Ces péniches à Paris cachent des terrasses parfaites pour les beaux jours

À défaut d’avoir des terrasses en bord de mer, les Parisiens peuvent profiter de terrasses flottantes sur la Seine et les canaux. Si plusieurs bateaux sont aujourd’hui aménagés en galeries, salles de concert ou librairies, certains ouvrent aussi leur terrasse en plein air dès le retour des beaux jours. Voici quatre péniches parisiennes où boire un verre, profiter de la vue et savourer l’ambiance au fil de l’eau.

On connaît la célèbre guinguette installée au sein du parc des Buttes-Chaumont. Peut-être aussi ses deux autres terrasses situées à l’ouest (Asnières) et à l’est (Vincennes) de Paris. Mais Rosa Bonheur a également une péniche en plein cœur de Paris. Baptisée Rosa Bonheur sur Seine, celle-ci offre une splendide vue sur le pont Alexandre III et sur le Grand Palais. On peut s’installer sur sa terrasse ensoleillée pour boire un verre, se restaurer, mais aussi participer à des soirées thématiques, des bals ou des DJ sets.

2 port des Invalides, 75007 Paris

Mercredi, 18h-00h30

Jeudi et vendredi, 18h-1h30

Samedi, 12h-1h30

Dimanche, 12h-00h Le Marcounet À quelques pas de l’hôtel de ville, Le Marcounet est situé sur la Seine, à l’ombre des arbres longeant les quais. Cette péniche construite en 1925 dispose d’un agréable pont-terrasse avec vue sur l’île Saint-Louis. Par ailleurs, le lieu organise régulièrement des concerts de jazz, de soul, de bossa-nova ou de funk donnant parfois lieu à des bals. Port des Célestins, Quai de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris

Du mercredi au samedi, 18h00-00h

Dimanche, 12h-00h

Parmi la ribambelle de péniches installées le long du port de la Gare, El Alamein n’est sûrement pas la plus connue. Pourtant, ce bateau est amarré depuis 27 ans sur ce quai proche de la Bibliothèque nationale de France. Plus intimiste, il abrite une scène de concerts, qui est un véritable tremplin pour les musiciens émergents. Et sur son toit, on trouve aussi une jolie terrasse remplie de plantes et de tables colorées où profiter des rayons de soleil avec une vue sur la Seine. 10 port de la Gare, 75013 Paris

Du mardi au jeudi, dimanche, 18h30-00h

Vendredi et samedi, 16h30-1h30 Antipode Reprise par la compagnie de théâtre Abricadabra en 2002, Antipode est un café-concert flottant sur le canal de l’Ourcq. Vous pouvez vous y arrêter pour profiter de sa terrasse ombragée ou ensoleillée proche de l’eau, y boire un verre ou grignoter de petits plats faits de produits issus du commerce équitable. Vous pouvez aussi suivre sa programmation, avec des pièces de théâtre en journée et des concerts ou scènes ouvertes certains soirs. 55 quai de la Seine, 75019 Paris

Du lundi au vendredi, 10h-19h

Samedi et dimanche,12h-2h À lire également : Après le Quai de la Photo et Fluctuart, une péniche littéraire du même groupe va amarrer à Notre-Dame Image à la une : © Rosa Bonheur sur Seine