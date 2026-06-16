Ce domaine à 35 minutes de Paris a tout pour déconnecter : soins en plein air, brunch barbecue, tir à l’arc…

Quand les températures grimpent, on rêve tous d’un endroit au vert où l’on peut mettre les pieds dans l’eau… Et pour cela, pas besoin de traverser la France : direction le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery à seulement 35 minutes de Paris. Entre sa piscine extérieure, sa terrasse bucolique, ses activités sportives, son brunch barbecue et ses soins en plein air, cette adresse a décidément tout du refuge parfait pour couper du quotidien !

Un domaine pour déconnecter près de Paris

Entouré par les paysages paisibles du golf de L’Isle-Adam, le Domaine des Vanneaux cultive un art de vivre tourné vers l’extérieur. Ici, on vient autant pour profiter du calme que pour s’offrir une véritable coupure avec la routine. Déjeuner en terrasse, sieste au bord de la piscine, tir à l’arc, massages… Tout invite à la détente, particulièrement les chambres lumineuses, avec une déco épurée aux tons clairs, de grandes baies vitrées et des balcons où s’installer avec un livre et un thé donne immédiatement la sensation que le tumulte parisien est déjà bien loin.

Piscine chauffée, spa privatisé et soins en plein air

Impossible de passer à côté de l’un des grands atouts du lieu : sa vaste piscine extérieure chauffée. Dès les beaux jours, elle devient le cœur battant du domaine. On y plonge volontiers pour quelques longueurs, avant de se prélasser sur les transats un cocktail à la main. En plus ici ils sont inspirés de l’univers botaniques, sublimés par un vieillissement en fut de chêne au domaine, et vraiment réussis !

Notre coup de coeur va au spa, avec son jacuzzi dans une magnifique salle boisée, son sauna et son hammam. Il est privatisé pendant 1h sur réservation (et en supplément) et c’est un vrai sas de décompression. Une fois lové dans la chaleur et parmi les bulles, le temps semble s’arrêter et les tracas s’éloignent pour laisser place à la contemplation…

Le domaine a aussi lancé cette année une nouveauté rare en Île-de-France : des soins en plein air, de 20 minutes (60€) dispensés directement aux portes du spa. On vous recommande de tester L’envol sur le Green : un massage du dos inspiré de la quiétude du parcours golfique, qui dénoue les tensions avec une efficacité redoutable ! Une agréable manière de réconcilier bien-être et grand air.

Une excellente table avec terrasse et brunch barbecue

À table, le chef Paul Thevenin tient les rênes du restaurant Le Piaf avec brio, en présentant une cuisine de saison aux touches internationales bien senties. On a craqué pour son bao de canard parfaitement équilibré, son généreux suprême de volaille à la Caraïbéenne, et sa très belle pavlova framboise coco. Petit détail qu’on n’avait jamais vu ailleurs et qui donne le sourire (surtout aux enfants) : les plats sont amenés de la cuisine aux serveurs par un robot intelligent !

Dès qu’il fait beau, on profite aussi de la terrasse champêtre du Piaf, et le dimanche, du fameux brunch barbecue. Tout l’été, viandes, poissons et légumes passent sur le grill pour un buffet copieux qui est vite devenu le rituel des locaux. De quoi réunir famille et amis autour d’un déjeuner ensoleillé que tout le monde a envie de voir s’étendre pour bien terminer le weekend.

Des activités nature pour tous les goûts

Pour ceux qui aiment faire du sport le weekend, le domaine propose de profiter de son environnement naturel à travers plein d’activités. Tous les samedis de 17h30 à 18h30, les clients de l’hôtel bénéficient même de séances gratuites pour s’initier au golf et au tir à l’arc avec des professionnels experts et talentueux. Vous pouvez aussi aller flâner à vélo ou sur les circuits de randonnée alentour.

Vous l’aurez sûrement compris, le Domaine des Vanneaux est un petit coin de paradis francilien aussi reposant que vivifiant. Un établissement 4 étoiles qui, pour nous, en mériterait largement une 5ème !

Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery

1 route du Golf des Vanneaux, 95590 Presles

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