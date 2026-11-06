Cette maison d’hôtes près de Paris va vous plonger dans l’univers d’Alice au pays des merveilles

« Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s’ennuyer de rester là à ne rien faire » : ainsi commence le célèbre récit de Lewis Carroll. Et si vous aussi, le temps d’une nuit, vous traversiez le miroir pour atterrir tout droit au pays des merveilles ? À Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne (77), une adresse pas comme les autres s’apprête justement à ouvrir ses portes. Ici, pas question de s’ennuyer ! Baptisée La Cour des Merveilles, cette maison d’hôtes immersive promet de transformer votre séjour en aventure théâtrale, au cœur de l’univers fantasque de l’écrivain. Suivez le Lapin Blanc, on vous fait visiter !

Un manoir de 1865

Il y a des coïncidences qui ne s’inventent pas ! Installée dans un manoir dont la construction s’est achevée en 1865, année de publication d’Alice au pays des merveilles, La Cour des Merveilles semble avoir trouvé son décor idéal. Située à une trentaine de kilomètres de Paris, à Lagny-sur-Marne (77), cette demeure historique a fait peau neuve pour donner vie à un projet aussi insolite qu’ambitieux.

À l’origine de cette aventure, Anastasia Dorochev, qui rêve depuis plusieurs années de créer un lieu où l’on ne viendrait pas simplement se reposer, mais aussi rêver. « L’imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. J’ai toujours rêvé de créer un lieu où les gens viendraient vivre une histoire, et pas seulement dormir », explique-t-elle. Son idée ? Faire de l’hébergement une expérience à part entière, où le réel se mêle au merveilleux.

Cinq appartements pour traverser le miroir

À La Cour des Merveilles, chaque appartement possède sa propre personnalité et ses petits secrets. Cinq univers inspirés de Lewis Carroll invitent les voyageurs à franchir le miroir. D’un côté, White Rabbit, l’appartement où les explorateurs se perdent avec délice dans un labyrinthe de montres à gousset et de passages cachés ! De l’autre, Wonderland, l’appartement le plus théâtral de la maison : entre son sol en damier, son jardin qui évolue au fil des saisons et ses pièces aux règles mystérieuses, il joue avec les échelles et les symétries sans jamais sacrifier le confort, grâce à ses fauteuils profonds, ses rideaux épais et son lit baigné par la lumière de l’après-midi.

Dans l’appartement Alice, la curiosité est reine : portes aux dimensions impossibles, perspectives en trompe-l’œil, passage secret et fenêtres ouvertes sur des jardins inattendus brouillent les frontières entre rêve et réalité. Du côté du Mad Hatter, place à l’absurde et aux conversations sans fin ! Entre portraits bavards, objets insolites et petite table basse en forme d’horloge, le Chapelier Fou nous invite dans un monde où les questions les plus farfelues sont les bienvenues et où l’heure du thé ne semble jamais sonner la fin des festivités.

Lewis Carroll : enfin, place à l’homme derrière le merveilleux ! Dans cet appartement inspiré de l’écrivain, le parfum des livres anciens, le bois de cèdre, les cartes anciennes et les tableaux de navires invitent au voyage. Un fauteuil près de la fenêtre, une longue-vue tournée vers l’inconnu… et peut-être une histoire incroyable à coucher sur le papier avant le réveil.

Une parenthèse enchantée aux portes de Paris

Au-delà des décors, chaque appartement raconte une histoire et invite les visiteurs à devenir les protagonistes de leur propre aventure. À quelques minutes de Paris et à proximité de Disneyland Paris, La Cour des Merveilles est une véritable expérience à vivre au moins une fois, pour les amateurs d’univers fantastiques et d’escapades qui sortent de l’ordinaire. Mais la magie a un prix : comptez à partir de 621 € la nuit pour l’appartement le plus accessible. Un budget conséquent, certes, mais qui se partage plus facilement entre amis : ce logement de 51 m² dispose de quatre couchages, de quoi partager l’aventure sans faire exploser le budget ! La maison d’hôtes peut également être privatisée pour des célébrations ou des événements professionnels et ça s’ y prête très bien ! Alors, prêts à suivre le Lapin Blanc et à vous offrir une nuit de l’autre côté du miroir ?

Infos pratiques :

Hôtel-théâtre immersif « La Cour des Merveilles »

Adresse : 20 Avenue Raymond Poincaré, 77400 Lagny-sur-Marne

Ouverture le 15 novembre 2026

Photo de couverture : ©La Cour des Merveilles

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