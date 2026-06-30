On a testé cet hôtel perché à Paris avec sa vue spectaculaire, parfait pour un séjour romantique

Au sommet des Tours Duo, dans le 13e arrondissement, le TOO Hôtel Paris – MGallery Collection promet une nuit vraiment à part. Suite panoramique, salle de bains face aux monuments, skybar au coucher du soleil : on a testé cette adresse perchée, parfaite pour un séjour romantique au-dessus de Paris.

TOO Hôtel : une nuit au sommet des Tours Duo

À la lisière du 13e arrondissement, les Tours Duo ne passent pas vraiment inaperçues. Conçues par Jean Nouvel, ces deux silhouettes inclinées se dressent entre la Seine, les voies ferrées, la gare d’Austerlitz et le périphérique. Le TOO Hôtel, imaginé et designé par Philippe Starck, occupe les derniers étages de l’une des deux tours, avec son restaurant panoramique, son skybar et son spa perché, comme une adresse suspendue au-dessus de la ville.

L’expérience commence dès l’ascenseur. En quelques secondes à peine, on quitte le bruit de la ville pour rejoindre les hauteurs, à 120 mètres d’altitude. Oubliez les codes de l’hôtel romantique classique : ici, pas de moulures, de cheminée ni d’ambiance cosy. L’hôtel joue plutôt la carte d’un décor très contemporain, entre lignes futuristes, matériaux bruts et décoration épurée. Le romantisme, pourtant, est bel et bien là, surtout quand on pousse la porte de la chambre, ou de l’une des suites donnant sur Paris, la tour Eiffel et/ou la Seine.

Une suite face aux plus beaux monuments parisiens

L’arrivée dans la Junior Suite donne immédiatement le ton : face au lit king-size, le store de l’immense baie vitrée s’ouvre alors pour dévoiler Paris dans toute sa splendeur. La tour Eiffel trône au premier plan, entourée du Sacré-Cœur, de Notre-Dame, de la Seine, de la tour Montparnasse et des tours de La Défense. Difficile de décrocher de ce panorama captivant. On en oublierait presque de visiter le reste de la suite !

Ce qui serait dommage car un autre effet waouh nous attend en poussant les portes de la salle de bain, cachée derrière le long mur de miroirs. Si l’on regrette parfois l’absence d’un miroir en pied dans certaines chambres d’hôtel, ici, au moins, impossible de se manquer ! La salle de bain est donc l’autre point fort de cette suite romantique à souhaits. Spacieuse, moderne, équipée d’une douche et d’une baignoire, elle est elle aussi cernée de baies vitrées.

On peut donc continuer à contempler la tour Eiffel depuis son bain, ou se perdre, à la nuit tombée, dans le ballet hypnotique des phares rouges et blancs du périphérique qui prend des airs de tableau mouvant.

Vous l’aurez compris : où que l’on se trouve dans cette suite, on se trouve happé par cette vue dont on ne se lasse pas, et qui se redessine sans cesse au gré de l’heure qui défile et de la météo qui évolue. Depuis les suites tour Eiffel, on profite de cette vue du lever du soleil jusqu’au scintillement de la Dame de fer. Que demander de plus romantique ? Un moment de détente au spa avec jacuzzi extérieur, peut-être ? Seul petit regret : que celui-ci soit en accès libre sans possibilité de réserver un créneau en toute intimité.

Skybar, restaurant et petit-déjeuner avec vue

Pour prolonger la soirée, le TOO TacTac est l’un des plus beaux spots de Paris pour prendre un verre face au coucher du soleil. Perché au 27e étage, le skybar dispose d’une grande terrasse suspendue de 150 m², qui permet de profiter de la même vue que celle de la suite, particulièrement magique quand la lumière descend derrière la tour Eiffel. Il ouvre ses portes dès 16h pour le tea time, puis passe en mode soirée de 18h à 23h avec concerts live, DJ sets et rendez-vous thématiques. On peut simplement y commander un cocktail face à la vue, à partir de 14€ sans alcool et 18€ avec alcool, partager quelques petites assiettes entre 6€ et 19€, ou prolonger l’expérience autour d’un dîner. Les plats sont autour de 25€ avec accompagnement, et les desserts sont signés Pierre Hermé.

Un étage en dessous, le TOO Restaurant peut aussi se réserver pour un dîner plus raffiné aux influences japonaises signé par le chef Benjamin Six, notamment lors de soirées particulières comme le 14 juillet, avec un menu unique face à la skyline parisienne. À cette occasion, l’hôtel propose également une offre TOO Sparkly comprenant une nuit, le petit déjeuner pour deux personnes et le dîner au TOO Restaurant, pensée pour profiter du feu d’artifice depuis les hauteurs. Vous trouverez plus de détails sur ces offres sur le site internet du TOO Hôtel.

Et si vous ne profitez pas du restaurant pour dîner, rassurez-vous : vous rejoindrez sa grande salle au plafond doré, ses fauteuils en cuir et ses baies vitrées dès le lendemain matin, pour un petit-déjeuner avec Paris à vos pieds. Une dernière façon de savourer la capitale depuis les hauteurs, avant de redescendre doucement sur terre après une échappée romantique que vous n’êtes pas près d’oublier.

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Image en Une : Le skybar du TOO Hôtel Paris, perché au sommet des Tours Duo, offre une vue spectaculaire sur la Seine et Paris illuminé. © TOO Hôtel

Mélina Hoffmann