A la rentrée, le Musée d’Art Moderne de Paris présentera la première exposition française consacrée à Kerry James Marshall (né en 1955). Organisé par la Royal Academy of Arts de Londres, ce parcours dévoilera 70 œuvres de l’artiste américain, dont 8 peintures inédites réalisées pour l’occasion. Son travail monumental et sériel se concentre sur la représentation des personnes noires, en mêlant de multiples références à la peinture française du XIXe siècle, la bande dessinée ou l’Afrofuturisme.
Musée d’Art moderne de Paris
11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
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