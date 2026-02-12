Cette superbe table parisienne fait revivre la Belle Époque (avec piano-bar le jeudi)

Sur la place Saint-Augustin, au pied de l’église éponyme, se cache un restaurant qui fait voyager dans le temps sans jamais tomber dans le kitsch : Le Maresquier. C’est une élégante maison parisienne où l’on vient autant pour la cuisine française traditionnelle que pour le décor Belle Epoque et l’ambiance feutrée (surtout le jeudi soir). Alors on vous en dit plus, car nous l’avons testée pour vous !

Un superbe décor Belle Époque

Niché dans un magnifique immeuble parisien, Le Maresquier dévoile des boiseries chaleureuses et des panneaux Art Nouveau/Art Déco qui rappellent les plus belles heures de la capitale. Le midi, c’est le QG des habitués qui s’installent sur ses banquettes en cuir rouge pour déjeuner et négocier entre deux bouchées. Le weekend, l’ambiance se fait plus familiale avec des tablées joyeuses. Et le jeudi soir, le restaurant se transforme en piano-bar digne de la Belle Époque : un pianiste s’installe au centre de la salle et donne le tempo de la soirée. Difficile de ne pas se laisser embarquer par cette énergie douce et un brin rétro…

La vraie cuisine française d’Arnaud Boissier

Derrière les fourneaux, Arnaud Boissier dévoile son talent acquis à l’École Médéric (d’où il est sorti premier de sa promo), auprès de Guy Martin, en Charente, mais aussi à Marrakech. Au Maresquier, il déploie une cuisine ancrée dans les saisons et les terroirs français avec l’envie de remettre en lumière des classiques parfois oubliés : lièvre à la royale, filet de bœuf Wellington, Koulibiac, saucisson brioché… Ces plats racontent à eux seuls son attachement à la grande tradition gastronomique de notre pays.

Les produits sont d’une excellente qualité : les viandes sont sélectionnées chez le boucher Chassineau, Salers et Limousine pour leur finesse, volaille des Landes en Label Rouge, carré de cochon du Cantal. Côté poisson, direction les côtes bretonnes et Noirmoutier via la Maison Nordique et Leca Marée, avec un respect scrupuleux des recommandations Mr Good Fish pour une pêche durable. Les légumes viennent des Halles Paris Sud, dans un rayon de moins de 200 km autour de la capitale, et beaucoup sont certifiés bio. Le fromage est sélectionné chez Marie Quatrehomme, les spécialités italiennes viennent de chez Gusto, et le pain est réalisé par Philippe de la maison Au Pain Tordu selon des méthodes artisanales. Enfin, la carte des vins propose une quarantaine de références soigneusement choisies avec le fournisseur Duval : de la Loire à Bordeaux, en passant par la Bourgogne et le Rhône, il y a de quoi accompagner chaque plat avec finesse. Avec un ticket moyen à 40€ le midi et 60€ le soir, c’est une belle échappée Belle Époque accessible qui mérite le détour !

Le Maresquier

12 Place Saint-Augustin, 75008 Paris

Réserver au Maresquier