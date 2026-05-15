Une oasis parisienne avec restaurant, jardin et piscine chauffée

Derrière la superbe façade de l’hôtel Sax, un jardin où s’installer à la table du chef Emile de France au bord d’une élégante piscine chauffée à 29°C réapparaît chaque printemps pour nous proposer une pause loin de l’agitation parisienne. Direction le 7e arrondissement pour découvrir cette pépite insolite.

Une oasis inattendue en plein Paris

Impossible d’imaginer l’existence de ce refuge bucolique en passant dans la rue. Caché dans l’hôtel SAX Paris (membre de la collection LXR Hotels & Resorts), Le Jardin est un patio verdoyant avec statues, mobilier en rotin, coussins moelleux, treillis vert émeraude et bassin turquoise. Dès les premiers rayons de soleil, le lieu retrouve ses habitués, ceux qui savent que les meilleures terrasses parisiennes ne sont pas toujours visibles de l’extérieur…

Un restaurant signé Emile de France

Pour cette réouverture printanière, le chef Emile de France dévoile une carte construite autour des produits de saison. La burrata aux tomates anciennes et le carpaccio de sériole aux agrumes très joliment présentés donnent le sourire dès l’entrée. En plats, le filet de bœuf ultra tendre et le généreux Wagyu Sax Burger ravissent même les appétits voraces. Quant aux desserts, ils terminent sur une note raffinée comme en témoigne le fraisier japonais, tout en délicatesse.

On aime l’attention portée aux détails, comme le nom de l’hôtel gravé sur le beurre et le burger, certains plats chauds apportés sous cloche, et la vaisselle stylée. Sans oublier les excellents cocktails et pétillants avec des alternatives sans alcool pour pouvoir trinquer au soleil sans modération !

Une journée au bord de la piscine

Du late breakfast le matin dans une atmosphère paisible, au dîner entre amis qui s’étire, en passant par le déjeuner romantique en tête-à-tête et l’apéritif où l’ambiance devient plus festive, Le Jardin change de rythme au fil de la journée tout en gardant son côté intimiste. Quand les températures parisiennes le permettent, quelques chanceux peuvent prolonger la parenthèse dans le bassin chauffé à 29°C situé au fond du jardin, ou profiter du jacuzzi attenant. Un luxe discret, dans un arrondissement qui en a l’habitude.

Enfin, l’Hôtel Sax abrite un autre trésor : l’un des plus beaux rooftops de la capitale ! Mais celui-ci mérite qu’on lui consacre un article entier prochainement…

Le Jardin

55 avenue de Saxe, 75007 Paris

Ouvert tous les jours 12h-15h et 19h-23h

Infos et réservations sur le site de l’Hôtel Sax