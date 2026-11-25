Il y a quelques mois, nous avions poussé la porte de cette petite boutique parisienne par simple curiosité. Nous n’étions pas venus prendre le thé, seulement découvrir les lieux et les jolis objets exposés. Mais l’accueil que nous avions reçu nous avait tellement marqués que nous nous étions promis de revenir ! C’est désormais chose faite, et nous pouvons vous dire que Nina’s Marie-Antoinette, installé à deux pas de la place Vendôme, est bien plus qu’un joli salon de thé. Nous y avons vécu un moment rare, dans un décor raffiné où l’histoire, les saveurs et les rencontres se mêlent avec beaucoup de délicatesse.

Un petit salon de thé où l’on remonte le temps

Au 29 rue Danielle Casanova, dans le 1er arrondissement de Paris, Nina’s Marie-Antoinette nous transporte dans une tout autre époque. Moulures, dorures, portraits et délicate porcelaine composent un décor digne d’un petit boudoir royal. Ici, seulement quelques tables : le salon est volontairement intimiste, avec une attention toute particulière portée à chaque visiteur. Un lieu né de la passion de son fondateur pour Marie-Antoinette, et dont on découvre l’histoire à travers les objets qui y sont exposés.

Car Nina’s est également une boutique-musée qui conserve de véritables pièces historiques liées à la reine ! On peut notamment y admirer un buste original en marbre réalisé par le sculpteur Félix Lecomte en 1783, une lettre datée de 1777 ou encore une étonnante reproduction du soulier perdu par Marie-Antoinette en 1793. Selon la maison, il s’agit de la seule réplique au monde confectionnée à l’identique par un artisan, selon des procédés traditionnels et avec du cuir datant de l’époque de la reine. Autant de curiosités qui rendent la découverte du lieu particulièrement intéressante !

L’histoire de la maison remonte d’ailleurs à 1672, lorsque Pierre Diaz fonde une distillerie de parfums et d’huiles essentielles, qui fournira ensuite la cour de Versailles. Nina’s perpétue aujourd’hui cet héritage à travers ses créations parfumées, notamment autour de la pomme et de la rose, deux ingrédients associés à l’univers de Marie-Antoinette.

Un tea time royal à la rose et à la pomme

Chez Nina’s, on ne choisit pas son thé à la va-vite ! La maison propose une vaste collection de thés et d’infusions, dont on peut découvrir les parfums avant de se décider. On ouvre les boîtes, on respire les mélanges, on échange autour des différentes créations… Il y a même une collection de rooibos inspirés des douze signes du zodiaque et des infusions baptisées Tisane du Roi, Tisane de la Reine ou encore Tisane d’Or. Nous avons d’ailleurs particulièrement aimé le rooibos Scorpion, aux notes de pêche, d’abricot et de crème. Les thés sont présentés par la maison comme des produits haut de gamme, sans pesticides et parfumés aux huiles essentielles.

Pour notre visite, nous avons choisi « L’heure du thé royal », une formule à 25€ qui associe le thé original Marie-Antoinette à une part du gâteau signature de la maison. Le premier est un thé noir de Ceylan délicatement parfumé à la pomme et à la rose. Quant au gâteau, il s’agit d’un gâteau de voyage aux pommes caramélisées, recouvert d’un glaçage à la rose, sous lequel se glisse une fine couche de gelée de pomme et de rose. Un choix volontairement limité à une seule pâtisserie, plutôt qu’une multitude de propositions, qui correspond parfaitement à l’esprit du lieu.

Et avant de repartir, nous n’avons pas résisté à l’envie de nous offrir quelques souvenirs de la boutique, histoire de prolonger un peu le plaisir à la maison. Entre les jolies boîtes de thé, la vaisselle et les accessoires inspirés de Marie-Antoinette, les idées cadeaux ne manquent pas !

Un accueil comme on en rencontre rarement

Mais si nous avons eu envie de consacrer un article à Nina’s, ce n’est pas seulement pour son décor, son histoire ou la qualité de ses thés. C’est surtout pour quelque chose qui nous a profondément touchés : l’accueil. Il y a Catherine, présente depuis plusieurs années, et qui fait véritablement partie de l’expérience. Elle a été rejointe plus récemment par Ashino. Toutes deux nous ont reçus avec une gentillesse, un enthousiasme et une attention que nous avons rarement rencontrés ailleurs. Elles prennent le temps d’expliquer, de conseiller, de partager leur passion et de s’intéresser sincèrement aux personnes qui franchissent la porte. On ne se sent pas comme un client parmi d’autres, mais comme un invité dont on souhaite réellement qu’il passe un beau moment.

Et ce n’est pas une impression liée à notre seule visite : nous avions déjà ressenti cette même chaleur humaine lorsque nous étions entrés dans la boutique pour la première fois, sans rien acheter ni consommer. C’est justement ce premier accueil qui nous avait donné envie de revenir. Le nombre volontairement limité de tables prend alors tout son sens : ici, on privilégie le temps accordé à chacun. Une philosophie qui séduit aussi bien les Parisiens que les visiteurs étrangers, et qui rend la réservation vivement conseillée.

Des salons de thé agréables, nous en connaissons beaucoup. Mais des endroits dont on sait que l’on gardera longtemps le souvenir, c’est plus rare. Chez Nina’s Marie-Antoinette, c’est autant la qualité de l’expérience que la chaleur humaine qui nous ont touchés. Et c’est précisément ce qui nous donnera envie d’y revenir !

Infos pratiques

Nina’s Marie-Antoinette

Adresse : 29 rue Danielle Casanova, 75001 Paris

Tea time royal : 25 €, comprenant un thé Marie-Antoinette et une part de gâteau signature

Réservation : vivement conseillée au 01 55 04 80 55

Accès : métro Opéra ou Pyramides

Questions fréquentes sur Nina’s Marie-Antoinette

Où se trouve le salon de thé Nina’s Marie-Antoinette ?

Nina’s Marie-Antoinette se situe au 29 rue Danielle Casanova, dans le 1er arrondissement de Paris, à proximité de la place Vendôme et de l’Opéra Garnier. Il réunit un salon de thé intimiste et une boutique-musée dédiée à la reine.

Quel est le prix du tea time chez Nina’s Paris ?

Le tea time royal coûte 25 €. Il comprend un thé noir de Ceylan parfumé à la pomme et à la rose, accompagné d’une part du gâteau Marie-Antoinette, la pâtisserie signature de la maison.

Faut-il réserver pour prendre le thé chez Nina’s Marie-Antoinette ?

La réservation est fortement conseillée, notamment le week-end, car le salon ne dispose que de quelques tables. Il est possible de contacter directement la boutique par téléphone.

Image en Une : Un tea time dans l’univers de Marie-Antoinette, entre porcelaine raffinée, pâtisserie à la rose et décor élégant chez Nina’s Paris. © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann