Mer turquoise, désert et hôtels sublimes : notre escapade dépaysante en Tunisie

Quitter Paris un matin gris et se retrouver, quelques heures plus tard, face à la mer, un verre de rouzata à la main, avec l’impression d’être parti à l’autre bout du monde… C’est un peu ce qui nous est arrivé lors de notre escapade en Tunisie, juste après avoir découvert The Residence. Alors qu’on cherchait une parenthèse dépaysante, magique, sans être compliquée à organiser, on a finalement vécu un séjour de rêve entre Méditerranée, patrimoine et désert. On a posé nos valises à The Residence Tunis avant de pousser l’aventure jusqu’à The Residence Douz, aux portes du Sahara. Deux ambiances très différentes, mais deux sublimes écrins qui nous ont donné envie de découvrir le pays.

Une escapade dépaysante à Tunis

À une petite demi-heure de Tunis, The Residence Tunis frappe par son aspect grandiose : plafonds hauts, grandes œuvres d’art disséminées ici et là, piscines extérieures gigantesques, couloirs de chambres interminables… On apprécie aussi les détails liés à l’architecture arabo-andalouse du bâtiment : les patios, les jeux de lumière sur les mosaïques… tout semble avoir été pensé pour nous envoûter. Très vite, on prend le rythme : longs petits-déjeuners en terrasse, balades dans les jardins botaniques, baignades dans la grande piscine ou sur la plage privée juste en face. Inspiré des thermes antiques, le spa est immense, presque solennel, avec hammam, bassins et soins parmi les plus réputés du pays. C’est typiquement le genre d’endroit où l’on pense rester une heure, et d’où l’on ressort bien plus tard.

Mais rester à l’hôtel serait presque dommage tant les alentours regorgent de trésors. En quelques minutes, on rejoint Carthage et ses vestiges antiques face à la mer : un lieu chargé d’histoire, étonnamment calme, où l’on se promène presque seul au milieu de ce qui fut l’une des plus grandes cités de l’Antiquité. Un peu plus loin, on découvre le village de Sidi Bou Saïd, avec ses ruelles blanches et bleues emblématiques.

Cap vers le désert, à Douz

Après la mer et les sites antiques, direction le sud du pays pour rejoindre The Residence Douz, aux portes du Sahara. Et là, le contraste est saisissant : après plusieurs heures à s’enfoncer dans le désert via une unique route sinueuse, place à l’immensité, aux palmiers isolés et aux dunes qui semblent s’étendre à perte de vue.

On a, une fois encore, été subjugués par l’hôtel The Residence Douz, qui s’intègre parfaitement dans ce paysage calme et infini, avec une architecture basse et des tons sable qui se fondent dans l’environnement. On y séjourne dans des sortes de lodges luxueux, pour 2, 4 ou 6 personnes selon la configuration du groupe. Pour profiter pleinement du séjour, un sublime spa -avec des soins tout aussi experts qu’à Tunis-, des piscines extérieures aux vues spectaculaires et des repas à base de spécialités tunisiennes viennent compléter l’expérience. Pour ceux qui veulent vraiment couper avec la ville, le bruit et le quotidien, c’est l’endroit parfait. Le silence y est presque total, et les rares personnes que l’on croise semblent être là pour la même chose : la recherche de sérénité.

Après un massage et une baignade, nous sommes partis dans le désert pour une virée en 4×4, nous enfonçant progressivement dans les dunes jusqu’à ne plus voir aucune trace de civilisation. Le coucher du soleil sur le sable, les couleurs qui virent à l’orange puis au rose, et le ciel qui s’embrase… difficile de faire plus dépaysant à quelques heures de l’Europe.

Bref, si vous cherchez une alternative aux destinations plus lointaines, la Tunisie est parfaite pour un long week-end ou une semaine. Et vous pouvez compter les yeux fermés sur les hôtels The Residence pour vous en mettre plein les yeux pendant ce voyage !