. Les séjours Cap Monde s’adressent aux 10-20 ans, avec des cours dispensés le matin par des professeurs diplômés enseignant leur langue maternelle (groupes de 12 à 15 élèves), et des après-midis rythmés par les animations de l’équipe française. Les formules couvrent l’Angleterre, les États-Unis, l’Espagne et d’autres destinations, en collège, campus, résidence ou famille d’accueil. Idéal pour les parents qui veulent une structure irréprochable et un enfant encadré à chaque instant.

Partir avec Cap Monde

5. Nacel

Nacel se distingue par une approche personnalisée et des séjours linguistiques pour des profils très variés, des collégiens aux adultes en formation continue, en passant par un format dédié aux 16-20 ans pensé comme une passerelle vers l’autonomie. L’accent est mis sur l’immersion individuelle en école de langue internationale plutôt qu’en groupe de Français, ce qui garantit un bain linguistique bien plus intense, que de soit en Angleterre, Irlande, Malte, Espagne, Canada ou États-Unis ! Pour les formules tout inclus en Angleterre (hébergement, transport, cours), il faut compter entre 2 400 € et 2 700 € pour deux semaines, avec des formules plus légères disponibles à partir de 450 à 550 € la semaine sans hébergement ni transport. Nacel accompagne aussi les lycéens et étudiants dans le financement de leur séjour via le CPF pour les adultes.

Partir avec Nacel

6. EF Education First

Incontournable à l’échelle mondiale, EF (Education First) est présent depuis plus de 60 ans dans l’apprentissage des langues à l’étranger. Sa force est unique : un réseau de campus et d’écoles de langue propriétaires dans le monde entier (États-Unis, Angleterre, Australie, Canada, Espagne, etc.), ce qui garantit une qualité homogène quelle que soit la destination choisie. EF s’adresse à toutes les tranches d’âge et tous les niveaux, avec des programmes qui combinent cours intensifs, activités culturelles et immersion internationale. Les classes sont volontairement mélangées en termes de nationalités, ce qui pousse vraiment à pratiquer la langue. Pour une famille qui veut offrir à son adolescent une expérience véritablement internationale, avec des infrastructures premium et un suivi pédagogique solide, EF est l’une des meilleures références !

Partir avec EF Education First

Dernier conseil : tous les séjours mentionnés dans cet article sont organisés par des structures agréées. N’oubliez pas de vérifier les formalités d’entrée propres à chaque destination (passeport, ETA pour le Royaume-Uni, autorisation de sortie du territoire) et de prévoir une couverture d’assurance adaptée avant le départ.

Crédit photo de une : Séjour linguistique Londres adolescent © CEI Voyages

A. C.