Les meilleurs restaurants espagnols de Paris : découvrez nos 5 adresses préférées

Vous cherchez les meilleurs restaurants espagnols à Paris ? Du bar à tapas convivial à la table bistronomique, voici notre sélection de 5 adresses incontournables – nouvelles ou déjà bien installées – où se régaler d’une cuisine ibérique authentique. Chefs passionnés, produits d’exception et ambiance solaire : on vous présente le meilleur de l’Espagne (testé par la rédac’ !) dans la capitale.

1. Café San Francisco

Institution du Mirabeau depuis 1948, le Café San Francisco a troqué ses couleurs italiennes pour devenir une véritable casa española sous la houlette de Gabin Jarry, restaurateur également aux manettes des Coltineurs. Dans cette ambiance hors d’âge où quelques photos anciennes racontent les belles histoires de la maison, on savoure une cuisine ibérique vraiment exquise. Le menu fait la part belle aux tapas (salmorejo, croquetas de Bellota, Bikini Sandwich, et surtout le pan con tomate, notre coup de coeur !) et aux belles pièces cuites au grill : brocheta de pluma ibérica au pimentón, txuleta de Galice maturée, gambas a la brasa, poulet fermier rôti dans sa marinade secrète… En dessert, on vous recommande la torrija bien caramélisée. Le format est pensé pour satisfaire toutes les envies, du grignotage convivial au repas complet. Une adresse qui redonne vraiment ses lettres de noblesse aux classiques espagnols.

1 rue Mirabeau, 75016 Paris

Du mardi au samedi, déjeuner et dîner

Menu 3 tapas et un verre de vin 25€, à la carte tapas 7-19€, plats 19-37€

2. Rosario

Dans le triangle Opéra-Bourse-Grands Boulevards, Rosario incarne enfin cette véritable cuisine espagnole populaire qu’on attendait à Paris. Né de la passion d’Adrien Delrue et Théodore Ballu, le restaurant a confié ses fourneaux au chef étoilé José María Goñi Martinez, formé auprès du triplement étoilé Martin Berasategui. Ici, on est loin des clichés réducteurs du trio sangria-paella-tapas : les recettes traditionnelles (tortillas, croquetas, pan con tomate) côtoient des plats régionaux méconnus à Paris. On aime les produits sourcés chez les meilleurs producteurs comme le jamón ibérico Bellota 100%, le décor mêlant naturellement les codes bistrotiers parisiens et espagnols avec son atmosphère décontractée, et la carte des vins qui fait découvrir les terroirs espagnols dans toute leur diversité (Galice, Castille, Majorque, Madrid), des classiques aux vins nature.

96 rue de Richelieu, 75002 Paris

Tous les jours, déjeuner et dîner

Formule déjeuner 22€, tapas à la carte entre 3,5€ et 24€ l’assiette

01 40 20 96 55

3. Arbela

Le chef Juan Arbelaez a fait d’Arbela un véritable lieu de réconfort. Oeufs mayo aux piquillos et graines de moutarde, croquetas déclinées (jambon, fromage de brebis, Cecina), généreuse côte de bœuf à partager, parmentier de canard aux agrumes et gingembre, ou encore coquillettes au jambon truffé d’Éric Ospital avec crème et parmesan, soufflé au chocolat coulant… Tout invite au partage, autour du comptoir ou des tables hautes. L’ambiance est bien résumée par le nom des vins : Fou Rire, Patriste, Entre Nous, Copains, Friandise… Des bouteilles qui mettent de bonne humeur dès la première gorgée et prolongent cette parenthèse gourmande.

49 rue de l’Échiquier, 75010 Paris

Assiettes entre 8€ et 35€

4. Les Caves Saint-Gilles

Premier bar à tapas parisien depuis 1992, Les Caves Saint-Gilles nous transporte dans l’atmosphère d’une bodega espagnole au cœur du Marais. Le restaurant a été récemment revitalisé par un nouveau propriétaire, Alexandre Chapon, qui a su préserver le charme de ce lieu historique avec ses mosaïques azulejos et son décor typique espagnol. L’établissement, réputé pour sa convivialité et son ambiance festive, propose un large choix de tapas copieuses, des poissons variés (calamars, seiche, gambas), des légumes grillés à la plancha, ainsi que de la charcuterie provenant directement d’Espagne (chorizo et jambon ibérique Pata Negra de Salamanque). On aime la paella authentique servie le week-end, préparée avec soin dans les règles de l’art, et les soirées flamenco qui ajoutent une touche culturelle unique à l’expérience. Un lieu où l’on vient autant pour la qualité des produits que pour l’atmosphère joyeuse et bruyante, comme en Espagne !

4 rue Saint-Gilles, 75003 Paris

Tous les jours, de 8h30 à 2h du matin

Tapas 7-20€, paella 23€, sangria 7€

01 48 87 22 62

5. La Noceria

Niché au cœur du Sentier, La Noceria (du mot français « nocerie » pour l’esprit de la fête) célèbre l’art de vivre à l’espagnole dans un cadre soigné où chaque détail compte. Deux colonnes en mosaïque faites main vous accueillent à l’entrée, tandis qu’à l’intérieur, une grande fresque donne le ton festif et chaleureux du lieu. Le chef Yohan Bernard retranscrit son amour pour le patrimoine culinaire espagnol à travers des tapas faits maison méticuleusement sourcés : on craque pour l’assortiment de dix pintxos (dont le fameux chou craquelin truffé), les patatas bravas, piquillos au four, les champignons gratinés à l’Ossau-Iraty, la tortilla, et la charcuterie ibérique (fuet catalan, jambon Pata Negra fondant). Ne ratez pas la carte des cocktails, qui propose des créations originales avec des ingrédients surprenants (encre de seiche, alcools infusés au CBD, mousse de rhubarbe), et le sous-sol privatisable, décoré par l’artiste Margaux Derhy, qui ajoute une dimension artistique au lieu. Ouvert de midi à 2h du matin, c’est l’adresse idéale pour étirer la soirée.

58 rue d’Aboukir, 75002 Paris

Du mardi au samedi, de 12h à 2h du matin

Tapas 7-18€, planches 9-50€, pintxos 14-18€

Crédit photo de une : Rosario © Benoit Linero

