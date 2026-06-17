Shooting photo à Paris : les 5 meilleures expériences pour se faire tirer le portrait

Entre portrait de star, séance devant les plus beaux monuments ou encore studio immersif inspiré de la Corée du Sud, les shootings photo à Paris ne se résument plus à une simple photo de profil. De nouvelles expériences permettent désormais de créer des souvenirs uniques, que ce soit pour célébrer un événement, alimenter ses réseaux sociaux ou simplement se faire plaisir… Voici donc notre sélection des meilleures adresses où réserver un shooting photo en 2026 !

1. Un shooting dans un décor insolite au KONEO Studio

Si vous avez envie de faire un shooting photo qui change des clichés habituels, on vous recommande KOBEO Studio : un lieu immersif installé dans le 19e arrondissement de Paris qui revisite l’expérience du studio photo. Proposant à la fois des photobooths coréens et un studio photo, KONEO est pourvu, en tout, d’une quinzaine de décors aux univers très variés : ruelle néon, laverie rétro-futuriste, studio de musique, vaisseau spatial ou encore ambiance années 2000… Ici, chacun devient tour à tour photographe, modèle et metteur en scène, dans un décor pensé pour laisser libre cours à sa créativité. Vous jouerez devant la caméra dans de véritables mini-sets inspirés de la K-culture : textures, couleurs, déguisements et lumières, pensées pour sublimer chaque pose. Une adresse aussi ludique que photogénique !

30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

Réserver au KONEO Studio

2. Woirée, le studio où vous devenez votre propre photographe

Si vous n’êtes pas à l’aise devant un photographe, Woirée pourrait bien être la solution idéale. Installé dans le 2e arrondissement, ce studio a fait du self-portrait sa spécialité : ici il n’y a aucun professionnel derrière l’objectif, vous êtes seul dans un espace entièrement privatisé et déclenchez vous-même l’appareil à l’aide d’une télécommande. Cette liberté change complètement l’expérience puisque très rapidement, on oublie l’appareil photo et les poses forcées pour laisser place à des expressions plus naturelles. Le résultat est souvent beaucoup plus authentique qu’une séance photo traditionnelle !

105 rue d’Aboukir, Paris 2e

Réserver au Woirée Self Portrait Studio

3. Studio Harcourt, l’expérience la plus prestigieuse de Paris

Depuis près d’un siècle, Studio Harcourt immortalise acteurs, chanteurs, écrivains et personnalités françaises à travers ses célèbres portraits en noir et blanc. Et bonne nouvelle : nul besoin d’être une célébrité pour vivre cette expérience unique. Tout commence par une mise en beauté puis un accompagnement personnalisé avant de passer sous les projecteurs. Les photographes du studio reproduisent ensuite l’éclairage légendaire qui a fait la réputation de la maison depuis les années 1930. Chaque cliché est travaillé avec une précision remarquable afin de produire une image intemporelle que l’on conserve toute sa vie. L’expérience va bien au-delà d’une simple séance photo : on entre ici dans un véritable patrimoine du portrait français…

6 rue de Lota, Paris 16e

Réserver au Studio Harcourt Paris

4. Une séance photo privée au pied de la Tour Eiffel

Pas de studio ici, mais un rendez-vous fixé directement au pied du monument le plus photographié de la capitale. Cette séance est réalisée par un photographe professionnel, en extérieur, sans aucun décor artificiel, avec la Tour Eiffel et les jardins du Champ-de-Mars en toile de fond. 4 formats sont proposés, de 15 minutes avec 5 photos jusqu’à 90 minutes sur deux emplacements différents avec 80 photos livrées retouchées en haute résolution sous 48h. Une option idéale pour les couples, les demandes en mariage ou les voyageurs qui veulent un souvenir typiquement parisien !

Point de rendez-vous : 8 Port de Suffren, Paris 7e

Tarifs à partir d’environ 30€ par groupe pour la formule la plus courte

Réserver sur Civitatis (annulation gratuite jusqu’à 24h avant)

5. Studio Bontant, le studio qui offre carrément la séance

Dans le 12e arrondissement, à deux pas de la Gare de Lyon, Studio Bontant joue sur un argument imparable cet été : la séance photo est offerte, sans aucune obligation d’achat à l’entrée. L’offre, valable uniquement les mardis et mercredis, couvre tous les formats (solo, couple, famille, grossesse, naissance, boudoir ou séance avec son animal), maquillage professionnel inclus ! Une fois les photos prises, on choisit ensuite librement celles que l’on souhaite garder, sans pression. Le reste de la semaine, le studio mise sur ses coffrets cadeaux non nominatifs et valables 12 mois, pour offrir une séance à un proche qui a du mal à passer le cap tout seul…

7 rue de Cîteaux, Paris 12e

Réserver au Studio Bontant

Que vous souhaitiez immortaliser un moment en couple, enrichir vos réseaux sociaux ou obtenir enfin une photo professionnelle digne de ce nom, Paris ne manque pas d’options !