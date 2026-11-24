Dormir dans un château aux allures de conte de fées, partir à cheval en forêt, s’attabler dans une ancienne bibliothèque ou retrouver le plaisir d’une partie de jeux de société au coin du feu… Dans le Val-d’Oise, une adresse réunit tous les ingrédients d’un week-end à la campagne idéal, avec une formule assez séduisante pour les Parisiens qui rêvent de déconnexion et de lâcher-prise : celle du séjour tout compris. Bienvenue au Domaine de Maffliers.

Un château au milieu de 33 hectares de nature

À quelques kilomètres de L’Isle-Adam, une petite route de campagne nous conduit jusqu’aux grilles du Domaine de Maffliers. Derrière une allée de chênes et de châtaigniers centenaires se dessine une élégante bâtisse en pierres de taille, entourée d’immenses pelouses, de bois privés et de prairies où évoluent chevaux et poneys. Difficile d’imaginer que l’on se trouve à seulement 1h de la capitale en voiture et 25 minutes de la gare du Nord en train !

Membre de la collection Demeures de Campagne, le Domaine de Maffliers cultive l’esprit des anciens relais de chasse et des grandes maisons de famille où l’on aimait se retrouver le temps des vacances. Ici, on vient aussi bien pour une escapade romantique que pour un week-end entre amis ou en famille, avec le luxe de pouvoir laisser sa voiture au parking et de ne plus y toucher jusqu’au départ.

Des chambres inspirées de l’univers des contes de fées

Pour redonner au château toute sa personnalité, le domaine a fait appel à la créatrice et décoratrice Stella Cadente. Et celle-ci s’est amusée à imaginer ce que pourrait être le château de la Belle au bois dormant : elle a ainsi habillé les lieux de boiseries sombres, plafonds à la feuille d’or et couleurs profondes. Chacune des 7 chambres Deluxe possède son propre univers, tantôt inspiré des étoiles ou encore de la jungle. Une suite en duplex dispose même de son propre toit-terrasse.

Derrière le château, les anciennes dépendances ont également connu une seconde vie. Baptisées les AbriChics, 7 maisons de campagne aux noms évocateurs, comme « Promenade à cheval » ou « Chasse aux papillons », accueillent jusqu’à 14 personnes selon les logements. Mobilier chiné, papiers peints rétro, bouquets de fleurs séchées, cuisine équipée et poêle à bois leur donnent des airs de maison de vacances chez les grands-parents. Des chambres plus classiques sont également proposées au sein de la Demeure.

Des balades à cheval, deux piscines et une immense forêt à explorer

La grande particularité du Domaine de Maffliers réside dans ses écuries. Les chevaux et poneys font partie intégrante de la vie des lieux et, le week-end, cavaliers débutants comme confirmés peuvent partir en promenade en forêt accompagnés d’un moniteur.

Les marcheurs pourront emprunter les kilomètres de sentiers balisés qui traversent les bois privés du domaine et rejoignent la forêt domaniale de L’Isle-Adam. Et si la météo se montre capricieuse, l’établissement a même prévu de prêter bottes, parapluies et capes de pluie à ses hôtes ! Entre deux promenades, on profite de la piscine intérieure ou, aux beaux jours, de celle aménagée dans le parc. Ateliers créatifs, parties de pétanque, balades à vélo, cours de yoga et jeux de société viennent également rythmer les séjours selon les saisons. En automne, on s’aventure dans les bois à la recherche de champignons et de châtaignes avant de retrouver la chaleur des salons du château.

Deux restaurants pour renouer avec les plaisirs de la table

La gastronomie occupe elle aussi une place de choix au Domaine de Maffliers, qui abrite deux restaurants aux identités bien distinctes. La Brasserie du Château remet à l’honneur les recettes généreuses du répertoire culinaire français, tandis qu’Augustine, la Table du Château, propose une expérience plus gastronomique. Ouverte en 2022 par le chef Frédéric Vardon, passé notamment par les cuisines d’Alain Chapel et d’Alain Ducasse, cette dernière puise son inspiration dans les souvenirs d’enfance du chef normand, fils de charcutiers-traiteurs et petit-fils d’agriculteurs. Pâté en croûte, bœuf Wellington ou encore crêpes Suzette flambées devant les convives illustrent cet attachement à une cuisine française de tradition. On peut également prolonger la soirée au bar du château, qui possède une belle collection de gins venus du monde entier.

Un week-end à la campagne en formule tout compris

C’est sans doute l’un des aspects les plus intéressants du concept Demeures de Campagne. Outre les séjours avec petit-déjeuner et activités, le domaine propose une formule tout compris qui englobe l’hébergement, le goûter, le dîner, le petit-déjeuner, le déjeuner ou le brunch dominical, une sélection de boissons et l’accès aux activités incluses dans l’offre. Le vendredi soir, des rendez-vous musicaux peuvent donner le coup d’envoi du week-end, tandis que le samedi laisse place aux ateliers et aux excursions, avant le traditionnel brunch du dimanche. On retrouve finalement quelque chose de l’insouciance des vacances d’enfance… Lorsque la seule grande décision de la journée consistait à choisir entre une promenade en forêt et un après-midi au bord de la piscine !

Domaine de Maffliers

Allée des Marronniers, 95560 Maffliers

Plus d’infos et réservations sur le site des Demeures de Campagne