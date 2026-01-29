En partenariat avec Dolce Versailles

Lasse de célébrer la Saint-Valentin sous le signe du cliché ? Cette année, on prend les choses en main et on sort des sentiers battus. Caché au cœur de la vallée de la Bièvre et lové dans 14 hectares de parc boisé, le Dolce Versailles, avec ses chambres et suites luxueuses, son restaurant gastronomique et son spa qui invite à la détente, est la destination idéale pour se ressourcer et surprendre son amoureux le 14 février.

Mille et une vies avant l’hôtel

Avant de devenir un refuge chic aux portes de Paris, Montcel a traversé les siècles. Au XVIIIᵉ, il fut le domaine familial de Christophe-Philippe Oberkampf, créateur de la mythique Toile de Jouy. Plus tard, il accueillit une école pour garçons de bonne famille, puis la Fondation Cartier pour l’art contemporain au début des années 80. Abandonné ensuite, le domaine a été patiemment restauré pendant six années, sous la conduite d’architectes, paysagistes et artistes, avec une seule ambition : honorer chacune de ses vies passées. Le resort déploie aujourd’hui 150 chambres, 14 suites et 14 appartements, répartis entre le château, le chalet, la villa Marie-Louise et le Village des Arts. Toutes offrent une vue apaisante sur le parc, imaginé à l’anglaise par Thomas Blaikie, figure majeure du paysagisme au XVIIIᵉ siècle. La décoration, sobre et raffinée, mêle références à la Toile de Jouy, clins d’œil au peintre Camille Corot, amoureux de la vallée de la Bièvre, et touches d’art contemporain. Une élégance intemporelle, à la française, où modernité et bien-être se conjuguent naturellement.

Saint-Valentin 2026 : un week-end romantique à deux pas de Paris

Et si votre 14 février s’inscrivait dans l’héritage d’un couple mythique ? Cette année, Dolce Versailles célèbre l’union de Christophe-Philippe Oberkampf et de son épouse Élisabeth, équilibre parfait entre vision et sensibilité, à travers une expérience romantique complète mêlant gastronomie et détente : le package Saint-Valentin comprend une nuitée au domaine, un petit-déjeuner gourmand pour deux, un accès au Spa du Montcel de 1h30, deux dîners de Saint-Valentin ainsi qu’un pack romantique avec accueil VIP, ballons en cœur, une rose, deux coupes de champagne et une boîte de chocolats ; point d’orgue du séjour, un dîner en cinq temps imaginé comme un véritable récit d’amour, où chaque plat, de « La Promesse » à « L’Éternité imprimée », retrace une étape de la vie des Oberkampf dans un menu sensoriel et narratif proposé au tarif de 125 € par personne, coupe de champagne incluse.

Parenthèse bien-être au Spa du Montcel

Le spa du Domaine du Montcel invite à ralentir, respirer et se reconnecter, offrant pour tout soin à partir de 150 € un accès de 1h30 au spa, parfait pour une parenthèse de bien-être en duo ou en solo. Parmi les expériences phares, le nouveau soin signature Les Joyaux de la Couronne propose un rituel immersif sur fond de musique baroque, personnalisable selon l’énergie recherchée : sérénité avec le quartz rose, ancrage grâce au cristal de roche ou vitalité via l’œil de tigre. Pour les couples, le soin corps duo permet de profiter côte à côte d’une relaxation en parfaite harmonie dans une cabine dédiée, offrant un moment privilégié de partage et de détente.

Le Dolce Versailles réussit ainsi le pari rare de mêler histoire, art, nature et amour, le tout à moins d’une heure de Paris, faisant de ce domaine une adresse idéale pour déconnecter sans partir loin, célébrer la Saint-Valentin autrement ou simplement s’offrir un week-end suspendu dans un lieu chargé d’âme.

Dolce by Wyndham Versailles, Domaine du Montcel, 2 Rue Jean Bauvinon 78350 Jouy-en-Josas