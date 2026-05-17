Rooftop intimiste avec vue Tour Eiffel, terrasse cachée, bains privatifs : on est tombés sous le charme de cet hôtel du 15e

Le Quinzerie : ce nom ne vous dit peut-être rien, et on l’avoue, on a hésité à garder cet endroit encore assez confidentiel pour nous ! Mais chez Zigzag, on aime partager, alors on vous met dans la confidence. Cet hôtel du 15e arrondissement avec sa terrasse cachée, son charmant rooftop, ses bains privatifs, son brunch hyper accessible et sa vue sur la tour Eiffel pourrait bien devenir votre prochain QG ! On est allé le découvrir et on est tombé sous le charme.

Le Quinzerie : un véritable hôtel de quartier

Le Quinzerie, c’est d’abord un hôtel 4 étoiles très citadin situé rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de la capitale. L’établissement se définit lui-même comme un « hôtel et bar de quartier », et c’est tout à fait ce que nous avons ressenti en découvrant ses espaces : une adresse élégante, simple, accueillante, où l’on se sent vite à l’aise et qui donne envie de prendre le temps. Et nous n’avions pas encore découvert toutes les surprises qu’il abrite…

Mais avant cela, on dépose sa valise dans l’une des chambres douillettes et confortables donnant soit sur le jardin, soit sur la tour Eiffel, toute proche, qui dévoile une grande partie de sa silhouette. Et qu’on soit parisien ou pas, la tour Eiffel sous tous ses angles, on ne s’en lasse pas ! Ce n’est d’ailleurs pas le seul endroit d’où on peut la contempler. En effet, l’hôtel possède un véritable atout, discret et confidentiel…

Un rooftop cosy avec vue sur la tour Eiffel

Avec le retour des beaux jours, les terrasses, jardins et rooftops deviennent nos lieux de prédilection. Il y a ceux que l’on connaît bien et dont on ne se lasse pas, mais on aime bien, aussi, découvrir de nouveaux spots moins prisés, plus confidentiels et chaleureux. Et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque nous sommes allés voir ce qui se cachait au 8e et dernier étage du Quinzerie, sous l’appellation « Le Grand Balcon ». La porte de l’ascenseur s’ouvre, et c’est en Provence que l’on a l’impression d’arriver, avec une décoration très immersive où se mêlent bleu méditerranéen, murs en béton ciré orangé, suspensions en fibres naturelles et plantes luxuriantes.

On suit la tour Eiffel du regard et on se retrouve sur un petit rooftop absolument charmant, décoré avec goût, avec son bar et ses tables alignées pour profiter de la vue imprenable sur la Dame de Fer ainsi que sur l’ancienne imprimerie nationale, qui abrite désormais le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Cette terrasse perchée, dont on peut même profiter en cas d’averse puisqu’elle est en partie couverte, est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les résidents de l’hôtel, et tous les jours, de 16h à 00h pour la clientèle extérieure. On peut ainsi y savourer de délicieux cocktails et mocktails concoctés à partir des herbes du jardin de l’hôtel. Le Quinzerie dispose d’un autre espace extérieur où il fait bon se réfugier à l’abri du tumulte de la ville : une jolie terrasse cachée, toute en verdure. Ces deux espaces donnent particulièrement le sentiment d’être dans un cocon. Ce qui donne envie de pousser un peu plus loin le curseur de la détente et du bien-être, et ça tombe bien…

Des bains privatifs pour un moment de détente

Pour un moment de relaxation à offrir ou à s’offrir, on pense aux massages, aux spas, mais on pense moins souvent aux bains que certains hôtels permettent de privatiser. C’est le cas du Quinzerie, qui propose deux bains privatifs avec jacuzzi aux ambiances rétro très différentes. Spacieux avec leurs 20 m² et décorés avec beaucoup de soin et jusque dans le moindre détail, ils sont aussi entièrement personnalisables. Musique, néons, couleurs : c’est vous qui choisissez !

Pour une atmosphère à la fois douce, joyeuse et apaisante, privilégiez le Bain Rive Droite avec ses teintes pastels et ses lignes arrondies. Pour une immersion plus disco, entre néons et jeux de lumières, préférez le Bain Rive Gauche. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être client de l’hôtel pour réserver. L’expérience est proposée au tarif de 140€ pour une heure à deux, incluant deux coupes de champagne. Il est également possible d’ajouter des options, comme 30 minutes de location supplémentaire, une personne en plus, ou 30 min d’accès privatif au sauna.

Entre ses chambres douillettes, son rooftop intimiste avec vue sur la tour Eiffel, sa terrasse cachée et ses bains privatifs, Le Quinzerie nous a complètement fait tomber sous son charme. Et l’adresse a encore un argument pour nous faire revenir puisqu’on nous souffle dans l’oreillette qu’un brunch à volonté est proposé chaque dimanche à 35 €. Une adresse à retenir pour une escapade dépaysante et pleine de charme, sans quitter Paris !

Réservez votre bain privatif ici.

Le Quinzerie

40 rue de la Convention, 75015 Paris

Image en Une : Le Grand Balcon du Quinzerie, un rooftop intimiste perché dans le 15e arrondissement © Le Quinzerie

Mélina Hoffmann