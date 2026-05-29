Cet hôtel Art Déco revisite les Années Folles près de la Gare de Lyon

Dans le 12e arrondissement, à quelques pas de la Gare de Lyon et de la fameuse rue Crémieux, Sleeping Belle est un hôtel 4 étoiles où l’Art Déco et les Années Folles revivent le temps d’un séjour à Paris. Déco, salle voûtée, soirées jazz… Voici un refuge parfait pour rayonner dans la capitale.

Des chambres dans l’esprit Art Déco

Motifs géométriques, objets stylisés et ambiance parisienne : les 37 chambres du Sleeping Belle sont de vrais petits cocons où il fait bon se reposer entre deux sorties trépidantes. Elles sont bien insonorisées, climatisées, équipées de literie haut de gamme, d’un coffre-fort, d’un bureau et du wifi gratuit. Si vous venez en tribu, l’hôtel propose aussi des chambres pour trois ou quatre personnes.

Le retour des Années Folles à Paris

Ce qui charme le plus au Sleeping Belle est sans aucun doute son Wagon Live. En sous-sol, la magnifique salle voûtée se transforme chaque mois en salle de concert intimiste pour des soirées jazz, pop et soul. Au programme : cocktails et vins sélectionnés par une œnologue, lumières tamisées, musique live… Le format a de quoi séduire bien au-delà de la clientèle de l’hôtel (les dates sont annoncées sur les réseaux sociaux de l’établissement). Et c’est également dans ce lieu atypique qu’est servi l’excellent petit-déjeuner chaque matin, copieux et à volonté.

Situé à 700 mètres de la place de la Bastille et de l’Opéra Bastille, le Sleeping Belle offre un accès immédiat à l’un des quartiers les plus vivants de Paris. La Promenade Plantée et le Port de l’Arsenal sont à seulement quelques minutes à pied. On peut dire que le Sleeping Belle a trouvé son credo : celui d’un hôtel pratique et sympa qui ne ressemble à aucun autre dans le 12e, et qui donne envie d’y revenir même quand on habite Paris !

Hôtel Sleeping Belle

234 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : Gare de Lyon (lignes 1, 14, RER A, RER D)

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