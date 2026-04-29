Les meilleurs parcs d’accrobranche près de Paris

Envie d’une sortie nature près de Paris ? À moins d’1h de la capitale, plusieurs forêts de chênes, parcs naturels et même un jardin de centre-ville proposent des parcours d’accrobranche adaptés à tous les niveaux, dès 2 ans. Voici 5 adresses qui ont chacune quelque chose de réellement distinct à offrir, pour de super sorties nature à organiser du printemps à l’automne !

1. Ecopark Adventures

Pas besoin d’aller loin pour faire le plein de sensations : à quelques kilomètres de Paris, les sites Ecopark Adventures sont une valeur sûre si vous souhaitez mêler sport et nature. Leurs parcours d’accrobranche proposent une vraie progression, des ateliers accessibles dès le plus jeune âge aux parcours avec tyroliennes, ponts suspendus et sauts dans le vide. Les installations sont modernes, sécurisées, et surtout bien intégrées dans l’environnement forestier : on a vraiment cette impression de s’échapper de la ville ! L’accrobranche chez Ecopark Adventures c’est à faire et à refaire, en famille ou entre amis.

– Ecopark Adventures Sannois, Chemin de l’Ermitage 95110 Sannois

– Ecopark Adventures Créteil Pompadour, Chemin des Marais 94000 Créteil

– Ecopark Adventures Bièvres, 53 route de Versailles, 91570 Bièvres

Réserver chez EcoPark Adventures

2. Sherwood Parc

Ce grand parc d’aventure se trouve à seulement 45 minutes de Paris, au cœur du Val-d’Oise, dans une forêt enchantée de 13 hectares. Accueillis par de preux chevaliers et plongés dans l’univers de Robin des Bois, on s’élance parmi les 41 parcours d’accrobranche, des tyroliennes, des ponts de singe, des balançoires et même un Quick Jump pour les plus téméraires… Pour prolonger l’expérience médiévale, le tir à l’arc et à l’arbalète permettent de s’initier à ces disciplines en toute sécurité, avec des chevaliers forts pédagogues. Le paintball et le laserball offrent des moments de fun en équipe dans des décors immersifs, tandis que l’Archery Tag – un mélange entre tir à l’arc et jeu de stratégie – apporte de l’originalité et peut faire naître de nouvelles passions ! Le parc propose également une multitude d’autres expériences : randonnées en trottinette électrique tout-terrain, labyrinthe géant, Explor Games®, escalad’arbre, bungee ejection (avoir le coeur bien accroché pour celui-ci !) ou encore tyrolienne à virages (de même…) : de quoi satisfaire toutes les envies d’aventure et de découverte.

Chemin des Rouliers, 95270 Viarmes

Réserver à Sherwood Parc

3. AccroCamp Chartres

AccroCamp Chartres occupe une place à part dans ce panorama : les parcours sont montés dans les arbres du parc André-Gagnon, à quelques mètres de la gare de Chartres (donc pas besoin de voiture pour y aller !) et de la célèbre cathédrale classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 6 parcours sont ainsi installés en plein centre-ville, avec plus de 50 ateliers dont une dizaine de tyroliennes, à des hauteurs allant de 4 à 12 mètres selon le bracelet choisi. Les niveaux sont organisés clairement : bracelet vert pour les débutants dès 4 ans, bleu à partir de 1,25 m, noir à partir de 1,40 m. Pour les familles qui souhaitent prolonger la journée, des aires de pique-nique sont aménagées à proximité immédiate du parc, et le coeur historique de Chartres mérite clairement une balade.

Parc André-Gagnon, 28000 Chartres

Réserver chez Accrocamp

4. Aventure Floreval

À destination des aventuriers juniors comme des aguerris, le Parc Aventure Floreval propose 22 parcours avec 400 ateliers, pour tous les âges et tous les niveaux, en pleine nature. Situé en bordure du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, c’est aussi un lieu d’apprentissage et de sensibilisation à l’écosystème forestier. Lancez-vous dans la catapulte humaine qui vous propulsera à la cime des arbres en moins de 2 secondes, allez rendre visite aux animaux du parc animalier, et tentez LA nouveauté : L’Archery Battle, un excellent jeu immersif entre stratégie, précision et adrénaline, où la forêt devient votre terrain de jeu !

97 Route de Limours, 91680 Bruyères-le-Châtel

Réserver au Parc Aventure Floreval

5. Chichoune Accroforest

À seulement 20 minutes de Paris, Chichoune Accroforest est l’un des parcs d’accrobranche les plus appréciés d’Île-de-France pour une sortie nature en famille. Situé à Lésigny, en Seine-et-Marne, au cœur de 4 hectares de forêt, ce parc propose des parcours progressifs accessibles dès 3 ans, avec tyroliennes, ponts de singe, saut de Tarzan, balançoires géantes et même une tyrolienne de plus de 180 mètres pour les plus courageux ! Avec ses 10 parcours et plus de 150 ateliers adaptés aux enfants comme aux adultes, Chichoune séduit autant les familles que les amateurs de sensations fortes. Son cadre boisé, son aire de pique-nique et son ambiance conviviale en font une excellente idée de sortie près de Paris pour prendre de la hauteur le temps d’une journée.

Complexe Sportif de l’Entre Deux Parcs, Avenue des Hyverneaux, 77150 Lésigny

Réserver chez Chichoune Accroforest

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Crédit photo de une : Accrobranche Sannois Paris Île-de-France © Ecopark