Dans son restaurant de Saint-Germain, Juan Arbelaez fait flamber ses origines colombiennes

Derrière une façade discrète de la rue de l’Ancienne Comédie, dans le 6e arrondissement, se cache une table inattendue qui nous embarque entre Paris et Bogota. Orchestrée par le chef Juan Arbelaez – dont les racines colombiennes imprègnent chaque recoin du lieu -, c’est une adresse vivante et colorée que nous avons testée pour vous : direction, Bazurto !

Deux salles, deux ambiances

Dès l’entrée, on découvre un premier espace vibrant aux murs couverts de drôles de fresques animales, de chapeaux et de néons. C’est vivant, accueillant, et ça donne clairement envie de commencer par un bon cocktail. Naturellement, les spiritueux latino-américains dominent la carte : tequila, mezcal fumé, pisco… On vous conseille Le Bogota (12€), au Rhum Havana 3 ans, citron, pandan, Angostura et ginger beer Fever Tree, qui est une parfait pour démarrer le voyage !

Bazurto © AxelleC / Paris Zigzag

En grimpant à l’étage, on découvre avec une agréable surprise que se cache une partie du restaurant plus posée, élégante, qui invite à s’attabler confortablement dans ses fauteuils bleus. On commence par partager des tapas comme le réconfortant houmous de maïs au citron vert (9€), les gourmands pan de yuca – ces petits pains au manioc et au fromage (10€) qui sont engloutis en quelques secondes -, ou encore le précis tiradito de maigre au leche de kiwi (17€) qui montre l’étendue technique du chef derrière la décontraction apparente du lieu.

Des viandes à la braise

Mais la spécialité de Bazurto est sans conteste la viande, et le feu. Ici, tout passe par le Josper, ce four à braise qui concentre la chaleur et exalte les saveurs avec une intensité difficile à reproduire autrement. On craque pour l’onglet de bœuf au poivre de Colombie (28€) qui allie les deux cultures de Juan Arbelaez, le magret de canard au barbecue, fruit de la passion et jus de veau (26€) original qui fonctionne très bien, sans oublier le filet de daurade royale à la flamme, chimichurri et topinambours croustillants (29€) idéal si vous êtes plutôt mer que terre. Enfin, le dessert au chocolat blanc mangue citron vert verveine (12€) conclut le repas comme il se doit !

Une cave à viande secrète

Les plus observateurs remarqueront sûrement le petit secret de Bazurto dans cette salle : la cave à maturation, et c’est là que les choses deviennent sérieuses pour les amateurs de bonne viande. Chaque pièce est sélectionnée avec exigence, puis passée à la braise pour en révéler toute la profondeur. La côte de bœuf Bazurto (10€ les 100g, origine Angleterre), le tomahawk de bœuf normand (15€ les 100g, origine France) et le L-Bone de bœuf normand maturé 3 semaines (17€ les 100g, origine France) sont les incontournables de cette carte carnivore.

Une adresse vraiment sympathique et chaleureuse, qui fait du bien dans le paysage germanopratin parfois un peu trop touristique ou guindé !

5 rue de l’Ancienne Comédie, 75006 Paris

Ouvert uniquement au dîner, du lundi au samedi de 18h à 2h

À la carte environ 50€, menu surprise 55€

Réserver chez Bazurto