Ce bar à cocktails feutré casse les codes de la rue Guisarde

Quand on pense à la rue Guisarde, on imagine devoir boire sa pinte debout sur le trottoir… et on ne s’attend pas à découvrir un lieu comme Dipsy. Derrière sa belle façade bleue, se cache un cocon tamisé où l’on s’installe sur des banquettes moelleuses pour déguster des cocktails inspirés de la gastronomie. Mais ce qui rend cette adresse vraiment singulière, c’est aussi l’histoire de celles qui lui ont donné vie : deux amies rencontrées à l’autre bout du monde, qui ont réalisé leur rêve d’ouvrir un bar ensemble !

Une histoire d’amitié

Avant d’être un bar à cocktails, Dipsy est l’histoire d’Elsa et Morgane. Elles se rencontrent en Australie où naît une idée un peu folle : ouvrir un jour leur propre établissement. De retour à Paris, elles décident de transformer ce rêve en réalité et choisissent la rue Guisarde pour y installer leur premier bar, souhaitant créer un lieu à leur image, où l’on vient autant pour l’atmosphère que pour les cocktails. Le résultat est un endroit chaleureux, élégant et intimiste, qui tranche avec l’effervescence habituelle de cette rue emblématique de Saint-Germain-des-Prés.

Des cocktails originaux et plein de caractère

Chez Dipsy, chaque création s’inspire de la gastronomie, des voyages, des émotions, et des personnes de l’entourage des fondatrices, pour nous faire vivre une vraie expérience. Certains portent des prénoms et des personnalités comme Fabienne, « raffinée & passionnée », Mathieu « vagabond & généreux », ou encore Océane « fougueuse & déterminée ». D’autres sont saupoudrés de paillettes, présentés dans des cuillères givrées, ou accompagnés de caviar ! De véritables délices, concoctés avec des spiritueux de qualité, à retrouver entre 13€ et 25€. On aime aussi la carte où les verres sont dessinés afin de nous donner une idée alléchante du cocktail qui arrivera sur la table.

Des soirées gourmandes et atypiques dans la rue Guisarde

Une fois par semaine, Dipsy organise un “Last Boarding Call” : une soirée mettant un pays à l’honneur. On se régale de 2 cocktails et un tapas (35€) imaginés autour d’une même destination, l’un inspiré d’un plat emblématique, l’autre d’un dessert traditionnel. Les saveurs deviennent liquides et invitent à voyager… sans quitter Paris ! Des soirées drag sont aussi organisées régulièrement, amenant un vent de fraîcheur à ce quartier historique de la capitale.

Avec ses lumières tamisées, ses grandes banquettes qui invitent à s’attarder et ses soirées atypiques, Dipsy est à mille lieues de l’image que l’on se fait des bars de la rue Guisarde. On y vient pour prendre son temps, discuter, découvrir des associations de saveurs surprenantes et profiter d’une ambiance presque confidentielle. Dans une rue où les adresses festives ne manquent pas, Elsa et Morgane ont réussi leur pari : créer un lieu qui ne ressemble à aucun autre !

Dipsy

11 rue Guisarde, 75006 Paris

Métro Mabillon ou Odéon

Instagram : @dipsy.paris