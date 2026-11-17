Entre le Panier et la Joliette, un nouvel hôtel vient de poser ses valises à Marseille. Avec ses chambres immaculées, son bar perché et son immense rooftop face à la Méditerranée, Ruby Lilou marque l’arrivée en France d’un groupe hôtelier qui cultive un certain art de vivre : décontracté, créatif et accessible.

Un hôtel au caractère déjà bien marseillais

Marseille n’a jamais été une ville qui aime rentrer dans les cases, et c’est justement ce tempérament libre et un brin rebelle qui a inspiré le Ruby Lilou, nouvel hôtel à quelques pas du métro Joliette. Pour sa toute première adresse française, le groupe a choisi de rendre hommage à la cité phocéenne à travers un concept baptisé « La Belle Re-Belle », où la douceur provençale rencontre l’énergie bouillonnante de Marseille.

À l’intérieur, un style industriel côtoie du mobilier design mais aussi vintage. Un mélange qui fait écho aux contrastes de la ville, entre traditions et modernité. Ici, pas de luxe ostentatoire : la philosophie de la maison consiste à privilégier le confort et les expériences, tout en évitant le superflu. À l’image de la petite piscine nichée au 8e étage, simple, discrète, mais avec une vue imprenable sur la ville.

Des chambres confortables et rock’n’roll

Les 237 chambres du Ruby Lilou, réparties en quatre catégories (Nest, Cosy, Lovely et Wow), ont été réalisées dans un esprit épuré, vêtues d’un blanc lumineux, de matières douces et de quelques clins d’œil à l’univers du rock. Elles sont même agrémentées d’amplificateurs Marshall auxquels on peut raccorder des guitares électriques en libre-service au bar pour mettre l’ambiance ! Et oui, la musique occupe une place importante dans l’identité de Ruby, jusque dans les chambres…

Un rooftop de 300 m² face aux îles du Frioul

C’est sans doute l’un des plus beaux atouts de cette nouvelle adresse. Perché sur les toits de Marseille, son rooftop de 300 m² offre une vue panoramique sur la ville, la mer, et les îles. L’endroit rêvé pour lézarder, un cocktail à la main, et admirer le coucher du soleil. Et bonne nouvelle pour les Marseillais : il n’est pas nécessaire de réserver une chambre pour en profiter, puisque le rooftop est également accessible aux visiteurs extérieurs !

En plus de sa terrasse, il accueille aussi un bar servant cafés, vins locaux, cocktails et petite restauration, et proposant régulièrement des soirées et concerts. Un lieu où l’on aime se poser à toute heure, et qui fait vivre l’adresse bien au-delà de sa fonction hôtelière.

Un superbe espace de coworking

Dernière particularité du lieu : l’hôtel a aussi ouvert, la porte à côté, le Ruby Yani Workspaces. Cet espace de coworking propose plus de 126 postes de travail flexibles, mais aussi des bureaux privés, des salles de réunion et des cabines téléphoniques. Pensé pour les indépendants, entrepreneurs et entreprises, il permet de travailler dans un environnement stylé, calme et chaleureux. Les membres peuvent également accéder au rooftop de l’hôtel, un argument plutôt convaincant pour s’accorder une pause entre deux rendez-vous.

Avec des chambres proposées à partir de 130 € la nuit, petit-déjeuner inclus (généreux, très varié, servi en buffet et absolument délicieux !) et des pass coworking dès 30 € la journée, Ruby Lilou devrait séduire aussi bien les voyageurs que les habitants. Nous concernant, il nous a déjà tapé dans l’oeil et devrait nous revoir très prochainement…

Ruby Lilou Hotel & Bar

49 boulevard des Dames, 13002 Marseille Plus d’infos et réservations sur le site du Ruby Lilou⁠