Joey Starr ouvre un resto éphémère à Paris à son image : stylé, généreux… et imprévisible

Voici une nouvelle insolite : de début mars à fin mai 2026, Joey Starr et 3 chefs renommés ont investi La Démesure – lieu hybride du 9e arrondissement – pour y installer la Maison Carnival. Cette résidence culinaire et nocturne souhaite faire se croiser des univers qui n’ont a priori rien à faire ensemble : street culture et gastronomie, tapas du Sud-Ouest et cuisine caribéenne, dîner en bonne compagnie et nuit qui s’étire jusqu’à l’aube… Un nouvel événement parisien qui ressemble à son fondateur : difficile à mettre dans une case !

Trois chefs à la carte

Ici, on ne reçoit pas un menu, mais trois, tous inspirés par le rhum Carnival. À la carte, on retrouve d’abord les propositions de Julien Duboué, fondateur d’A Noste et de BOULOM, qui apporte l’énergie bistronomique du Sud-Ouest. Cappuccino de champignons de Paris servi façon velouté filtré (9€), gambas saisies dans un crémeux thaïlandais aux accents épicés (21€), fondant onglet de bœuf flambé à la sauce sichuanaise au yuzu(19€), et un baba généreusement imbibé retravaillé dans l’esprit Carnival (9€). Tout est savoureux, empreint d’influences lointaines, sans jamais se perdre.

Ensuite on découvre le talent de Marcel Ravin, avec ses deux étoiles Michelin remportées au Blue Bay de Monaco. Ses plats puisent dans ses racines caribéennes avec un délicieux souskaï de thon coupé au couteau, relevé d’herbes fraîches et de citron vert (14€), des beignets soufflés de morue à la farine de manioc parfaits à partager (13€), une mini-brochette d’échine marinée aux notes épicées et caramélisées qui est notre coup de coeur (14€), et en dessert, une gourmande banananoffee qui revisite les codes sucrés avec une belle légèreté.

Enfin, Joannes Richard complète ce trio avec sa réputation qui n’est plus à faire dans le monde des burgers : Champion de France de burger en 2021, Champion du Monde à Dallas en 2023, Champion d’Europe en 2025… le palmarès parle pour lui. Il présente là le Burger Carnival avec son steak haché de bœuf, cheddar fumé, poitrine laquée, confit d’oignons, pickles et mayonnaise relevée (23€), et le Burger Carnival Végé au même prix, avec portobello farci à l’italienne, Scamorza, tomato jam au rhum Carnival Jamaïque, pickles de fenouil au poivre de Sichuan et pignons torréfiés. Derrière l’énergie urbaine, une architecture culinaire d’une précision remarquable !

Le bar comme fil conducteur

La carte des cocktails est confiée à Johann Bouard, mixologue au parcours international passé notamment par Sketch et Momo à Londres. Carnival Daisy, Tonka-Cola, Grand Fût, Steak ou Dark sont autant de créations originales (15€), construites autour d’un travail minutieux sur les agrumes, les épices, les notes boisées et les textures. On a aimé cet esprit carnet de voyage, en accord parfait avec l’univers du projet.

Une fois le dîner terminé, La Maison Carnival révèle une autre facette. Car La Démesure est un lieu en mouvement constant : restaurant en début de soirée, il se transforme en bar puis en club à mesure que les heures avancent. La playlist (qu’on a adorée) et la programmation musicale, orchestrée par Filipe Alves et Joey Starr, alterne sons caribéens et DJ sets électro internationaux, avec des noms soigneusement sélectionnés comme Imagine Family, Francesca Lombardo, Laolu ou Magda, qui matchent totalement avec le décor tropical.

Un restaurant éphémère à ne pas louper ce printemps à Paris, où vous aurez peut-être même la chance – comme nous – de croiser le maître des lieux, Joey Starr !

43 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris

De début mars à fin mai 2026

Mardi et mercredi : 19h à 2h, jeudi au samedi : 19h à 6h

Réservation au 07 83 58 01 30

Plus d’infos sur La Maison Carnival x La Démesure