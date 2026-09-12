La cheffe la plus étoilée au monde ouvre son premier bar à cocktails à Paris

On connaissait évidemment Anne-Sophie Pic pour sa cuisine, beaucoup moins pour sa passion de longue date pour la mixologie. Celle-ci prend aujourd’hui une toute nouvelle dimension avec utopic, son premier bar entièrement consacré aux cocktails, installé face au Palais-Royal, au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Et derrière cette nouvelle adresse se cache en réalité un rêve vieux de près de vingt ans.

Un rêve né au Japon

L’histoire d’utopic commence bien avant son ouverture parisienne. En 2008, à Tokyo, Anne-Sophie Pic et son mari David Sinapian découvrent les B Bars et sont séduits par cette façon d’envisager le bar comme un véritable univers : la précision des gestes, l’ambiance, la lumière, la musique, mais aussi tout ce qui se joue autour du comptoir. Une fascination qui ne les quittera plus. Au fil de leurs voyages, tous deux prennent ainsi l’habitude de rechercher les meilleurs bars du moment et nourrissent progressivement l’envie de créer, un jour, le leur.

Une passion qui rejoint aussi l’intérêt de la cheffe pour les boissons et les ingrédients qui les composent. Café, thé, alcools, infusions… ces recherches ont peu à peu trouvé leur place dans sa cuisine et dans ce qu’elle appelle sa « sommellerie plurielle », avant que la mixologie ne devienne finalement un terrain de création à part entière. Presque vingt ans après Tokyo, le projet est donc devenu réalité. « C’est notre utopie, notre rêve qui se réalise », confiait Anne-Sophie Pic avec beaucoup d’enthousiasme lors de l’inauguration de ce nouvel écrin gourmand. Difficile de mieux résumer l’esprit du lieu.

22 créations à découvrir

Car derrière le comptoir d’utopic, les grands classiques de la mixologie laissent surtout place à des créations beaucoup plus inattendues. Avec Maël Jégo, chef du bar, Anne-Sophie Pic a imaginé 22 créations, pensées comme des prolongements de son univers culinaire. On y retrouve ce goût pour les associations aromatiques parfois inattendues, les textures et les ingrédients que l’on n’imagine pas forcément retrouver dans un verre. Le Clair-obscur travaille par exemple autour de la pomme, du kuromame et du whisky, tandis que La Chimère fait dialoguer rose de Damas, saké et champagne. Certains cocktails existent également dans une version sans alcool.

Et autant dire que la curiosité est récompensée. Les cocktails et mocktails proposent des expériences vraiment inédites en termes de saveurs. Pour ce qui est de nous faire voyager : c’est réussi ! Même les classiques sont ici revisités à la manière de la cheffe, avec de la reine-des-prés, de la feuille de figuier, du thé Earl Grey ou encore… du champignon. La créativité est bel et bien au rendez-vous.

Du verre à l’assiette

Mais ce n’est pas tout : la finger food proposée vaut aussi le détour, on pouvait s’y attendre ! Anne-Sophie Pic s’amuse cette fois avec les classiques français, à travers des bouchées et assiettes pensées pour accompagner les boissons : pommes dauphines au cœur fondant au comté, panisses aux pois chiches de l’Ardèche, cromesquis d’escargots à l’ail noir… Et surtout le Croq’utopic, un croque-monsieur au jambon blanc truffé, sauce Mornay au comté et vanille fumée, sur lequel, on vous l’avoue, on a complètement fondu. Un régal !

Le lieu est élégant, chaleureux, et surtout très agréable pour s’y poser un moment. Installé à l’angle de la rue de Marengo et de la rue de Rivoli, avec ses grandes baies vitrées ouvertes sur la ville et le Palais-Royal, on se perd volontiers à regarder la vie défiler dehors. L’état d’esprit artistique de la Fondation Cartier se retrouve d’ailleurs jusque dans l’identité du lieu, régulièrement confiée à différents artistes et créateurs. Et à tout cela s’ajoute un accueil particulièrement attentionné et chaleureux, qui fait d’utopic une adresse dans laquelle on reviendra sans se faire prier !

Infos pratiques

utopic

1 rue de Marengo, 75001 Paris

Ouvert 7j/7, de 17h à 1h

Image en Une : Anne-Sophie Pic ouvre Utopic, son premier bar à cocktails à Paris. © epicurian

Mélina Hoffmann