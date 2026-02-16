On a testé le tout premier Café Lacoste qui vient d’ouvrir près des Champs-Élysées

Nous guettions son ouverture depuis des semaines : le Café Lacoste a enfin ouvert ses portes dans le 8e arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées. Une adresse dont nous avions hâte de découvrir l’univers autant que la carte. Et nous n’avons pas été déçus. On vous y emmène.

Une immersion dans l’univers Lacoste

C’est à l’angle de la rue du Colisée et de l’avenue Franklin Roosevelt, derrière la façade d’un élégant immeuble haussmannien situé à deux pas du flagship de la marque, que s’est installé le premier café permanent de la célèbre Maison française. Plus qu’un café d’ailleurs : un véritable concept qui se dévoile sur 100 m². Dès l’entrée, on se retrouve plongé dans l’univers de la marque : le vert profond de l’emblématique crocodile, le blanc du célèbre polo et les teintes terre battue des courts de tennis créent une atmosphère à la fois lumineuse, chaleureuse et élégante, tout à fait dans l’ADN de Lacoste.

Au centre de la pièce, un superbe bar vert surmonté d’un lustre à écailles attire immédiatement le regard. À droite, un premier espace feutré aux teintes entièrement ocres, inspiré du tennis, rend hommage à René Lacoste, avec une jolie exposition de trophées, de raquettes vintage, et autres objets iconiques. Plus à l’arrière du coffee shop, on trouve un salon lumineux et intimiste, à la déco plus lifestyle, dans lequel le fameux crocodile se décline en dessins et photos accrochées au mur, en coussins, et même en vinyles.

Café et concept store

Avant même de s’installer pour une pause gourmande, on prend donc le temps d’observer les détails de la décoration et d’explorer le petit concept store où l’on trouve de la porcelaine siglée, des produits d’épicerie fine comme des coffrets de guimauves en crocodile, des tablettes de chocolat à l’effigie du célèbre reptile, ou encore quelques pièces textiles exclusives. On résiste difficilement à l’envie de repartir avec un petit souvenir, et on y pioche également volontiers des idées cadeaux originales, comme le tout premier vinyle de la marque en édition limitée : Lacoste french Play.

Et ce qui attire immédiatement l’œil, c’est le carrousel mettant en scène les desserts signature du lieu. Six superbes créations pâtissières « polo Lacoste » déclinées en six couleurs et saveurs : vanille, citron, pistache, Ispahan, opéra et tatin. Un régal, aussi bien pour les yeux que pour les papilles. On a particulièrement aimé celui à la vanille, avec son goût subtil et son mélange de textures savoureux.

Le Café Lacoste : la gourmandise avec style

Au Café Lacoste, la gourmandise est au rendez-vous dès le matin, sur place ou à emporter. Pour le petit-déjeuner, pas de formule particulière : on vient piocher dans la carte. Pour faire le plein d’énergie et de vitamines, on vous conseille les Boosts Vitalité (à partir de 10,50€) : des smoothies fraîchement pressés servis dans de grandes canettes. Nous avons goûté le Matcha Attaqua (mangue, ananas, avocat, épinards, matcha, gingembre, skyr et lait de coco) : extra. Il est même possible de booster les boosts avec des compléments favorisant la récupération musculaire et l’immunité !

On peut aussi opter pour un café torréfié artisanalement, pour l’une des recettes de Latte (à partir de 6€), en version chaude ou glacée, comme le Chai Latte, le Golden, le Classic Matcha Latte, l’excellent Pistachio, ou encore pour « L’Eau de Croco », une boisson signature aux arômes d’eau de coco, de matcha et de gingembre. Pour accompagner cela, difficile de résister au joli croissant à la pistache, entre autres viennoiseries, et si vous êtes plutôt team salée, l’œuf Bénédicte ou la tartine d’avocat sont également des valeurs sûres.

Le crocodile s’invite dans l’assiette, sur les serviettes brodées, et même sur les petits sachets de sucre individuels : un sens du détail que l’on aime tout particulièrement. On espère juste voir le Nutella qui accompagne la baguette remplacé par un chocolat plus haut de gamme et responsable, en cohérence avec l’image de la marque. Et l’on reviendra bien volontiers à l’heure du déjeuner pour faire honneur aux « Crocoquillettes », à la salade Greens (Quinoa, blé et épeautre, feta, avocat, concombre, baies de goji, grenade, jeunes pousses, citron et miel), ou encore à la Baguette jambon comté, et découvrir d’autres saveurs de ces fameux Polos iconiques (à partir de 12€) qui valent le détour. Une adresse qui allie donc parfaitement élégance et gourmandise, esprit sportif et art de vivre à la parisienne, et qui marque une première ouverture de café réussie pour la marque emblématique.

Café Lacoste

16 Avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris 8e

Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à 19h00.

Sans réservation, sur place et à emporter.

Image en Une : Le Café Lacoste à Paris © Caspar Miskin / Deborah_Farnault

Mélina Hoffmann