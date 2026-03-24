Ce rooftop de 170 m2 va bientôt rouvrir sur le toit d’un lieu culturel parisien

Centre culturel et festif du 20e arrondissement, La Bellevilloise organise des expositions, concerts, spectacles ou projections dans son immense édifice Art déco. Et à partir du 2 avril 2026, son rooftop de 170 m2 va de nouveau ouvrir pour profiter des beaux jours avec une splendide vue sur Paris.

Un QG de Belleville

Depuis 2005, La Bellevilloise fait vivre la Rive droite avec une programmation culturelle mêlant concerts, spectacles, expositions, projections ou ateliers créatifs, en plus de son restaurant proposant des brunchs tous les week-ends. Installé dans un immeuble de style Art déco datant des années 1920, ce club parisien dispose d’un immense espace de plus de 2 000 m2 réparti sur plusieurs étages, dont un rooftop de 170 m2, mieux connu sous le nom Le Toit.

Un rooftop sur deux niveaux

Avec une superficie de 170 m2, Le Toit ouvre à chaque période estivale pour profiter des jours ensoleillés. Réparti sur deux niveaux, ce rooftop peut accueillir jusqu’à 200 personnes. On y accède depuis un escalier en métal situé à l’extérieur du bâtiment, pour y découvrir des expositions, suivre une projection de film, boire des verres sur la terrasse ou contempler la splendide vue panoramique sur l’ensemble de la capitale.

Sur Le Toit, la décoration de style méditerranéen regroupe plusieurs meubles chinés avec des créations artisanales et des plantes en tout genre. Dès le jeudi 2 avril 2026, vous pourrez profiter de cette terrasse estivale les vendredis et samedis de 17h à minuit, et les dimanches de 15h à minuit. Puis, à partir de mai jusqu’à la fin de l’été, le rooftop sera accessible tous les jours, de 17h à minuit en semaine et de 15h à minuit le week-end.

Une carte de saison

Au-delà de sa programmation culturelle, La Bellevilloise vous accueille sur sa terrasse ensoleillée pour déjeuner et boire durant tout l’été. Vous pourrez profiter d’une carte salée et sucrée composée avec des produits de saison, ainsi qu’une variété de cocktails, de vins nature, de cidres et de bières artisanales à déguster en écoutant de la musique… Rendez-vous le 2 avril prochain !

La Bellevilloise

19/21 rue Boyer, 75020 Paris

Ouverture du rooftop le 2 avril 2026

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Image à la une : © La Bellevilloise / Laurent Ferry