Mer turquoise, désert et hôtels sublimes : notre escapade dépaysante en Tunisie

Une escapade dépaysante à Tunis
À une petite demi-heure de Tunis, The Residence Tunis frappe par son aspect grandiose : plafonds hauts, grandes œuvres d’art disséminées ici et là, piscines extérieures gigantesques, couloirs de chambres interminables… On apprécie aussi les détails liés à l’architecture arabo-andalouse du bâtiment : les patios, les jeux de lumière sur les mosaïques… tout semble avoir été pensé pour nous envoûter. Très vite, on prend le rythme : longs petits-déjeuners en terrasse, balades dans les jardins botaniques, baignades dans la grande piscine ou sur la plage privée juste en face. Inspiré des thermes antiques, le spa est immense, presque solennel, avec hammam, bassins et soins parmi les plus réputés du pays. C’est typiquement le genre d’endroit où l’on pense rester une heure, et d’où l’on ressort bien plus tard.
Cap vers le désert, à Douz
Après la mer et les sites antiques, direction le sud du pays pour rejoindre The Residence Douz, aux portes du Sahara. Et là, le contraste est saisissant : après plusieurs heures à s’enfoncer dans le désert via une unique route sinueuse, place à l’immensité, aux palmiers isolés et aux dunes qui semblent s’étendre à perte de vue.
On a, une fois encore, été subjugués par l’hôtel The Residence Douz, qui s’intègre parfaitement dans ce paysage calme et infini, avec une architecture basse et des tons sable qui se fondent dans l’environnement. On y séjourne dans des sortes de lodges luxueux, pour 2, 4 ou 6 personnes selon la configuration du groupe. Pour profiter pleinement du séjour, un sublime spa -avec des soins tout aussi experts qu’à Tunis-, des piscines extérieures aux vues spectaculaires et des repas à base de spécialités tunisiennes viennent compléter l’expérience. Pour ceux qui veulent vraiment couper avec la ville, le bruit et le quotidien, c’est l’endroit parfait. Le silence y est presque total, et les rares personnes que l’on croise semblent être là pour la même chose : la recherche de sérénité.
Après un massage et une baignade, nous sommes partis dans le désert pour une virée en 4×4, nous enfonçant progressivement dans les dunes jusqu’à ne plus voir aucune trace de civilisation. Le coucher du soleil sur le sable, les couleurs qui virent à l’orange puis au rose, et le ciel qui s’embrase… difficile de faire plus dépaysant à quelques heures de l’Europe.
Bref, si vous cherchez une alternative aux destinations plus lointaines, la Tunisie est parfaite pour un long week-end ou une semaine. Et vous pouvez compter les yeux fermés sur les hôtels The Residence pour vous en mettre plein les yeux pendant ce voyage !