Dans le Marais, cet hôtel cache un speakeasy aux concerts intimistes

Derrière la façade de cet hôtel parisien, à deux pas de l’hôtel de ville, se trouve une adresse confidentielle où l’ambiance, le soir venu, devient électrisante et incontournable. Pensée comme une invitation à découvrir la scène artistique sous un autre angle, la programmation se veut riche, variée et propice à la rencontre, à l’échange, à l’enthousiasme. Cocktails pointus, lumière tamisée et concerts intimistes : on vous fait découvrir le bar speakazy de l’hôtel Le Grand Mazarin dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !

Un hôtel qui a du style

Dans le quartier incontournable du Marais, on est d’abord charmé par sa façade majestueuse, imposante qui nous invite à lever les yeux et qui contraste avec le flot continu des passants des rues commerçantes et animées environnantes. L’histoire du Grand Mazarin remonte au XIVe siècle, lorsque l’hôtel particulier est la propriété d’évêques successifs avant d’être démantelé en plusieurs habitations au XVIe siècle. À l’angle des rues des Archives et de la Verrerie, se dresse cet hôtel aux influences orientales qui nous invite, dès l’entrée, au calme et à la détente. Le décor, signé par l’architecte d’intérieur suédois Martin Brunizki revisite le classicisme raffiné à la française avec un souffle de modernité. Jeux de couleurs, textures et drapés composent un univers chaleureux et raffiné, où l’on retrouve l’éclat des hôtels de luxe, tout en cultivant un esprit de maison familiale. Son emplacement unique, au cœur de l’un des quartiers les plus vivants de la capitale, fait du Grand Mazarin un refuge au milieu de l’agitation parisienne. Avec ses 54 chambres et 7 suites, chacune pensée comme un univers singulier, l’établissement invite au voyage et à la quiétude. Un service Majordome, vous permet en sus, de profiter de prestations entièrement personnalisées, adaptées à chaque envie.

Un espace bien-être d’exception

Après avoir déposé vos affaires dans votre chambre, la détente s’impose ! Direction : l’espace bien-être où se cache une piscine en mosaïque, avec jacuzzi, hammam, et même salle de sport. Vous pouvez même en profiter pour faire appel aux mains expertes d’Angelica Soto et découvrir son « massage sur mesure » alliant techniques avant-gardistes et gestes ancestraux. Et comme vous l’aurez compris, la déco a une place centrale au Grand Mazarin. Au plafond de la piscine, une fresque signée Jacques Merle, ajoute une touche graphique qui vous fera nager dans un univers inspiré de la mythologie grecque, évoquant l’esthétique de Jean Cocteau. L’endroit rêvé pour se ressourcer !

Saveurs ensoleillées

Une fois bien reposé, le Grand Mazarin a bien d’autres surprises à vous livrer. Une petite faim ? Au carrefour de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient, le restaurant Boubalé vous régale avec une cuisine aux saveurs ensoleillées de la Méditerranée. Poulpe grillé, brochette de boeuf épicée, filet de daurade vapeur ou fettuccine : c’est un voyage culinaire aux couleurs de Byzance qui vous attend. C’est gourmand et savoureux : le tout servi dans une atmosphère cosy et dépaysante, qui vous donnera envie de vous levez pour danser autour des tables, au son de la lyre. Et pour cause : il n’est pas rare que quelques notes de musique s’invite et fasse doucement basculer la soirée dans une ambiance festive. Vous n’aurez pas envie que ça se termine et ça tombe bien ! Dissimulé dans les entrailles du Grand Mazarin, le bar speakazy Le Petit Bazar vous permet de prolonger la soirée, un cocktail à la main !

… et nuits secrètes

Quelques marches suffisent pour basculer dans un décor chic et chaleureux, inspiré des contes des Mille et Une Nuits. Lumière tamisée, banquettes moelleuses, tapis de soie : ici, le temps suspend son cours et Paris paraît soudain bien loin. Chaque cocktail est inspiré d’un conte et varie au gré des saisons et des inspirations. Dès le mois de mai 2026, une série de rendez-vous scéniques baptisée Les Rencontres du petit Bazar est lancée avec une programmation aux petits oignons d’artistes émergents, mis en lumière par Minuit le média. Des concerts presque privés, pensé pour rapprocher le public des artistes, dans une ambiance intime et conviviale. Pour les premiers rendez-vous, le 28 mai : Anna Toumazoff propose une lecture suivie d’échanges sans filtre, le 17 juin : Carole Fe & Reuss (DJ) s’installent pour proposer un DJ set parfait pour tous les amateurs de musique électronique, le 3 juillet : Verlo clôture la série avec un showcase promis à marquer les esprits. En parallèle de cette programmation dédiée aux artistes émergents, Le Petit Bazar accueille un événement unique : Camélia Jordana viendra y dévoiler en exclusivité les chansons de son prochain album lors de plusieurs dates exceptionnelles (24, 25, 26, 27 mai puis 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2026). Un moment suspendu, pensé comme une rencontre privilégiée entre l’artiste et un public restreint. L’atmosphère feutrée et confidentielle du speakeasy du Grand Mazarin se prête parfaitement à ses rendez-vous scéniques.

Un hôtel 5 étoiles raffiné en plein coeur du Marais, un bar speakeasy qui devient scène ouverte dédiée à la nouvelle scène artistique et à la création contemporaine : tout est réuni pour que cette adresse confidentielle ne le reste pas longtemps.

Les Rencontres du petit Bazar

Hôtel Le Grand Mazarin, 17 Rue de la Verrerie 75004 Paris

Le Petit Bazar, bar speakeasy, 6 rue des Archives 75004 Paris

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Cocktails inspirés des 1001 Nuits et décor extraordinaire : notre bar coup de cœur du Marais