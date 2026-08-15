La rentrée parisienne est aussi celle des expositions ! Entre peinture, textile et art urbain, cette fin d’année 2026 sera aussi l’occasion de célébrer le centenaire de la mort des peintres impressionnistes Eva Gonzalès et Claude Monet, mais aussi celui de la naissance de l’artiste Jacques Villeglé. Voici notre sélection des 12 grandes expositions à découvrir dans les musées de la capitale dès septembre 2026.

Après plusieurs expositions consacrées aux maîtres du tournant du XVIIe siècle (Le Caravage, Artemisia Gentileschi, Georges de La Tour) et à la peinture baroque du Siècle d’or espagnol, le musée Jacquemart-André met cette fois-ci à l’honneur l’un des peintres majeurs de la Renaissance italienne : Tintoret (1518/19-1594). En rassemblant une quarantaine de toiles et d’oeuvres graphiques, dont Miracle de saint Augustin ou Trinité, ce parcours retracera l’ensemble de la carrière de l’artiste et évoquera son influence sur la peinture française du XIXe siècle.

Musée Jacquemart-André

158 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Du 11 septembre 2026 au 24 janvier 2027,

Sa très célèbre Statue de la Liberté a presque fait de l’ombre à Auguste Bartholdi, dont le nom n’est pas toujours connu du grand public. À l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, le musée d’Orsay fait sa rentrée avec une grande exposition et une expérience en réalité virtuelle consacrée à ce monument emblématique, en évoquant les différents enjeux artistiques, idéologiques, économiques et technologiques qui ont permis sa réalisation.

Musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Du 15 septembre 2026 au 31 janvier 2027

Parmi les peintres impressionnistes, peu de noms féminins ont été célébré par leurs héritiers. Pourtant, au milieu des Monet, Degas et Renoir se trouvaient aussi Mary Cassatt, Berthe Morisot et Eva Gonzalès. C’est à cette dernière peintre (1847-1883) que le Petit Palais dédiera une exposition dès la rentrée, avant que celle-ci soit présentée au Van Gogh Museum d’Amsterdam en février 2027. Cette première rétrospective française présente une centaine de peintures, pastels et gravures de celle qui fut l’unique élève d’Édouard Manet et qui disparut brutalement à l’âge de 36 ans.

Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Du au

Figure phare du Pop Art, Andy Warhol reste associé à ses Campbell’s Soup Cans, à ses portraits sérigraphiés de célébrités et à son regard sur la société de consommation. Mais à la rentrée, une exposition au musée du Luxembourg à Paris dévoilera une facette plus méconnue de son œuvre : sa création graphique. Du 16 septembre 2026 au 10 janvier 2027, plus d’une centaine de dessins, peintures, sérigraphies, photographies et documents d’archives y seront réunis.

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Du 16 septembre 2026 au 10 janvier 2027

A la rentrée, le Musée d’Art Moderne de Paris présentera la première exposition française consacrée à Kerry James Marshall (né en 1955). Organisé par la Royal Academy of Arts de Londres, ce parcours dévoilera 70 œuvres de l’artiste américain, dont 8 peintures inédites réalisées pour l’occasion. Son travail monumental et sériel se concentre sur la représentation des personnes noires, en mêlant de multiples références à la peinture française du XIXe siècle, la bande dessinée ou l’Afrofuturisme. Musée d’Art moderne de Paris

11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Du 18 septembre 2026 au 24 janvier 2027

À la suite de la redécouverte des vêtements du sculpteur Antoine Bourdelle en 2020, le musée Bourdelle a choisi d’aborder les représentations et les mises en scène des artistes à travers leurs habits, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. En traversant l’art moderne, le parcours présentera une sélection de vêtements méconnus pourtant portés par des figures majeures de l’époque, comme Gustav Klimt, Rosa Bonheur, Léonard Tsuguharu Foujita ou Sonia Delaunay, mises en dialogue avec des peintures, sculptures, arts graphiques et photographies.

Musée Bourdelle

18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris

Du 23 septembre 2026 au 24 janvier 2027

Paul Cezanne , dit le « père de l’art moderne », n’a eu de cesse d’inspirer les avant-gardes qui lui ont succédé. Pour célébrer cette filiation, le Grand Palais va consacrer une exposition aux nombreuses passerelles qui se sont créées entre sa peinture et l’oeuvre d’artistes de la fin du XIXe siècle à nos jours. A travers près de 180 créations, dont 70 de Cezanne et 75 d’artistes contemporains, le parcours évoquera les recherches, la réception et les multiples réinterprétations d’une oeuvre pionnière, dont la radicalité formelle a ouvert la voie au cubisme et à l’abstraction.

Grand Palais

9 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Du 23 septembre 2026 au 17 janvier 2027

A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet, de nombreux événements rendront hommage au peintre emblématique du mouvement impressionniste. Parmi eux, on pourra bien entendu compter le musée Marmottan-Monet, qui abrite la fameuse toile Impression, soleil levant dans sa collection permanente. Comme à son habitude, le lieu proposera une exposition thématique et inventive en abordant l’art du paysage de 1890 à nos jours, depuis les séries de Claude Monet jusqu’à celles de l’un de ses récents héritiers, l’artiste David Hockney.

Musée Marmottan-Monet

Du 24 septembre 2026 au 31 janvier 2027

Fin septembre, le Palais Galliera présentera à l’appropriation des codes vestimentaires masculins par les femmes du XIXe siècle. En retournant à une époque où le port du pantalon leur est interdit – à moins de posséder une dérogation -, l’exposition s’intéresse à ce vestiaire « dissident » pour questionner les binarités de genre de l’époque. A travers une sélection très dense de près de 500 œuvres, l’exposition présente des costumes d’amazone, pantalons, tailleurs, cravates, nœuds ou hauts-de-forme, dont la garde-robe de Rosa Bonheur, mais aussi des peintures, affiches de mode et photographies inédites.

Palais Galliera

10 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris

Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027

Un siècle après la mort de Claude Monet, le musée de l’Orangerie rend lui aussi hommage au peintre impressionniste, qu’il célèbre déjà toute l’année en exposant la monumentale série des Nymphéas dans sa salle ovale. Cette fois, le centenaire de sa disparition sera l’occasion d’évoquer le rapport de l’œuvre de l’artiste au temps. Au fil d’une quarantaine de créations, le parcours abordera notamment son travail sériel réalisé autour des cathédrales, des meules ou des peupliers, qui lui permettent de travailler les variations du motif à travers les saisons, les changements de lumière et de couleurs…

Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Du 30 septembre 2026 au 25 janvier 2027

L’année 2026 ne sera pas seulement l’occasion de célébrer la centenaire de la mort de Claude Monet, mais aussi de Mary Cassatt (1844-1926). Tout comme pour Eva Gonzalès, aucune exposition d’envergure n’a encore été consacrée à la peintre impressionniste, venue tout droit des Etats-Unis. L’artiste, qui a toujours revendiqué son indépendance, déclarait : « Je peux vivre seule et j’aime travailler ». Une solitude qui lui permettra une création foisonnante, présentée à travers près de 80 tableaux, pastels et estampes dans cette exposition.

Musée d’Orsay

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027

Figurez-vous que cette rentrée 2026 fête également le centenaire de la naissance de Jacques Villeglé ! L’occasion de consacrer une exposition à cet artiste urbain, qui a conçu une oeuvre singulière à travers les fragments colorés des affiches qu’il arrachait dans les rues parisiennes. Ainsi, le musée Carnavalet propose une visite inédite de la capitale au fil de ses affiches lacérées et de ses textes, éclairés par une sélection de photographies, d’archives sonores, de musiques, d’extraits de films et d’entretiens.

Musée Carnavalet

23 rue Madame de Sévigné, 75003 Paris

Du 14 octobre 2026 au 14 février 2027

Romane Fraysse

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Image à la une : Eva Gonzalès, Le Réveil, 1877. DR